„Muss die verrücktesten Kämpfe führen“: Biergarten-Betreiber ärgert sich über Musik-Verbot

Von: Elke Robert

Im Schongauer Rössle-Biergarten sind keine Musik-Veranstaltungen erlaubt (Symbolbild). © dpa / Andreas Gebert

Stephan Albrecht ärgert sich: Er wollte erneut ein kleines Programm im Rössle-Biergarten auf die Beine stellen - hat dafür aber keine Genehmigung.

Schongau – Große Pläne hat Stephan Albrecht auch für diesen Herbstanfang: Die ganze kommende Woche über soll an jedem Tag etwas anderes geboten sein in der Christophstraße 49 – gemeinsam mit Francesco Hanuman, dem neuen Pächter des „Com’è“ (ehemals Garibaldi). Start der „Herbstwochen mit Biergartenbetrieb“ soll zum Ferienende am Montag, 11. September, ein Abend mit Live-Musik sein. Auch ein weiterer Abend mit einem Straßenmusikanten ist gebucht – Gitarre plus Gesang mit Verstärkeranlage.

Alle Veranstaltungen hat Albrecht bei der Stadt Schongau ordnungsgemäß angemeldet, aber das Landratsamt machte nun offenbar kurz vor knapp noch einen Strich durch die Rechnung: Telefonisch habe man ihm am Donnerstag mitgeteilt, dass die Veranstaltung untersagt werden müsse.

Vor einem Jahr gab es Musik im Biergarten - und Probleme

Das treibt Albrecht zur Verzweiflung: „Ich als 23-jähriger junger Braumeister wollte für Schongau etwas tun, wir haben tolle Leute in der Umgebung, die die Stadt beleben wollen, aber hier muss man die verrücktesten Kämpfe führen, um einen Straßenmusiker spielen zu lassen.“

Unbekannt ist Albrecht die Sachlage nicht. Auch vor einem Jahr gab es bereits Musik im Biergarten. Und Probleme: Nach der Baugenehmigung aus dem Februar 1988 darf der Rössle-Biergarten zwar bis 22 Uhr betrieben werden, aber die Auflagen sind zum Schutz der Nachbarschaft hoch. „Musikalische Darbietungen sind im Wirtschaftsgarten nicht gestattet“, hieß es daher auch in der vorläufigen Gaststätten-Erlaubnis vom 1. September 2022. Und obwohl die Stadt die Verlegung der Veranstaltung „Sommer in der Stadt“ vom Bürgermeister-Schaegger-Platz in den Rössle-Biergarten genehmigte, blieb diese Auflage zum Schutz der Nachbarn unberührt, wie Albrecht schmerzlich zu spüren bekam. Denn es gab Beschwerden wegen musikalischer Veranstaltung vor ziemlich genau einem Jahr.

Bußgeld droht, wenn Veranstaltung im Rössle-Biergarten durchgezogen wird

Zieht Albrecht nun die Veranstaltung kommende Woche durch wie geplant, könnte das teuer werden, besagt der Bescheid des Landratsamtes vom Januar 2023: Es droht ein Zwangsgeld in Höhe von 2000 Euro. Aber: „Das sind Veranstaltungen mit seltenem Charakter“, ist sich Albrecht sicher. Zehn bis zwölf dieser Veranstaltungen könne man pro Jahr anbieten. Mit Unterstützung seines Vaters Tyll-Patrick Albrecht, Geschäftsführer der Oberland Gastronomie GmbH, reichte er Anfang Februar Klage ein beim Verwaltungsgericht.

Die Drohung des möglichen Zwangsgeldes stößt dem Brauer sauer auf. „Wir wollen ja kein Rockkonzert veranstalten. Es geht hier um einen einzelnen Musiker, der mit der Gitarre spielt und dazu singt.“ Es gehe ums „Flanieren in der Stadt“, darum, „Leben in die Bude“ zu bringen. Auch wenn der Entzug der Konzession drohe, überlegte man, die Veranstaltungen dennoch durchzuziehen – zumindest auf der Gaststätten-Terrasse.

Biergarten-Betreiber müsste baurechtlichen Antrag stellen

Bürgermeister Falk Sluyterman äußert sich zurückhaltend. „Ich finde es schön, dass es den Biergarten gibt, und eventuell muss man da nachverhandeln. Aber da sitzen die Leute auch gerne ohne Veranstaltungen.“ Gesprächsbereitschaft gibt es offenbar durchaus: „Das Landratsamt begrüßt den Wiederbetrieb des Biergartens in Schongau“, bestätigt Franka Knauer, die Juristische Leiterin der Abteilung Bauen und Wohnen am Landratsamt. Daher seien erforderliche Genehmigungen und Konzessionen auch erteilt worden. Da die baurechtliche Genehmigung bereits lange Zeit zurückreiche und die gesetzlichen Neuerungen nicht vollständig berücksichtige, sei dem Betreiber nahegelegt worden, einen baurechtlichen Antrag auf Anpassung der Baugenehmigung zu stellen. „Dies ist jedoch bislang nicht erfolgt.“

Knauer bestätigt, dass in diesem Biergarten Musikdarbietungen derzeit generell untersagt sind. „Dies ist auf die exponierte Lage des Biergartens an der Stadtmauer und der angrenzenden Wohnbebauung zurückzuführen.“ Ohne den erforderlichen Änderungsantrag könne durch das Landratsamt die Lärmsituation bei Musikveranstaltung nicht abschließend beurteilt und neu bewertet werden. „Da es in der Vergangenheit bereits wiederholt zu Lärmbeschwerden durch Anwohner gekommen ist, war das Landratsamt zum Handeln verpflichtet und hat den Betreiber in einem Bescheid auf die Verpflichtung zum Unterlassen von Musikdarbietungen hingewiesen.“ Das Verfahren läuft noch. Das Gericht habe in einer ersten Entscheidung die Rechtsauffassung des Landratsamts „vollumfänglich bestätigt“.

Stephan Albrecht indes hat die für Montag geplante Veranstaltung abgesagt: „Ich bin der Ansicht, wir haben rechtzeitig die nötigen Anträge gestellt. Aber es hilft nichts.“