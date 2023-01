Proben fürs Schongauer Festspiel „1493“ haben begonnen - acht Vorstellungen geplant

Zum ersten Mal trafen im Ballenhaussaal alle Darsteller und Helfer der Schongauer Festspiele aufeinander. Es geht um ein altes Geheimnis Kostüme werden neu angefertigt © UG

Dreieinhalb Jahre ist es her, dass das Schongauer Festspiel mit der Henkerstochter große Erfolge feierte. Heuer gibt es ein neues Programm, und erneut ist es ein historisches Stück, das aufgeführt wird. Zum ersten Mal trafen am Freitag alle Darsteller im Ballenhaus aufeinander.

Schongau – „Ich bin froh, dass wir jetzt endlich starten können“, machte Regisseur Maximilian Geiger aus seiner Freude keinen Hehl, als er vor die versammelten Beteiligten des Schongauer Festspiels trat. „Ich habe mir selbst versprochen, dass irgendwann einmal ein vollständiges Werk vorliegt und nicht nur angefangene Manuskripte“, so steht es auf der Homepage des Theatervereins „Treibhaus“, der das ganze Spektakel organisiert. Und endlich ist Geiger dieser Kraftakt gelungen. Zwar hatte er die Idee für „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ bereits 2014, doch erst die Lockdowns verschafften dem studierten Historiker genug Zeit, sie auszuarbeiten.

64 doppelseitig bedruckte Seiten gilt es einzuüben

Bis zur Umsetzung als Theaterstück war es ein langer Weg. Das Resultat, das die Schauspieler nun bekamen: 64 vorne und hinten bedruckte Seiten, die es einzuüben gilt. Am meisten Text zu lernen haben werden in den nächsten Monaten wohl Alexander Nierer, der die männliche Hauptrolle ergattert hat, und Nele Högg, die weibliche Hauptdarstellerin.

Die Handlung spielt 1493 in Schongau. Der Hauptmann der Stadtwache (Nierer) wird mit der Aufklärung eines Mordfalls betraut. Als eine zweite Leiche auftaucht, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, in dem es auch um ein Jahrzehnte altes Geheimnis geht. „Die Handlung ist komplett fiktiv“, erklärte Geiger. Jedoch habe er versucht, „so historisch wie möglich zu sein“. Daher habe er auch in Archiven recherchiert und Informationen vom aktuellen sowie vom ehemaligen Kreisheimatpfleger, vom Archivar und von den Stadtführerinnen eingeholt. Einige Figuren basieren dadurch auf echten Menschen.

Gut 60 Darsteller sind notwendig - die Hälfte mit Sprechrollen

Um das Stück authentisch umzusetzen, sind gut 60 Darsteller nötig – die eine Hälfte mit Sprechrollen, die andere als Statisten. Nierers beiden Söhne Theo – gerade ein paar Monate alt – und Niklas (2) sind die jüngsten Darsteller und werden gemeinsam mit ihrer Mama auftreten. Der älteste Darsteller Erwin Roser ist in seinen 70ern.

Allen gemeinsam ist die Vorfreude auf die Proben. Am Freitag fand die erste statt. Bis Ende März sind erst einmal nur diejenigen mit Text im Einsatz, danach dürfen auch die Statisten dazustoßen. Da es auf der unbeheizten Bühne des Theatervereins noch zu kalt ist, ist auch eine Turnhalle als Proberaum vorgesehen. Im Juni beginnt dann die heiße Phase der Proben: Am 10. Juni findet die erste Gesamtprobe statt, acht Tage später der erste Durchgang mit Kostümen.

Davon gilt es allerhand herzurichten. Viel wird aus dem vorhandenen rund 3000 Teile umfassenden Fundus verwendet. Doch vor allem für die Hauptdarsteller werden neue Kostüme angefertigt. Am schwersten zu tragen haben wird Wilfried Zaremba, für dessen Rolle als Raubritter bereits eine rund 25 Kilogramm schwere Rüstung bereitsteht.

Die Musik zum Festspiel steht noch nicht fest

Unklar ist bisher noch die Frage nach der Musik. „Es soll schon wieder etwas extra komponiert werden“, wünscht sich Geiger. Wer das jedoch übernimmt und welche Musiker auftreten, steht bisher noch nicht wirklich fest. Doch der Regisseur zeigt sich entspannt. Bei der Henkerstochter habe man deutlich später mit der Planung der musikalischen Elemente begonnen.

Dass der Theaterverein „Treibhaus“ erstmals alleiniger Veranstalter ist – bisher mischte der Schongauer Sommer mit (wir berichteten) – war anfangs eine Herausforderung. Doch schnell wurden Alternativen gefunden. „Durch die Unterstützung von Max Diegruber und Silas Schmorell hatten wir schnell Sicherheit“, dankte Geiger für deren Engagement und hob auch den Einsatz von Günther Hogg hervor: „Die drei ermöglichen alles, was ich will.“

Acht Vorstellungen für je 683 Gäste sind geplant

Acht Vorstellungen für je 683 Gäste gibt es zwischen 7. und 22. Juli. Aufgeführt wird das Stück wieder am Bürgermeister-Schaegger-Platz. Bei starkem Unwetter können einzelne Termine verschoben werden.

Kartenvorverkauf: Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Die Sitzplätze werden erstmals nummeriert sein, um den Besuchern die Möglichkeit zu geben, erst kurz vor Beginn Platz zu nehmen und auch die kulinarischen Angebote vor Ort zu nutzen. Karten gibt es in der „Bücher Galerie“ in der Münzstraße 7, im Gebrauchtmöbelhaus in der Bahnhofstraße 48 sowie online auf www.theaterverein-treibhaus.de

