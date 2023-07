EA Schongau: Positive Saisonbilanz mit ein paar Mankos - Eisstadion muss 2024 fertig werden

Hauptversammlung

Von Roland Halmel schließen

Eine positive Bilanz der vergangenen Saison zieht man bei der Schongauer Eislaufabteilung. Man habe sich in der Bayernliga etabliert und auch die Eislaufschule kam beispielsweise gut an. Allerdings ist man auf der Suche nach mehr Ehrenamtlichen. Und eine Arbeitsumlage sorgte bei der Hauptversammlung für Diskussionen.

Schongau – Die brisanten Themen bei der Hauptversammlung der EA Schongau kamen zum Schluss. Die geplante Einführung einer Arbeitsumlage sorgte für reichlich Diskussionsbedarf und letztlich auch dafür, dass die Idee vertagt wurde. Zu Beginn erläuterte Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman den 40 Anwesenden in der UPM-Kantine bei seinem Grußwort zunächst den Stand beim Thema Stadionsanierung. „Einigen geht das ja nicht schnell genug. Aber ich bin ein Fan von ZDF, sprich Zahlen, Daten, Fakten, und die sind wir dabei zu erheben“, berichtete der Rathauschef. Er ist zuversichtlich, dass bis Ende des Jahres alles vorliegt und auch die Planung abgeschlossen ist, sodass im Frühjahr 2024 mit der Baumaßnahme begonnen werden kann.

Bis Ende 2024 soll alles fertig sein

„Wir bekommen dafür auch eine gute Förderung, die sieht vor, dass die Maßnahme bis Ende 2024 abgeschlossen ist“, ergänzte Sluyterman, der es nicht versäumte der Eislaufabteilung des TSV für die erfolgreiche letzte Saison zu gratulieren. „Die EAS macht tollen Sport“, urteilte der Bürgermeister.

Dafür brauchen die Mammuts mit ihren aktuell 271 Mitgliedern viele ehrenamtliche Helfer – und da herrscht ein Mangel, wie EAS-Chef Franz Andergassen in seinem Bericht ausführte. „Wir brauchen dringend Leute, die uns beispielsweise beim Zamboni-Fahren unterstützen“, erklärte Andergassen. „Wir haben letztes Jahr einen neuen Zamboni für den alten, der 25 Jahre auf dem Buckel hatte, angeschafft. Der läuft mit E-Technik und ist ein echter Gewinn“, erläuterte Andergassen, der im Anschluss die langjährigen Mitglieder Herbert Bartsch (70 Jahre), Herbert Höpfl (60), sowie Richard Schierghofer, Sebastian Sedlmair und Werner Teuchert (alle 40 Jahre) für ihre Treue zum Verein ehrte.

Eislaufschule ist sehr erfolgreich

Erfolgreich lief bei der EAS die Eislaufschule, berichtete danach Jugendleiter Gerhard Siegl. „Bei 15 Veranstaltungen hatten wir in Summe 1300 Kinder“, sagte Siegl, der die EAS mit sieben Schiedsrichtern auch bei den Referees gut aufgestellt sieht. „Wir brauchen aber noch mehr Trainer aus den eigenen Reihen“, sieht er bei den Übungsleitern noch Nachholbedarf.

Der scheidende Teammanager Martin Resch, der im Frühjahr nach zehn Jahren sein Amt abgab, zog im Anschluss ein zufriedenes Fazit seiner letzten Saison in der sportlichen Verantwortung. „Als sehr kleiner Verein mit schwierigen Bedingungen haben wir uns in der Bayernliga etabliert“, resümierte Resch nach jeweils dritten Plätzen in den Hauptrunden der beiden letzten Spielzeiten. „Wir hatten ein paar Highlight-Spiele gegen den Lokalrivalen Peißenberg vor vollem Haus, aber auch leider nur 90 zahlende Zuschauer beim Spitzenspiel gegen Miesbach“, zog Resch in Sachen Zuschauerresonanz eine nicht ganz befriedigende Bilanz. „Meinen Nachfolgern wünsche ich ein glückliches Händchen“, meinte Resch abschließend, ehe er mit einer großen Fotocollage aus Mannschaftsbildern der letzten zehn Jahre verabschiedet wurde.

Fritz Weinfurtner ist Nachfolger für Teammanager Martin Resch

Die Versammlung wählte im Anschluss Fritz Weinfurtner einstimmig zu seinem Nachfolger. Unterstützt wird er in seiner Arbeit von Matthias Brahmer, der aber keinen gewählten Posten bekleidet.

Finanziell endete die letzte Saison mit einem Minus von 17 000 Euro. „Das ist den enorm gestiegenen Fahrt- und Schiedsrichterkosten geschuldet“, erklärte Andergassen. Nicht zuletzt deshalb sahen sich die Mammuts gezwungen, die Umlage für den Nachwuchs zu erhöhen. „Die wurde seit 2014 nicht mehr angepasst“, nannte Siegl die Erhöhung angesichts der Kostensteigerungen der letzten Jahre eine absolute Notwendigkeit.

Arbeitsumlage von 20 Stunden umstritten

Als notwendig erachtete die EAS-Führung auch die Einführung einer Arbeitsumlage, die Andergassen erläuterte. „Jeder muss 200 Euro in Arbeitsleistung, was zwanzig Stunden entspricht, einbringen, die vielfältig abgegolten werden können“, erklärte der Mammuts-Boss. Die Tätigkeiten wie Reinigungsdienste oder Einsätze bei Heimspielen der Nachwuchsteams werden auf einer Arbeitskarte vermerkt. „So etwas gibt es auch bei anderen Vereinen und damit wollen wir mehr Leute ins Boot holen“, warb Andergassen für den Vorschlag, der bei vielen Versammlungsteilnehmern jedoch auf Kritik stieß.

Nach einer intensiven Diskussion über das Für und Wider und der Höhe der Umlage, brachte schließlich Michael Eberle einen Kompromissvorschlag mit zehn Stunden Arbeitsleistung und 100 Euro Umlage. „Diesen Vorschlag werden wir mitnehmen und diskutieren“, versprach Brahmer zum Abschluss der rund zweistündigen Versammlung.