Planung für autofreie Siedlung in Schongau überarbeitet, aber nicht alle Stadträte sind darüber glücklich

Von: Elke Robert

Das Areal Blumenschule könnte künftig so aussehen: An der Augsburger Straße entstehen ein zweigeschossiger Parkstadel für die Genossenschaft plus Wohnungen im Süden und Norden, östlich eine Reihenhausbebauung. © PLANUNGSBÜRO SKORKA

Die Pläne für das Areal Blumenschule nehmen Formen an. Entgegen den ersten Überlegungen von vor zwei Jahren soll das sensible Gebiet nun aber deutlich dichter bebaut werden. Die Idee einer zum Teil ökologischen, autofreien Siedlung bleibt jedoch erhalten, was nicht jeder Stadtrat gut fand.

Schongau – Schon vor zwei Jahren waren die Pläne für das Gelände unterhalb des Krankenhausberges skizziert worden. Die Gärtnerei „Blumenschule“ von Rainer Engler und Sabine Friesch soll in den kommenden Jahren umstrukturiert werden, da es keinen Nachfolger gibt. Die wertvollen Flächen im alten Lauf des Lechs um den Stadtberg herum werden nun überplant, der Stadtrat hatte auch bereits beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen. Es geht dabei nicht nur um die Gärtnereiflächen, sondern auch um weitere Außenbereichsflächen innerhalb des Stadtgebiets.

Klassische Wohnbebauung im Osten, im Westen ein genossenschaftliches Wohnviertel

„Im östlichen Bereich ist eine eher klassische Wohnbebauung vorgesehen“, so Stadtbaumeister Sebastian Dietrich in der jüngsten Stadtratssitzung, ohne dies weiter auszuführen. Manuela Skorka und Anne Kukula vom Planungsbüro Skorka stellten den neuen Entwurfsstand für die Westseite und den Norden vor. Entstehen soll ein genossenschaftliches generationenübergreifendes Wohnviertel, in dem im Norden neben weiteren Wohnungen zusätzlich eine Demenz-WG Platz findet. Mit im Boot sitzt die Wohnbaugenossenschaft MARO.

Das Stichwort heißt wie im übrigen Stadtgebiet „Verdichtung“. Gegenüber der ursprünglichen Planung entsteht rund 30 Prozent mehr Grundfläche. Statt vorher angedachten 20 Wohneinheiten im Süden, sollen dort zweigeschossige Zeilen mit 30 Wohnungen unterschiedlicher Größe entstehen. Neu sind 18 Wohneinheiten im Norden plus das Gebäude für die Demenz-WG mit Gemeinschaftsbereichen.

Die Wohnsiedlung der Genossenschaft soll komplett autofrei gehalten werden

Die Wohnsiedlung der Genossenschaft soll komplett autofrei gehalten werden. Daher ist am Rand ein zweigeschossiges Parkhaus mit rund 50 Plätzen geplant, das den Bewohnern aller Wohnungen zur Verfügung steht. Das Gelände werde aber dennoch erschlossen, etwa für Einsätze der Feuerwehr. Während die Dächer der Wohnzeilen wohl begrünt werden sollen, ist auf dem Satteldach der Parkgarage eine Photovoltaik-Anlage vorgesehen. Außerdem beinhaltet der Parkstadel Gemeinschaftsflächen unterm Dach, die von der ganzen Siedlung genutzt werden können.

Auch wenn es etwas kleiner ausfällt als ursprünglich im Norden angedacht: Ein Gewächshaus sieht auch die aktuelle Planung vor, „um den gärtnerischen Charakter des Gebiets zu zeigen und als Gemeinschaftsraum für die Bewohner“, erklärte die Planerin Kukula. Das Augenmerk im Wohngebiet liege insgesamt auf einem artenreichen, qualifizierten Grünraum. Entstehen soll eine Streuobstwiese im Süden, und um den Teich herum, auch am Hang, sind Bäume und Gehölzstrukturen geplant, Beeren und Hecken sowie naturbelassene Wildbereiche. Genügend Freiraum, dass die Bewohner Gärten anlegen können, um sich in der ökologischen Siedlung selbst zu versorgen, sei da.

Stadtbaumeister Dietrich: „Dichte der Wohnbebauung erhöht, ohne das Konzept zu schwächen“

„Ein sehr interessantes Projekt“, so Bürgermeister Falk Sluyterman. Bettina Buresch (Grüne) hinterfragte, warum von der ursprünglichen Modulbauweise abgewichen worden sei – „das fand ich sehr reizvoll“. Die Gebäude seien viel massiver geworden, auch der Grünraum habe vorher eine deutlich größere Rolle gespielt. Man habe versucht, die Dichte zu erhöhen, ohne das Konzept zu schwächen, so Dietrich. Die Anregung sei von der Regierung von Oberbayern gekommen. Und man habe mit der Demenz-WG zusätzlich die soziale Komponente berücksichtigt. „Das ist ein gewisser Kompromiss“, war sich auch Planerin Skorka bewusst.

Porsche-Rohrer: Kann autofreie Siedlung so funktionieren?

Stadträtin Marianne Porsche-Rohrer (CSU) äußerte Zweifel, ob eine autofreie Siedlung wirklich umsetzbar sei, gerade für ältere Bürger. „Das klingt alles recht romantisch, ist aber eine sehr idealisierte Form, die ich mir im wirklichen Leben nicht vorstellen kann.“ Sie schlug vor, zumindest ein kurzzeitiges Parken vor den Wohngebäuden zu erlauben. Der Parkstadel werde mit einem Aufzug ausgestattet, ebenerdig gebe es Transportwagen für schwere Sachen, so die Planerinnen. Und: Die Erfahrung zeige, dass sich Bewohner im Alltag gegenseitig unterstützen. „Die Genossenschaft weiß, wovon sie redet“, so auch Dietrich. Das sei ein Angebot für Leute, die kein Auto haben und keines brauchen. Andernorts wie etwa in Freiburg funktioniere das auch, ergänzte Sluyterman. Die Befürchtungen Michael Eberles (CSU), dass eventuell nicht genügend Parkflächen zur Verfügung stehen, zerstreuten die Planerinnen ebenfalls. Car-Sharing und gemeinschaftlich nutzbare Lastenfahrräder sollen angeboten werden.

Der Stadtrat billigte einstimmig die Aktualisierung des Konzepts, auf dessen Grundlage nun der Bebauungsplan aufgestellt wird.

