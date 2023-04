Schongau: Profitieren bald alle Haushalte von Fernwärme?

Aktiv gegen den Klimawandel

Die Stadt Schongau möchte dem Klimawandel aktiv entgegentreten und das Fernwärmenetz auf das gesamte Stadtgebiet ausweiten. In allen Wohn- und Gewerbegebieten jenseits des Lechs soll es die Möglichkeit geben, anzuschließen. Ein erster Schritt ist die Gründung eines Kommunalunternehmens.

Schongau – Schon heute bezeichnet Bürgermeister Falk Sluyterman das bestehende Schongauer Fernwärmenetz als „Erfolgsgeschichte“, diese soll nun ein weiteres Kapitel bekommen. Seit einem Jahr tagt eine fraktionsübergreifende „Klimagruppe“, um die Stadt im Sinne des Klimaschutzes voranzubringen, sich dafür einzusetzen, dass die Klimaschutzziele in Schongau erreicht werden könnten, wie es gestern im Rahmen einer Pressekonferenz im Schongauer Rathaus hieß. Regelmäßig trafen sich die Stadträte Esra Böse, Bettina Buresch und Markus Keller (alle Grüne), Tobias Fuhrmann (SPD), Stephan Hild (UWV), Hans Rehbehn (CSU), Winfried Schaur (UWV) und Gregor Schuppe (ALS).

„Klimagruppe“ hat viele Ansätze erarbeitet - zuerst wird nun die Fernwärme umgesetzt

Ansätze, die die „Klimagruppe“ erarbeitet hat, gibt es viele – darunter der Nahverkehr inklusive dem Stadtbus oder der Ausbau Erneuerbarer Energien unter städtischer Hand – der flächendeckende Ausbau des Fernwärmenetzes soll aber vorrangig angegangen werden. „Bei der Frage, geht das mit den Stadtwerken oder brauchen wir vielleicht ein anderes Konstrukt, sind wir bald mit der Stadt ins Gespräch gekommen“, erläuterte Stadtrat Schaur, Vorstandsmitglied beim Papierhersteller UPM, der in Schongau bisher alleine die Fernwärme liefert – rund 1000 Haushalte sind angeschlossen. Nach dem Vorbild anderer Städte wie Landsberg oder Penzberg wird nun dafür ein Kommunalunternehmen (KU) gegründet – das verschaffe mehr Flexibilität und habe auch privatwirtschaftlich Vorteile, aber immer in Reichweite und unter dem wachsamen Auge der Stadt.

Verdichtung des bisherigen Fernwärmenetzes ist geplant - im Schongauer Westen soll ein neues aufgebaut werden parallel zur Gasversorgung

Geplant ist die Verdichtung des bisherigen Fernwärmenetzes – dies sei jederzeit möglich, es gebe genug Kapazitäten. Schongau-West bleibt weiterhin Gasversorgungsgebiet, aber ein künftiges Fernwärmenetz im gesamte Bereich des Schongauer Westens inklusive der Industriegebiete Lerchenfeld und Äußerer Westen soll den Kunden eine Alternative bieten. UPM sitzt nach wie vor mit im Boot, vielleicht aber bald nicht mehr alleine. In dem integrierten Netz, das nun aufgebaut wird, soll auch die Abwärme anderer Unternehmen genutzt werden: „Weitere Anbieter sind sondiert“, umschrieb es Florian Hiemer, technischer Leiter der Stadtwerke. Denkbar sei die Zusammenarbeit mit Betrieben wie Hochland, Hoerbiger oder Hirschvogel, auch das Heizkraftwerk sei eine „naheliegende Option“. Man befinde sich jetzt in der Startphase, so Werner Hefele, kaufmännischer Leiter der Stadtwerke und Stadtkämmerer. „In drei Jahren steht das Konzept“, schätzt Hiemer. „Und die ersten Bagger sind betankt“, hofft Bürgermeister Sluyterman.

Möglichst viele Haushalte müssten anschließen, vor allem großer Gebäudebestand ist interessant

Abhängig sei man natürlich von den Bürgern, möglichst viele Haushalte müssten anschließen, „aber das Interesse ist groß“, waren sich bei der Pressekonferenz alle einig. Fernwärme entspreche den Anforderungen des geplanten Gebäudeenergiegesetzes zur Nutzung von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien, „das gibt uns jetzt einen richtigen Schub“ (Sluyterman). Schon jetzt können sich Interessenten melden, die Stadtwerke wollen in der Planungsphase dann aktiv auf Haushalte zugehen. Besonders interessant seien große Bestandsgebäude.

Stadtrat hat bereits alle Voraussetzungen geschaffen - Kommunalunternehmen wird zum 1. Januar 2024 gegründet

Die Voraussetzungen für das Kommunalunternehmen Stadtwerke, das zum 1. Januar 2024 gegründet werden soll, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag geschaffen. An der Spitze steht ein zweiköpfiger Vorstand, für die ersten fünf Jahre sind dies die bisherigen Leiter der Stadtwerke Hiemer und Hefele. Der Posten des Stadtkämmers wird neu besetzt.

Energiemanager Andreas Scharli von der Energiewende Oberland hatte sich vor einem Jahr im Interview mit der Heimatzeitung genau das gewünscht für Schongau - die Fernwärme auszubauen. Aber er hatte noch weitere Ideen.

Zum Januar waren die Fernwärmepreise gestiegen, aber die Entlastungspakete der Regierung der Regierung haben gegriffen.

