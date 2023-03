Schongau: Rekordhaushalt und bald Rekordschulden - „Grenze erreicht“

Von: Elke Robert

Teilen

Die Klassenzimmer-Container der Interimsschule stehen bereits und werden derzeit ausgestattet, nach den Pfingstferien kann es dann losgehen mit der Generalsanierung der Mittelschule. © Hans-Helmut Herold

Einen Rekordhaushalt hat Schongau verabschiedet, das Volumen beträgt 51,4 Millionen Euro. Man habe wegweisende Projekte für die Zukunft der Stadt abgebildet. Mehr geht dann aber nicht mehr – für lange Zeit. „Die Grenze des finanziell Machbaren ist erreicht“, so der Kämmerer.

Schongau – „Das sind Zahlen, die man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen muss“: Mit diesen Worten leitete Bürgermeister Falk Sluyterman den Tagesordnungspunkt „Haushaltssatzung 2023“ ein. 36,2 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und 15,2 Millionen Euro im Vermögenshaushalt kommen zusammen. Im Vergleich: Der bisherige Rekordhaushalt lag 2017 bei 44,1 Millionen Euro,

Bürgermeister Falk Sluyterman: „Uns erwartet nichts, was uns überraschen könnte“

„Uns erwartet nichts Neues oder etwas, was uns überraschen könnte“, sagte Sluyterman und zählte die Generalsanierung der Mittelschule, die Sanierung städtischer Wohnungen, der Himmelsleiter und des Eisstadions auf. Der Ansatz sei realistisch. Wenn wider Erwarten höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer erzielt würden, könnten diese zum Schuldenabbau verwendet werden.

Unerwartet positive Nachrichten überbrachte Werner Hefele dann tatsächlich: 9,5 Millionen Euro hatte der Stadtkämmerer bei den Einnahmen der Gewerbesteuer veranschlagt – und im Haushalt auch damit gerechnet. Erst in der vergangenen Woche habe ein Telefonat mit einer Schongauer Firma ergeben, dass man wohl mit drei Millionen Euro Mehreinnahmen rechnen könne.

Michael Eberle (CSU) mahnt an, dass man die Haushaltssatzung anpassen müsse

Eingerechnet wurden diese in der aktuellen Haushaltssatzung nun aber nicht, was Michael Eberle anmahnte: „Wir können doch nicht nach altem Kenntnisstand beschließen“, so der CSU-Stadtrat, die aktuelle Entwicklung müsse im Haushalt abgebildet werden.

Dieser Meinung waren aber nur acht Stadträte, 15 waren dagegen. „Wenn es sich so entwickelt, wird eine geringere Entnahme aus den Rücklagen notwendig“, so Hefele. Schon die Jahre zuvor hatte der Stadtkämmerer vorsichtig gerechnet, letztlich hatte man 2022 rund 2,3 Millionen Euro nicht benötigt.

Viel hat die Stadt ohnehin nicht von den Gewerbesteuereinnahmen: Bei dem Hebesatz von 54 errechnet sich für 2023 eine Kreisumlage in Höhe von rund 10,5 Millionen Euro. Dabei könnte man jeden Cent gebrauchen – allein bei den Personalkosten ergeben sich im Vergleich zu 2022 Mehrkosten in Höhe von 850 000 Euro. Heuer werden für Personalausgaben insgesamt 8,9 Millionen Euro fällig.

Zu hohe Personalausgaben angesetzt? Hans Rehbehn zweifelt.

Die Personalausgaben erschienen Hans Rehbehn (CSU) deutlich zu hoch. Das werde geprüft, versprach Geschäftsleiterin Bettina Schade. Außerdem sei der Kommunale Prüfungsverband beauftragt, eine Stellenbewertung vorzunehmen, wie es auch Eberle vorgeschlagen hatte. Das Ergebnis werde im Stadtrat vorgestellt.

Für die Generalsanierung der Mittelschule sind bis zum Jahr 2026 Gesamtkosten in Höhe von 22,5 Millionen Euro angesetzt, knapp 14 Millionen Euro werden dafür an Zuschüssen erwartet. Sonnengraben (rund 700 000), Himmelsleiter (495 000) samt Wegen und Beleuchtung (1,1 Millionen Euro) stehen ebenso im Vermögenshaushalt (Fördersumme von 60 Prozent) wie die Ganztagsbetreuung für Grundschüler im Köhlerstadel. 1,75 Millionen Euro sind dafür vorgesehen (Förderung voraussichtlich 50 Prozent). Die Dachsanierung des Eisstadions steht zwar heuer im Ansatz (1,17 Millionen Euro, Förderung 90 Prozent), nach derzeitigem Stand geschieht dies jedoch erst im Sommer 2024, so Stadtbaumeister Sebastian Dietrich.

Sozialer Wohnungsbau: Im Tal 8 bis 12 kann es nun bald losgehen

Was den Sozialen Wohnungsbau anbelangt, so ist die Sanierungen der Wohnungen Im Tal 8 bis 12 mit 4,4 Millionen Euro geplant (Fördersumme rund 30 Prozent). Die ursprünglich geplante Obdachlosenunterkunft ist vom Tisch.

Bei den Straßenbaumaßnahmen ist man ebenfalls zurückhaltend: Gemacht wird die Wilhelm-Köhler-Straße, weitere Vorhaben werden begonnen, etwa die Erschließung Schongau-Nord, die Peitinger Straße oder die Amselstraße.

Rücklagen der Stadt könnten bald auf 1,5 Millionen Euro zusammenschrumpfen

Alles in allem umfassen die Investitionen heuer 8,7 Millionen Euro, 2024 sind es 12,6 Millionen, und in den beiden Folgejahren 9,5 bzw. 6,2 Millionen Euro. Das Bauinvestitionsvolumen bis 2026 beträgt 37 Millionen Euro. Benötigt man die eingeplante Kreditaufnahme von vier Millionen Euro, steigen die Schulden von 10,5 Millionen Euro (Ende 2022) bis Jahresende 2023 auf 13,9 Millionen Euro. Bei einer geplanten Entnahme von 3,5 Millionen Euro aus den Rücklagen schrumpfen diese bis Ende 2023 auf 1,5 Millionen Euro. Der Schuldenstand bis Ende 2026 liegt voraussichtlich sogar bei 24,4 Millionen Euro.

„Bis auf Weiteres“ nichts beschließen, was Geld kostet, sagt Kämmerer Werner Hefele

Allein die Tilgungsleistungen belaufen sich dann langfristig auf 1,5 Millionen Euro jährlich, so Hefele. Seine Empfehlung: „Bis auf Weiteres“ solle der Stadtrat nichts beschließen, was Geld kostet. Die Haushaltssatzung wurde gegen die Stimmen von Michael Eberle und Oliver Kellermann angenommen.

Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.