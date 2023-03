Mitte Juni ist Baustart

Plantsch: Problem mit betrunkenen Badegästen - Sauna-Neubau muss saniert werden

Von: Elke Robert

Besucherrekord im Plantsch. Aber das hat auch seine Schattenseiten. © Herold/Archiv

Ein Defizit von 2,2 Millionen Euro wird heuer für das Plantsch erwartet – eine horrende Summe. „So schlimm wird es nicht kommen“, sagt Bad-Chef Andreas Kosian. Er hat dennoch eine Hiobsbotschaft für alle Saunagänger und berichtet über ganz üble Schattenseiten der derzeitigen Besucherrekorde.

Schongau – Im Schongauer Familienbad purzelt man derzeit von einem Extrem ins andere. Zunächst einmal steigen die negativen Zahlen in schwindelerregende Höhen: Ohne großartig darauf einzugehen, verabschiedete der Stadtrat jüngst eine Haushaltssatzung mit einem Defizit beim Plantsch über mehr als 2,2 Millionen Euro. Allein für den Sektor Stromverbrauch sind 329 000 Euro angesetzt, für weitere Betriebsenergie 420 000 Euro – und die einzelnen Posten summieren sich.

Woher kommt das im Haushalt eingeplante Defizit?

Aber woher kommt dieses riesige voraussichtliche Defizit? Denn selbst im vergangenen Jahr mit den Nachwirkungen der Corona-Pandemie und Preissteigerungen wegen den Folgen des Ukraine-Kriegs hatte man zeitweise „nur“ mit einem Horrorszenario von 1,8 Millionen Euro gerechnet, das Gesamtdefizit für 2022 hatte Kosian im Januar mit voraussichtlich rund 1,2 Millionen Euro angegeben, das Betriebsergebnis 2021 lag ziemlich genau bei einer Million Euro Defizit.

Die Erklärung hat Andreas Kosian parat, Chef des Kommunalunternehmens Plantsch. Seit Beginn dieses Jahres wird direkt über den Haushalt der Stadt Schongau abgerechnet – diese Umstrukturierung war aus steuerlichen Gründen notwendig und Ende 2022 noch rasch eingetütet worden. Alle Ausgaben für die Gebäude und deren Unterhalt wie Energie, Fernwärme, Abfall, Wasser oder Abwasser werde nun direkt im Haushalt der Stadt gelistet, so Kosian. „Wir sind nur noch fürs Personal zuständig, alles andere reichen wir durch.“

Bild der „Glaskugel“ für Kämmerer passend: Man kalkuliere immer in der Ungewissheit, welche tatsächlichen Kosten anfallen

Auch an dieser Stelle sei, wie bei der Haushaltsplanung so oft, das Bild einer „Glaskugel“ äußerst passend, so Stadtkämmerer Werner Hefele auf Nachfrage der Schongauer Nachrichten. Man kalkuliere immer unter der Ungewissheit, welche Kosten tatsächlich für Posten wie Strom und Energie anfallen würden. „Die Frage ist, wie es dann in Wirklichkeit eintritt“, so Hefele.

Der Zeitpunkt, an dem der Stadtkämmerer den Haushalt erstellte, habe „wohl befürchten lassen, dass es im ,Worst Case’ so laufen könnte“, erläuterte Kosian. Der Kämmerer habe recht konservativ gerechnet. „Es wird bei Weitem nicht so sein“, ist sich Kosian sicher. Sowohl bei den Stromkosten würden sich die Ausgaben relativieren, als auch bei der Fernwärme. Der neue, niedrigere Fernwärmepreis ab April stehe schon fest.

Defizit wird nicht so hoch ausfallen, ist sich Bad-Chef sicher

Auch arbeite man weiter an einer Verbesserung der Energiebilanz: Die PV-Anlage, die in Kürze auf dem Saunaland-Neubau errichtet wird, hat eine Leistung von 83,03 kWp und wird voraussichtlich pro Jahr 71 000 kWh Strom zum Eigenverbrauch erzeugen, nennt Kosian konkrete Zahlen. „Je nach anzusetzendem Strompreis muss dadurch Netzstrom im Wert von 17 000 bis 35 000 Euro nicht aus dem öffentlichen Netz bezogen werden.“ Die bisher schon im Plantsch verbaute Anlage habe eine Leistung von 65 kWp. Der erzeugte Strom aus dieser Anlage werde vertragsgemäß noch vollständig eingespeist und liefere rund 30 000 Euro bei rund 55 500 kWh Jahresertrag.

