Rauchentwicklung in der Schongauer Altstadt - Polizei äußert Verdacht 

Am frühen Freitagabend bemerkt ein Anwohner in der Altstadt von Schongau Rauch unter seiner Badezimmertür. Die Polizei hat einen Verdacht.

Schongau - Heftige Rauchentwicklung in der Schongauer Altstadt sorgte am frühen Freitagabend für einen Feuerwehreinsatz. Wie die Polizei Schongau mitteilt, bemerkte ein 30-jähriger Bewohner einer Dachwohnung in der Altstadt gegen 20 Uhr, dass Rauch durch einen Schlitz am Boden in sein Badezimmer vordringt.

Die direkt alarmierte Feuerwehr konnte die Ursache für die Rauchentwicklung schnell identifizieren. Das Dämmmaterial zwischen den beiden Stadthäusern schwelte. Um den Schwelbrand löschen zu können, musste die Feuerwehr die Wand öffnen. Gegen 23 Uhr war der Brand endgültig gelöscht, die Feuerwehr konnte wieder abrücken.

Rauchentwicklung in Altstadt - Feuerwehr kann Brand löschen

Wie die Polizei ebenfalls erklärt, wurden wenige Stunden zuvor Bauarbeiten an dem Haus durchgeführt. Dabei wurde Dachpappe verlegt, die dann mittels eines Gasbrenners verschweißt wurde.

Die ausführende Firma hielt demnach noch bis kurz vor Brandauslösung Brandwache, da bei diesen Arbeiten das Risiko eines Brandes besteht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

In Eschenlohe bei Garmisch wird die als rechtsextrem geltende Gesellschaft für freie Publizistik Ende August eine Tagung abhalten. Ihr Gastgeber: Ein türkischer Wirt.