Schongauer Repaircafé „eine Erfolgsgeschichte“ - Menschen helfen Menschen

Schongauer Repaircafé „eine Erfolgsgeschichte"

Von: Elena Siegl

Kaputten oder nicht passenden Kleidungsstücken nehmen sich Christiane Goldmann (l.) und Elisabeth Götz gerne an. © Elena Siegl

Lockeres Beisammensein bei Kaffee und Kuchen sowie emsiger Werkstattbetrieb prägen das Repaircafé. Ehrenamtliche reparieren hier Dinge, die Menschen aus der Region am Herzen liegen. „Es braucht einen besonderen Schlag Mensch“, sagt Peter Riedel, der selbst seit über fünf Jahren kostenlos hilft.

Schongau – Kaffeeduft und Nähmaschinengeratter erfüllen den AWO-Raum in der Schongauer Altstadt. An fünf Tischen wird gewerkelt. Hier ein Schleifgerät repariert, da die Ladestation einer Elektrozahnbürste unter die Lupe genommen. Oder, weil diesmal wegen des guten Wetters relativ wenig im Repaircafé los ist, wie Organisator Theo Völker erklärt, einfach Mal ein Stück Kuchen gegessen und geratscht.

Die Aufgaben im Repair-Café sind vielfältig

Christiane Goldmann und Elisabeth Götz haben ihre Wirkungsstätte am hintersten Tisch aufgebaut. Sorgfältig misst Goldmann eine Hose ab, die gekürzt werden soll, während Götz nach einem passenden Stück Stoff sucht, um den Riss einer Jeans zu überdecken. Bei den Flicken kann sie mittlerweile aus einem großen Fundus schöpfen. Was beim Umnähen anderer Stücke übrig bleibt, bewahrt sie auf, wie Götz lächelnd erklärt. Die Aufgaben, die sie bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit im Repaircafé gestellt bekommt, sind vielseitig. Mal soll beispielsweise ein Kleid zu einem Rock umgenäht werden, ein anderes Mal ein Bund tiefer gesetzt oder ein Reißverschluss ausgetauscht werden. Das Nähen hat Götz von ihrer Mama gelernt.

Teamarbeit: Gemeinsam widmen sich Peter Riedel (l.) und Veit Schloder der Reparatur eines Schwingschleifers, der seinem Besitzer heruntergefallen war. © Elena Siegl

Es gehe auch um gewisse Affinitäten und selbstangeeignetes Wissen, das im Repaircafé zur Verfügung gestellt wird, erklärt Veit Schloder. Der Ingenieur in der Autoindustrie nimmt sich hier vor allem elektronischen Problemen an. Dinge aufzuschrauben, herumzuprobieren, bis man schließlich den Fehler gefunden hat und idealerweise beheben kann, macht für ihn den Spaß aus. Außerdem steht für ihn der Nachhaltigkeitsgedanke im Vordergrund. Nebenbei findet Schloder, der vor einem Jahr nach Schongau gezogen ist, Anschluss.

Der Lichtschalter an der Nähmaschine muss ausgetauscht werden

Von Sommerhosen bis Kleidern für die Kinder – viel hat Helene Schubert, die zwei Tische von den Repaircafé-Näherinnen entfernt als Kundin Platz genommen hat, in rund vierzig Jahren genäht. Doch nun streikt das Licht an ihrer sonst einwandfreien Maschine. Wegschmeißen kommt nicht in Frage. Mit einer Leselampe hat sie sich beholfen. „Aber auf Dauer ist das nichts“, sagt sie und beobachtet gespannt, wie der Schalter ausgetauscht wird. Dass der defekt ist, hatten die Tüftler schon beim vergangenen Repaircafé festgestellt. In der Zwischenzeit hat Schubert Ersatz besorgt. Auf Rat der Ehrenamtlichen einen für fünf Euro, statt dem Original für 75. Auch das billigere Produkt funktioniert, bedeutet aber Friemelarbeit. Nach knapp einer Stunde ist es geschafft. Schubert hat ein breites Grinsen im Gesicht. „Was bekommen Sie?“, will sie vom Helfer wissen. „Ich? Nichts“, verweist dieser schmunzelnd nur auf eine Spendenbox am Nebentisch.

Ersatzteile muss man selbst besorgen, der Einbau erfolgt dann gegen eine Spende

Freut sich, dass sie bald wieder mit Licht nähen kann: Helene Schubert, deren Nähmaschine gerade repariert wird. © Elena Siegl

Nähmaschinen stehen an diesem Tag hoch im Kurs. Wieder ist es ein jahrzehntealtes Exemplar, um das sich Theo Völker, Diplomingenieur für Maschinenbau, und ein Kollege, Diplomingenieur für Elektrotechnik, kümmern. Doch hier scheint mehr kaputt zu sein. Die Maschine springt gar nicht mehr an, wie der Ehemann der Besitzerin erklärt. Er ist froh, im Repaircafé eine Anlaufstelle gefunden zu haben. „Es ist eine tolle Möglichkeit hier herzukommen. Wirklich super. Und tolle Leute“, lobt er während die Ehrenamtlichen die Maschine auseinanderschrauben, mit der Taschenlampe ausleuchten und feststellen, dass der Kondensator kaputt ist. Einen Ersatz muss der Kunde nun selbst besorgen, zum Austausch darf er gerne wiederkommen.

Öffnungszeiten: Das Repaircafé öffnet in der Regel am letzten Freitag im Monat zwischen 16 und 18 Uhr im AWO-Stüberl (Karmelitenstr. 2) in Schongau. Die Termine werden in der Heimatzeitung bekannt gegeben. Das nächste Mal wird am Freitag, 25. November, wieder repariert. Wer etwas für die Tüftler hat, kann ohne Anmeldung einfach im Repair Café vorbeischauen.

Peter Riedel wird diese Reparatur unter „vertagt“ eintragen. Seit Start des Repaircafés 2017, damals noch in der Blumenstraße, packt er nicht nur tatkräftig mit an, sondern führt auch akribisch Buch. „Mich treibt die Erfolgsquote“, sagt er. Aktuell liege die bei 67 Prozent. 584 Gegenstände wurden nach seiner Auflistung bis zum 30. September ins Repaircafé gebracht. Bei 390 sei die Reparatur sofort gelungen, bei 174 war sie nicht möglich. Vor allem Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik werde gebracht. Außerdem Textilien. Aber auch Möbel, Computer oder Handys wurden wieder nutzbar gemacht. Riedels Fazit: „Das Repaircafé ist eine Erfolgsgeschichte.“

Was dem Helfer gefällt: Seine Lebenserfahrung mit einzubringen, um anderen eine Freude zu machen

Es gefällt ihm, seine Lebenserfahrung einbringen zu können, um anderen eine Freude zu machen. „Es braucht einen besonderen Schlag Mensch – wer repariert heutzutage noch etwas kostenlos.“ Während er mit Veit Schloder an einem Schwingschleifer herumschraubt – „ich weiß nur, dass er dem Besitzer heruntergefallen ist und nicht mehr funktioniert – jetzt müssen wir schauen warum“ – erinnert sich Riedel an Erlebtes im Repaircafé. „Eine Frau ist mir einmal regelrecht um den Hals gefallen vor lauter Glück, dass ich ihre Küchenmaschine repariert habe.“ Ein anderes Mal habe er wohl ein Weihnachtsfest gerettet, als er vor den Festtagen ein Spielzeugauto wieder zum Laufen brachte. Die Freude, die er mit seinem Tun auslöst, sei der Grund dafür, warum er gerne in der Repaircafé hilft. Nur ein paar mehr Kunden dürften es sein.

