Cobi-Reiser-Kunstwerke in der Grundschule präsentiert: „Aufwand hat sich gelohnt“

Cobi-Reiser-Mosaike an der Staufer Grundschule Schongau

Vor drei Jahren begann in der Staufer-Grundschule in Schongau der Kampf um den Erhalt der Kunstwerke des Münchner Malers Benjamin Jakob, genannt Cobi Reiser. Die geretteten Kunstwerke sind jetzt im neuen Schulareal präsentiert worden – verbunden mit einem Dank an alle Unterstützer.