Schongau: „Pop-Up-Biergarten“ an der historischen Stadtmauer

Von: Elena Siegl

Teilen

Hier soll ab Donnerstag wieder Bier ausgeschenkt werden. Braumeister Stephan Albrecht freut sich darauf. © Brauhaus Schongau

Lange lag der Biergarten der ehemaligen Rössle-Brauerei, direkt an der Stadtmauer, brach. Nun will ihn das Brauhaus-Team noch für die aktuelle Saison wiederbeleben.

Schongau – Vor wenigen Wochen hat die Gaststätte „Garibaldi“ in der Schongauer Altstadt ihre Pforten geschlossen. Der dazugehörige Biergarten, der schon in den vergangenen Jahren nicht mehr genutzt wurde, soll nun allerdings „aus dem Dornröschenschlaf“ erweckt werden. Das hat sich das Brauhaus-Team um Braumeister Stephan Albrecht (22) zum Ziel gesetzt. Unter dem Titel „Pop-Up-Biergarten“ soll der Platz an der historischen Stadtmauer also wieder „,aufpoppen’, das heißt kurzfristig wieder offen sein – und zwar bei schönem Wetter für den Rest der Saison“, erklärt Albrecht. Immer donnerstags bis sonntags, jeweils von 11 bis 14 Uhr sowie von 17 bis 22 Uhr.

Frisches Bier und Erfrischungsgetränke soll es zu einem erschwinglichen Preis geben, kündigt er an. Und wie es sich für einen bayerischen Biergarten gehöre, dürfen Speisen gerne selbst mitgebracht werden. So könnte in Zeiten steigender Preise vielleicht auch ein günstiger Gastronomie-Aufenthalt ermöglicht werden, so Albrecht. Wer mag, kann aber auch vor Ort aus einer kleinen Auswahl an Brotzeiten wählen. Mit dem Konzept wolle man sowohl Familien und Gruppen als auch spontane Besucher ansprechen.

So kam es zum Pop-Up-Biergarten in Schongau

„Man kennt sich“, erklärt Tyll-Patrick Albrecht vom Brauhaus, wie es zu der Zusammenarbeit mit den Eigentümern kam. Gerne hätte man freilich schon früher gestartet. Das sei aber zunächst wegen den Vorgängern nicht möglich gewesen. Dann mussten noch Anträge gestellt und Technisches geklärt werden. Albrecht hofft, dass trotzdem noch einige Biergartentage kommen.

Idyllisch an der historischen Stadtmauer liegt der Biergarten der ehemaligen Rössle-Brauerei. Kastanienbäume spenden Schatten. © Hans-Helmut Herold

Das Projekt in aller Kürze auf die Beine zu stellen, sei ein Kinderspiel für die Brauerei. „Das ist unser tägliches Geschäft“, so Albrecht. Man habe alles, was es an Ausstattung benötigt. Etwa eine Schankanlage. Das A und O eines Biergartens für Albrecht, nämlich „alte Bäume, eine tolle Lage und Tradition“, seien ebenfalls vorhanden. Außerdem: Als „einzige Brauerei Schongaus“ stehe man sozusagen in der Tradition der Rössle-Brauerei“, weshalb das Brauhaus nun gerne den Biergarten übernehmen und zur Stadtbelebung beitragen wolle.

Auch die Eigentümerfamilie Seitz freut sich sehr über die spontane Zusammenarbeit, „aus der sich ja vielleicht noch mehr entwickeln kann“, erklären die Münchner in einer Mitteilung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Rahmenprogramm im Schongauer Pop-Up-Biergarten

Öffnen soll der Biergarten erstmals am Donnerstag, 1. September. Dafür lädt Braumeister Stephan Albrecht ab 17 Uhr zu einem sogenannten „Soft-Opening“ ein. Zwar arbeitet das Brauhaus-Team noch am weiteren Rahmen-Programm, um den Biergarten auch mit Leben zu füllen, einige Veranstaltungen stehen aber bereits fest. So soll es etwa einen Auftritt der Band „HomeMade“ (17. September, 18 Uhr) und einen Oktoberbier-Anstich (8. Oktober, 18 Uhr) geben. Der Braumeister freut sich außerdem auf den Anstich seines Spezialbieres „Novid‘19“ (2. September, 18 Uhr.

Als Hiöhepunkt kündigt das Team den „Sommer in der Stadt“ an, den die Albrechts ohnehin für das Wochenende vom 9. bis 11. September geplant hatten. Statt auf dem Bürgermeister-Schaegger-Platz findet das ganze nun kurzerhand im Pop-Up-Biergarten statt – „da können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“, so Marion Albrecht, die sich um die Veranstaltungen im Brauhaus kümmert. „Dann müssen wir auch keine Parkplätze sperren.“ Am Samstag gibts einen bayerischen Abend mit der „5-Seen-Blattl Musi“, am Freitag ein Konzert von „Oimara“. Weil die Albrechts bei Letzterem mit einer hohen Nachfrage rechnen, müssen Eintrittskarten unter www.reservix.de erworben werden. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Brauhaus statt. Ansonsten gelte für alle Veranstaltungen im Pop-Up-Biergarten: „Einfach kommen“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.