Plotter im Juze Schongau: Viele kreative Möglichkeiten

Von: Elke Robert

Sind begeistert von den vielen Möglichkeiten, die der neue Schneidplotter mit Transferpresse bietet: Juze-Leiterin Christina Annibalini und Sebastian Kosler. Im Rahmen des Ferienprogramms kann man sich einweisen lassen. „Einfach hinsetzen und sich trauen“ © Hans-Helmut Herold

T-Shirts mit selbst gestalteter Aufschrift, Sticker für die Wand: Im Schongauer Juze ist der Plotter in Betrieb genommen worden und damit der Medienraum komplett. Damit die Juze-Besucher wirklich selbstständig mit allen Geräten arbeiten können, wird es Einführungskurse geben. Auch sonst ist wieder jede Menge geboten.

Schongau – Richtig stolz ist man im Schongauer Juze auf die neueste Errungenschaft für den Medienraum: ein Schneidplotter samt Transferpresse. Während der Corona-Zeit hatte man sich mit diesem Projekt bei der Aktion „1000 Dank den Kindern“ beworben. Und den Zuschlag bekommen, quasi als Trostpflaster für die Kinder und Jugendlichen, die während der Pandemie so viele Einschränkungen hinnehmen mussten und auch das Schongauer Juze nicht besuchen durften.

Der Dank des Juze-Teams geht an alle Spender, die mitgeholfen haben, darunter die Metzgerei Boneberger, die Raiffeisenbank Pfaffenwinkel, die Bäckerei Sesar und die Kleiderkammer Schongau. Auf die Kampagne hingewiesen habe die Medienpädagogin Barbara Unterholzner. Jede Menge Folien zum Ausprobieren hatte man von „Druck und Gravur“ Herzogsägmühle bekommen.

Erste Gehversuche sind bereits gemacht

Erste Gehversuche sind bereits gemacht, wie Juze-Leiterin Christina Annibalini und Basti Kosler stolz erklären. Das „Myr-Festival“ beispielsweise hatte sich gut angeboten als Motiv. Auch bei „Schongau ist bunt“ ist das Team des Schongauer Juzes mit dabei. Am Samstag, 25. Juni, wird in der Altstadt die Vielfalt und Interkulturalität Schongaus gefeiert mit einem abwechslungsreichen Programm. „Wir wollen etwas für die Deko machen“, erzählt Annibalini. Die Idee ist, Wimpel zu nähen und sie in den verschiedenen Sprachen der Welt mit dem Wort „bunt“ zu bedrucken. Auch das geht wunderbar mit dem neuen Plotter.

In aller Kürze erklärt, kann man über ein spezielles PC-Programm ein Bild erstellen, das dann am Plotter aus einer Spezialfolie ausgeschnitten und über die Transferpresse auf Stoff gedruckt wird, oder das man direkt aufklebt. Auf diese Weise wurden etwa gerade die Öffnungszeiten auf dem Juze-Schild „runderneuert“. Der Gestaltung von Kappen, Aufklebern oder Schriftzügen für Schilder oder Graffiti sind kaum Grenzen gesetzt. Ddas macht viel Spaß“, so Annibalini.

„Mit wenig Aufwand tolle Sachen kreieren“

„Mit wenig Aufwand lassen sich tolle Sachen machen.“ Auch Vorlagen aus dem Internet, natürlich nur lizenzfreie, funktionieren prima. „Es gibt extrem viele Anwendungsfelder, echt genial“, ist Kosler begeistert. „Das Geld wurde sinnvoll genutzt.“ Insgesamt lagen die Kosten bei rund 2500 Euro.

Ziel ist, dass die Jugendlichen sich irgendwann im Medienraum selbstständig an den PC setzen und „ihr“ Ding gestalten, wie ein tolles, sehr persönliches Geburtstagsgeschenk.

Ohne Anleitung oder kleine Einweisung funktioniert das aber schlecht, deshalb soll es zu Beginn der Sommerferien im Rahmen des Ferienprogramms an drei Tagen einen Workshop geben, wo sich Interessierte zwischen 12 und 21 Jahren einarbeiten können. „Die komplett freie Gestaltung wäre der Traum, aber sie müssen sich erst einmal herantasten“, so Kosler. Die „Plotterbeauftragten“ könnten dann die anderen anleiten. „Man soll sich hinsetzen können und sich trauen und keine Angst haben, Fehler zu machen“, ist der Wunsch Koslers. Einziger Wermutstropfen ist, dass das Juze für diese drei Tage (3. bis 5. August) geschlossen bleibt, weil man nicht beides gleichzeitig organisieren kann: Plotterworkshop plus offener Betrieb im Jugendzentrum.

Plotter als Abrundung für den Medienraum

„Der Plotter ist eine schöne Abrundung für den Mediaroom“, so Kosler. Jetzt fehlt dem Team nur noch eine Fotografie-Fortbildung, um auch dieses Wissen weitergeben zu können. „Wir sind bereits angemeldet“, so Annibalini. Angesichts von einem derzeit super ausgelasteten Jugendzentrum seien dies aber alles „Luxusprobleme“, findet Kosler.

