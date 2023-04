Planungen für Ganztagsbetreuung im Köhlerstadel laufen

Von: Elke Robert

So soll der Köhlerstadel in Schongau künftig aussehen - mit steiler Treppe auf einer breiten Rampe im Norden als Zugang, angelehnt an das Aussehen einer typischen Tennenzufahrt. © Hafenmayer Architektur

Die Planungen für den Umbau des Köhlerstadels sind schon weit gediehen. Der Schongauer Stadtrat billigte jetzt Vorentwurf und Kostenschätzung. Bei rund 2,22 Millionen Euro liegt der Kostenansatz für die Räume der Ganztagsbetreuung. Nicht ganz einig war man sich über den nördlichen Zugang.

Schongau – Die Stadt Schongau will und muss Räumlichkeiten schaffen für die Offene Ganztagsbetreuung ab 2026. Das wurde im September vergangenen Jahres bekanntgegeben. Vorgestellt wurden nun die Planungen für bisher ungenutzte Flächen im Köhlerstadel gegenüber des Schongauer Schulzentrums. Jugendzentrum, Stadtkapelle und Pfadfinder können ihre Räumlichkeiten wie gewohnt weiter nutzen, umziehen muss lediglich das Depot des Stadtmuseums. Alle ungenutzten Flächen im ersten Stock und das gesamte Dachgeschoss werden für die Schulkinder ausgebaut – nach einer Begasung, denn im Gebälk sitzt der Holzwurm.

Die Nordseite des Köhlerstadels: Die Fassade wird geöffnet, große Fenster sollen viel Licht bringen. © Hans-Helmut Herold

Äußerlich soll sich der Köhlerstadel kaum verändern - nur an der Nordseite

Horst Hafenmayer vom gleichnamigen Architekturbüro aus Ingenried präsentierte den Stadträten in der jüngsten Sitzung den Vorentwurf. Äußerlich ändert sich an der Fassade wenig, auch alle bisherigen Zugänge bleiben erhalten. Der Umbau wird vor allem zur Marktoberdorfer Straße hin sichtbar werden, denn an der Nordseite sind großzügige Fensterflächen und ein gesonderter Eingang für die Ganztagsbetreuung geplant. Angelehnt an die Architektur in Form eines Stadels, soll dort ein Aufgang in Form einer Tennenauffahrt entstehen – breit angelegt, mittig eine Treppe, rechts und links Rasenfläche.

Im Erdgeschoss wird ein Aufzug eingebaut - die komplette Ganztagsbetreuung ist barrierefrei erreichbar

Im Erdgeschoss wird nichts verändert, dort kommt lediglich ein Aufzug hinzu, denn der gesamte Bereich bis hinauf ins Dachgeschoss wird barrierefrei erschlossen – davon profitiert dann auch das Jugendzentrum. In beiden oberen Ebenen entstehen Gruppenräume und Klassenzimmer „in ordentlicher Größe“, wie Hafenmayer findet. „Wir kommen gut klar mit der bestehenden Bausubstanz, das macht das ganze recht attraktiv“. In seiner 3-D--Präsentation gewährte der Architekt Einblick in das künftige Dachgeschoss – die Konstruktion solle 1:1 erhalten bleiben. Während auf der einen Dachseite die vollflächige PV-Anlage erhalten bleibt, sind auf der anderen Seite größere Lichtbänder vorgesehen. Diese sollen neben den Fenstern an der Nordfassade für die Belichtung im Dachbereich sorgen.

„Eine gelungene Umsetzung“ findet stellv. Stadtbaumeister Robert Thomas

„Aus meiner Sicht eine gelungene Umsetzung“, lobte Robert Thomas, der das Projekt als stellvertretender Stadtbaumeister betreut. Er hatte für die Stadträte noch ein paar Zahlen der Kostenschätzung dabei. Derzeit liegt man bei 2,22 Millionen Euro inklusive Baukonstruktion, Haustechnik und auch Freianlagen, die Risikoreserve in Höhe von zehn Prozent noch nicht mit eingerechnet. Es kann aber sein, dass es dabei nicht bleibt, denn es gebe noch größere Unsicherheiten, etwa was die Tragstruktur des Daches anbelangt – „der Statiker ist am Werk“, so Thomas. Außerdem möchte man die bereits vorhandene Aussparung für den Aufzug nutzen – man müsse noch eine Firma finden, die den passenden Aufzug liefert.

Auch Alexander Majaru (SPD) hielt den Vorentwurf für gelungen, hinterfragte jedoch, ob man den Aufzug nicht außen am Gebäude anbringen könne. Den Bestand zu nutzen, sogar die Aufzugsunterfahrt ist bereits vorhanden, komme der Stadt „wirtschaftlich entgegen“, machte der Architekt deutlich.

Alexander Majaru wünschte sich, dass das starke Gefälle der Rampe abgeflacht wird

Außerdem kritisierte Majaru das starke Gefälle an der Treppenanlage und wünschte sich, diese so anzupassen, dass zumindest der „sportliche Rollifahrer“ oder Eltern mit Kinderwagen die Rampe überwinden könnten. Hafenmayer winkte ab: Eine maximale Steigung von sechs Prozent für eine behindertengerechte Auffahrt würde eine Rampenlänge von 30 Metern erfordern. Achten müsse man auch auf die Garagenzufahrt der Musikkapelle, diese dürfe nicht verbaut werden.

Auch Esra Böse tat sich mit der Eingangssituation schwer

Auch Esra Böse (Grüne) tat sich mit der Eingangssituation im Norden schwer – die Rampe erscheine ihr als „zu massiv“. Sie schlug vor, die Treppenanlage etwas filigraner zu gestalten. Auch wollte sie wissen, ob man eventuell die Fensterfläche vergrößern könne, um mehr natürliches Licht ins Dachgeschoss zu bringen. Dies verneinte der stellv. Stadtbaumeister und verwies auf die Statik des Gebäudes. „Es gibt ein Beleuchtungskonzept vom Elektroplaner explizit für diesen Raum, das haut gut hin“, so der Hinweis Hafenmayers.

Zuschuss der Regierung für den Bau ist noch nicht geklärt, dies soll in einer der nächsten Sitzungen mitgeteilt werden

Die Zuschusshöhe für den Umbau ist noch unklar. Stadtbaumeister Sebastian Dietrich schätzt, dass der Zuschuss „großzügig“ werde und sich im Bereich der Schulbauförderung bewegen werde, „das wird derzeit erarbeitet“. Der Stadtrat stimmte einstimmig für Vorentwurf und Kostenschätzung.

Rekordhaushalt und bald Rekordschulden: Den Stadthaushalt belastet die Baumaßnahme dennoch, wie sich bei der Haushaltssitzung zeigte.