Mehr Besucher als vor Corona, für das Personal fast zu viel

Nicht klagen kann man auch über die Besucherzahlen im Plantsch. Die von Kosian schon im Januar beschriebenen Rekord-Besucherzahlen bleiben hoch: „Vor den Krisenjahren (ab März 2020) hatten wir zuletzt zwischen Dezember und Februar etwa 47 000 Gesamtbesucher (zahlende Besucher ohne Kleinkinder, Schulen, Vereine), aktuell seit der Schließung des Wellenberges aus finanziellen Gründen etwa 56 000 Besucher, das ist ein Plus von 19 Prozent. Und die Tendenz war im März weiter steigend wegen der Schließung des Garmischer Bades wegen Sanierung. Im Saunaland habe man im gleichen Zeitraum mit etwa 18 000 Besuchern den Stand der Vor-Krisenzeit (18 500) fast wieder erreicht.

Problem mit betrunkenen Badegästen, die sich nicht zu benehmen wissen

Am Ende klagt man aber doch wegen der vielen Besucher. „Für die Wirtschaftlichkeit eine tolle Sache, aber wir bejubeln das nicht nur, für das Personal ist das eine anstrengende Sache, wir fahren an der Kapazitätsgrenze, das können wir auf Dauer nicht durchhalten“, so Kosian. Vor allem, weil wohl gerade ein neues Klientel mittleren Alters aus dem Voralpenland das Bad für sich entdeckt hat, das mit Alkohol wohl etwas anders umgeht als alle anderen Badbesucher. Kosian berichtet von lauten und unangenehmen Gästen. „Teilweise eskaliert es auch, weshalb wir schon einige Male die Polizei im Haus gehabt haben“, so Kosian. Er berichtet von ungefragt zu anhänglichen Gästen in der Sauna oder einer volltrunkenen barbusigen Frau an der Kasse, die ihre Kleider nicht mehr gefunden habe.

Alkohol zu trinken, ist nicht verboten, aber man will ein Auge drauf haben

Es sei nicht einfach, die Besucher darauf anzusprechen, denn grundsätzlich sei es nicht verboten, etwas zu trinken, es würden im Badbereich ja auch alkoholische Getränke ausgeschenkt. „Aber das Alkohol-Problem müssen wir aktiv angehen und extrem aufmerksam schauen. Die normalen Gäste beschweren sich zurecht.“ 2016 bei der Saunaerweiterung habe man schon einmal so einen Effekt gehabt mit einer großen Anzahl neuer Besucher auf einen Schlag. Kosian ist sich aber sicher, dass sich die Besucherzahl auch wieder auf einem etwas niedrigeren Niveau einpendeln wird.

Eine Hiobsbotschaft: Saunaland-Neubau muss dieses Jahr für ein paar Monate schließen

Und noch eine Hiobsbotschaft: Es stehen teure Reparaturen an, die die Stadt teilweise selbst tragen muss. Der Neubau des Saunalands Schongau wird saniert. Grund sind massive Bauschäden aus dem Jahr 2015/2016, die bisher nicht behoben sind. Nach einer Anhörung am Landgericht in München hat der Stadtrat am Dienstag in nicht-öffentlicher Sitzung entschieden: Man einigt sich außergerichtlich mit dem Bauunternehmen. „Die Sachlage ist kompliziert, allein das Gutachten umfasst 100 Seiten plus 200 Seiten Anhang“, erklärt Till Penski vom städtischen Bauamt. Nicht alles konnte wohl abschließend geklärt werden. Zwar wurden offenbar die Bodenfliesen nicht fachgerecht verlegt, Schäden an den Wänden können aber wohl nicht eindeutig dem Unternehmen zugeordnet werden. „Der Stadtrat hat positiv entschieden“, so Penski. So habe man die Sanierung selbst in der Hand. Insgesamt fallen Kosten in Höhe einer sechsstelligen Summe an, wie viel auf die Stadt zukommt, ist noch unklar.

Der ganze Ärger dreht sich um den Duschbereich in der Panoramasauna

Der ganze Ärger dreht sich um Schäden im Duschbereich der Panoramasauna. „Es ist ganz schrecklich und hat ein gutes Jahr nach Inbetriebnahme begonnen“, so Bad-Chef Andreas Kosian. Immer stärker sei die Feuchtigkeit aufgefallen, am Ende habe es regelrecht aus den Fliesenfugen herausgespritzt. Offenbar hatte der Fugenkleber nicht gehalten.



Mitte Juni ist Baustart

Bereits Mitte Juni soll Baustart sein, und die Arbeiten werden sich längere Zeit hinziehen. Kosian schätzt, dass der Saunaland-Neubau erst nach der regulären Revisionszeit Ende September wieder öffnen kann.

