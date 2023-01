Psst! Flüsterkneipe öffnet für einen Abend in Schongau

Von: Elena Siegl

Eine Flüsterkneipe soll in Schongau öffnen. (Symbolbild) © Oleksandr Latkun/IMAGO

Es mutet geheimnisvoll an, was Ende Januar in Schongau geplant ist: Eine Flüsterkneipe soll für einen Abend im Löwenhof öffnen. Einlass gibt es nur mit Passwort.

Schongau – Es wird derzeit nicht nur von Ohr zu Ohr geraunt, auch auf den Sozialen Medien macht das „Geheimnis“ seine Runde: Am Samstag, 28. Januar, öffnet abends eine Flüsterkneipe im Löwenhof, heißt es da. Einlass erhält nur, wer am Tor die richtige Parole bereithält. Und darf man dann nur flüstern?

Nein, natürlich nicht. Anna Gillinger, die den Kiosk am Stiefelweiher in Hohenpeißenberg betreibt und hinter dem Event in Schongau steckt, erklärt das Konzept im Gespräch mit der Heimatzeitung. Angelehnt ist das Ganze an Bars, die vor rund 100 Jahren während der Prohibitionszeit in den USA (1920 bis 1933), sowie in anderen Ländern aus dem Boden ploppten. Vor allem in Großstädten entstanden damals geheime Treffpunkte, wo illegal produzierter Alkohol ausgeschenkt wurde. Von außen waren die Räume freilich nicht als Kneipen zu erkennen und wurden nur von denjenigen gefunden, die von anderen geflüstert bekommen hatten, wo sie sich befanden. Genannt wurden die Bars „Speakeasy“, im Deutschen „Flüsterkneipen“.

Events in der Region, während der Kiosk in Hohenpeißenberg geschlossen ist

Letzterer Begriff hat auch Anna Gillinger besser gefallen als sie überlegte, was sie im Winter denn anbieten könnte. In der Zeit, in der ihr „Kiosk an der Quelle“ am Hohenpeißenberger Badeweiher, den sie zusammen mit Martin Dietrich im April 2022 übernommen hatte, geschlossen ist. „Das Konzept ist auf viele Lokalitäten anwendbar“, sagt Gillinger. So habe man es bereits im November in noch kleinerem Rahmen im Gerbersaal ausprobiert. Nun stellt Markus Wohlhaupter, mit dem sie befreundet ist, seinen „Löwenhof“ für einen Abend zur Verfügung, freut sich Gillinger.

Anna Gillinger organisiert die Flüsterkneipe. © Ralf Ruder (Archiv)

Die Flüsterkneipen plant sie als „annalei“ zusammen mit Martin Dietrich, der vor allem „für die Flüssigkeiten zuständig“ ist, und Enni Martin, die beim Kreativen unterstützt. Ein festes Event soll die Flüsterkneipe nicht werden, sondern „ab und zu mal, wo es sich gerade ergibt“, organisiert werden.

Flüsterkneipe in Schongau: Vier Fingerfood-Gänge und Cocktails

Im Löwenhof soll die Flüsterkneipe diesmal unter dem Motto der 50er- und 60er-Jahre stehen. Ab 19 Uhr geht es los. Wer mag, kann sich, nachdem er das Passwort erfragt hat, einen Tisch für den ersten Teil des Abends reservieren lassen. Das Angebot richtet sich vor allem an die Hungrigen, sagt Gillinger. Denn sie wird für diese Gruppe vier Fingerfood-Gänge kredenzen. Ein guter Freund Gillingers aus Wien wird den Abend über Cocktails nach jedem Wunsch zaubern. Gerne auch nach Stichwort, also zum Beispiel „was Süßes“ oder „was Saures“. Obwohl eher untypisch für die historischen Flüsterkneipen, wird natürlich auch Alkoholfreies ausgeschenkt.

Das Passwort erhalten alle, die die Flüsterkneipe am Samstag, 28. Januar, besuchen wollen, wenn sie eine E-Mail an info@annalei-kiosk.de schicken.

Ohne Anmeldung kann man ab 20.30 Uhr zum Barbetrieb „dem Löwen ins Maul schauen“. Das Passwort braucht es natürlich trotzdem. Im Kreise der Eingeweihten wird außerdem gemunkelt, dass es sich zur Musik eines DJs dann gut tanzen lässt.

