Fallengelassener Joint führt zu Wohnungsdurchsuchung - Freunde versuchen noch, weitere Drogen zu verstecken

Teilen

Ein Joint brachte drei junge Männer nun vor Gericht. (Symbolbild) © Daniel Karmann

Das versehentliche Fallenlassen eines Joints führte dazu, dass sich ein Schongauer und zwei Freunde vor dem Weilheimer Amtsgericht verantworten mussten.

Schongau – Als eine Sicherheitskraft den besagten Joint am Morgen des 21. Februars vergangenen Jahres in der Führerscheinstelle des Landratsamtes in Schongau entdeckte und die Polizei alarmierte, habe der 23-Jährige Schongauer sich zunächst noch normal verhalten und einer Hausdurchsuchung zugestimmt, da er „nichts zu verstecken habe“, so ein Polizist. Je näher sie seiner Wohnung gekommen waren, desto „unkooperativer und nervöser“ habe er jedoch gewirkt und schließlich erklärt, dass vielleicht doch „ein bisschen was daheim“ sei.

Als sie an seiner Adresse angekommen waren, sei er vorausgeeilt, habe an die Wand seiner Wohnung getrommelt und dabei „Polizei“ und „Die Bullen sind da!“, gerufen, so der Polizeibeamte. Nachdem der Schongauer die Tür, wie von den Beamten gefordert, nicht geöffnet hatte, versuchten die Beamten, gewaltsam in die Wohnung einzudringen. Da sie von draußen Geräusche der Klospülung vernommen hatten, habe Gefahr im Verzug geherrscht. Dass die Tür geklemmt hatte, „lag offensichtlich nicht am Schloss“, so der Beamte. Sie sei zugedrückt worden. Beim Versuch, in die Wohnung zu gelangen, zog sich der Polizist mehrere Prellungen zu. Schließlich habe sich die Tür öffnen lassen und zwei weitere junge Männer zum Vorschein gebracht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Freund drückt Türe zu, während anderer versucht, Rauschmittel zu verstecken und Klo hinunterzuspülen

Wie sich in der Verhandlung herausstellte, war die Tür vom 26-jährigen Füssener zugedrückt worden. Die dadurch gewonnene Zeit hatte der 21-jährige Weilheimer genutzt, sämtliche Rauschmittel, die sich in der Wohnung befanden, zu verstecken oder zu entsorgen. Dennoch wurden in der Wohnung Marihuanareste gefunden. Im Bad habe außerdem eine „halbe Überschwemmung stattgefunden“, so der Polizist.

„Ich habe keinen Zweifel, dass es gehörig viel mehr war“, kommentierte der Staatsanwalt die Tatsache, dass trotz mehrfachen Spülens noch immer über 140 Gramm Marihuana sichergestellt werden konnten. Die Hausdurchsuchung hatte die beiden Männer wohl aus heiterem Himmel getroffen. Beide seien „schlaftrunken“ gewesen und hätten spontan und freundschaftlich motiviert gehandelt, so ihre Verteidiger. Wie es das Schicksal wollte, hatten sich die beiden Männer in der Wohnung des 23-Jährigen befunden, um sich zu dritt auf eine bald anstehende Gerichtsverhandlung vorzubereiten.

Der 23-Jährige sei zum damaligen Zeitpunkt massiv rauschgiftabhängig gewesen. Die Mengen, die er besessen hatte, hätten allerdings auch auf einen Handel hingedeutet. Seine beiden Freunde hatten sich durch ihr Verhalten nicht nur der Beihilfe schuldig gemacht. Dadurch, dass er der Polizei den rechtmäßigen Eintritt versperrt und dabei Verletzungen des Beamten billigend in Kauf genommen hatte, wurde der 26-Jährige auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt.

Bewährungsstrafen für Angeklagte

Da die bereits polizeilich bekannten Männer ihr Leben in letzter Zeit jedoch überwiegend in geordnete Bahnen lenken würden, könne man noch einmal „beide Augen zudrücken“, so der Staatsanwalt. Aufgrund ihrer Auffälligkeiten müsse ihnen aber „klar sein, dass es jetzt kurz nach zwölf ist“. Eine Bewährung sei in Zukunft keine Selbstverständlichkeit mehr.

Die Verteidiger bescheinigten ihren Mandanten überwiegend positive Zukunftsprognosen. Sie betonten im Fall der 21- und 26-Jährigen den in einer Drucksituation erfolgten und freundschaftlich gedachten Dienst, den sie ihrem Freund hatten erweisen wollen, obwohl dieser die brenzlige Situation überhaupt erst herbeigeführt hatte.

Der 23-Jährige wurde schließlich zu einer 21-monatigen, der 26-Jährige zu einer 18-monatigen Bewährungsstrafe und einer Zahlung von 500 Euro an den Polizisten verurteilt. Da bei dem 21-Jährigen das Jugendstrafrecht Anwendung fand, warten auf ihn nun 48 Sozialstunden und zwei Freizeitarreste.

von Florian Zerhoch

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.