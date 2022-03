„Raub im Museum“: Das Diebesgut ist zurück - Sonderausstellung - Auch Henkersschwert zu sehen

Von: Elke Robert

Sich in dieser Schandgeige auf den Marktplatz stellen zu müssen, war bestimmt unbequem, demonstriert Helmut Schmidbauer vom Museumsverein. © Hans-Helmut Herold

Ursprünglich war die Sonderausstellung bereits für November geplant, ab Sonntag soll „Raub im Museum“ nach der jüngsten Corona-Schließung viele Besucher ins Stadtmuseum locken. Alle Beteiligten freuen sich über den Neustart, wobei sich gestern abzeichnete, dass die Auflagen wohl nicht fallen.

Schongau – „Ich freue mich, dass wieder Leben reinkommt, es ist doch ein Teil von der Kultur der Stadt.“ Das sagt Helmut Schmidbauer, bei der Arbeitsgemeinschaft (Arge) Stadtmuseum im Historischen Verein Schongau Stadt und Land für Öffnungen und Führungen des Schongauer Stadtmuseums verantwortlich. „Quasi null Besucher“ hatte man im vergangenen Jahr in der städtischen Sammlung in der Christophstraße.

Dort war man im Jahr 2020 noch voller Hoffnung gewesen und hatte sich eine Einbahnregelung über die Erasmuskapelle nach oben und hinüber ins Museum ausgedacht. Doch das ging dann mit Einrichtung der 2G-Regelung in Schongau nicht mehr. Weil man den Mitarbeitern die Impfausweis-Kontrolle nicht hatte zumuten wollen, blieben die Museumsräume zu.

Keine Besucher im Museum wegen „nicht zu Ende gedachte Politik“

„Der gesellschaftliche Schaden, was diese nicht zu Ende gedachte Politik angerichtet hat, ist gar nicht abzusehen“, hat Schmidbauer hierzu eine ganz klare Haltung. Vor der Pandemie waren es immerhin 2000 Besuche jährlich, Tendenz steigend.

Bis gestern war man davon ausgegangen, dass die 2G-Regelung ab dem 20. März fällt, jetzt müssen die Mitarbeiter an der Museumskasse dann wohl doch den Impfstatus der Besucher kontrollieren, wie Heide Krauthauf, Vorsitzende im Historischen Verein, gestern bestätigte. In ihren Augen jedoch kein Problem. Dennoch will man am Sonntag in Schongau endlich die Sonderausstellung eröffnen, die man Ende November noch ganz kurzfristig hatte absagen müssen.

Viele wertvolle Stücke aus dem Museumsraub sind zurück in Schongau, hauptsächlich Waffen wie Reitersäbel und Stoßwaffen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. © Hans-Helmut Herold

Unter dem Titel „Raub im Museum“ werden jene Museumsstücke gezeigt, die beim Raub im Jahr 1971 verschwunden waren. Genau 50 Jahre später hatte Schmidbauer nach einem Tipp eines ehemaligen Schülers in einer abenteuerlichen Aktion das originale Schongauer Richtschwert aus dem Nachlass eines Waffensammlers gerettet (wir berichteten). Die Kriminalpolizei fand dann nahezu das gesamte restliche Diebesgut von damals, das nun wieder zu sehen ist.

Gestohlen worden waren die 13 Gegenstände vor 50 Jahren

Entwendet worden waren im Gebäude Blumenstraße 2, der heutigen Bücherei am Münztor, 13 Gegenstände, hauptsächlich Waffen sowie eine gotische Madonnenstatue und eine Plastik des heiligen Leonhard aus dem 16. Jahrhundert. Erstmals wird nun diese Sammlung wieder der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Richterschwert wird im Kontext mit dem ebenfalls lange verschollenen Meisterbrief des Scharfrichters Michael Kuisl präsentiert, heißt es in der Einladung.

Der Neustart bedeutet gleichzeitig neue Planungen in den Räumen des Stadtmuseums, wie Franz Grundner verrät, der gemeinsam mit Harald Scharrer den Bereich Museumsgut verantwortet. Ein Thema unterm Jahr sollen die Neuerwerbungen des Museums sein.

Die Ankäufe und auch eine Schenkung sind noch nicht unter Dach und Fach, Grundner verrät aber dennoch etwas: Es handelt sich um Votivtafeln und um ein „interessantes Aquarell eines Münchener Historienmalers“. Simon Quaglio, geboren 1795 in München, hat offenbar eine Darstellung am Schongauer Marienplatz gemalt um das Jahr 1840. Zu sehen sind Kostüme aus dem 17. Jahrhundert, es könnte sich um eine Szene aus einer Theateraufführung handeln, schätzt Grundner.

100 Jahre Grundsteinlegung Rathaus Schongau soll Thema einer kleinen Sonderausstellung sein

In einer weiteren Ausstellung soll außerdem 100 Jahre Grundsteinlegung des Schongauer Rathauses im Jahr 1922 thematisiert werden. Sogar einen architektonischen Wettbewerb hatte es offenbar damals gegeben. Auch eine Ausstellung der Montessorischule Peißenberg ist geplant, ergänzt Helmut Schmidbauer noch.

Viel zu tun gibt es am Gebäude immer, wobei keine großen Arbeiten eingeplant sind. Geplant sei aber die Teilerneuerung der Beleuchtung bei den Wechselausstellungen, weiß Grundner. Nach und nach solle alles auf eine energiesparende Beleuchtung mit speziellen Strahlern umgestellt werden, denn teilweise stamme die Beleuchtung noch aus dem Jahr 1980 und verbrauche entsprechend viel Strom.

Weitere energiesparende Lampen werden eingebaut

Ein Teil der neuen Lampen fehle noch in der Erasmuskapelle sowie im Neubaubereich des Museums, auch im Dachgeschoss. Auch einige kleinere Restaurierungsarbeiten sind angedacht, wie etwa an dem nun heimgekehrten Richtschwert. Dieses soll noch von einem Fachmann begutachtet werden, da laut Grundner Rostspuren entdeckt wurden.

Nicht zuletzt gibt es auch in den Museumsdepots einiges zu tun. So war etwa im Depot im Köhlerstadel starker Holzwurmbefall entdeckt worden. Der Schaden wird nun begutachtet, dann braucht es eine Gegenmaßnahme wie eine Begasung mit Stickstoff. „Das ist aber eine größere Maßnahme und muss ausgeschrieben werden“, so Grundner.

Info: Die Ausstellungseröffnung der Schau „Raub im Museum“ ist am Sonntag, 20. März, um 14.15 Uhr im Schongauer Stadtmuseum in der Christophstraße. Die Sonderschau ist dann bis zum 6. Juni zu sehen, jeweils zu den Öffnungszeiten des Museums jeden Mittwoch, Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen zwischen 14 und 17 Uhr.

