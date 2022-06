Sanierte Orgel ist zurück in Schongau: Einweihung im Juli

Von: Elke Robert

Teilen

Aufwändiger als ein Neubau: Pfarrer Jost Herrmann (l.) lässt sich von den Orgelbaumeistern Michael Jocher aus Peiting (Mitte) und Dirk Banzhaf die Details erklären. Herold © Hans-Helmut Herold

Die Orgel der evangelischen Kirche in Schongau ist aus der Werkstatt zurück. Bespielbar ist sie aber noch nicht. Direkt auf der Empore wird das komplett sanierte Instrument nun zusammengebaut, auch die Orgelpfeifen selbst fehlen noch. Die große Einweihung ist dann für Sonntag, 17. Juli, geplant.

Schongau – Schon 2007 hatte man den Schimmel an der Orgel in der Schongauer Dreifaltigkeitskirche festgestellt. Demontiert wurde sie dann aber erst vor zwei Jahren im Zuge der großen Kirchenrenovierung, in der Zwischenzeit wurde ein Ersatzinstrument genutzt.

Das originale Instrument war zur Sanierung und Erweiterung in guten Händen: in der Werkstatt des Peitinger Orgelbauers Michael Jocher. Nach dem kompletten Abtransport wurde die Orgel gereinigt, in Teilen erneuert und erweitert. Kürzlich wurde bereits der Spieltisch in einer aufwändigen Aktion wieder auf die Empore zurückgebracht. Gemeinsam mit Orgelbaumeister Dirk Banzhaf (Landkreis Heidenheim) setzt Jocher derzeit das Instrument wieder zusammen.

Pfarrer Herrmann lässt sich alle Details zeigen

Pfarrer Jost Herrmann lässt sich von den beiden Orgelbaumeistern gerne alle Details zeigen. Die Erweiterung der Schongauer Orgel sei „fast so aufwendig wie ein Neubau“, schätzt Banzhaf, der zeigt, wie allein schon alle einzelnen Halterungen der Pfeifen in der Größe angeglichen werden müssen. Am wenigsten Aufwand war vermutlich die neue Farbgebung – angeglichen an das Grau der Kirchenbänke, die Kirchenbesucher erinnern sich noch an die Farbe grün. Verschleißteile wie Führungen und Lagerungen wurden ersetzt, die Klaviatur komplett überholt. „Auch die Pedalklaviatur wird noch überarbeitet“, so Jocher. Das Schongauer Instrument hat 56 Manualtöne, die Basslage umfasst 30 Töne.

„Wir haben die Orgel auch klanglich überarbeitet“, erklärt Jocher. Die neobarocke Orgel sei „ein Kind ihrer Zeit“, sehr helle Klänge seien ihr zu eigen gewesen, „schreiend, scharf und schrill“, beschreibt es der Peitinger.

Auch der Klang der Orgel wurde angepasst

In einer großen Aktion kam kürzlich schon einmal der Spieltisch der sanierten Orgel zurück in die Dreifaltigkeitskirche. Die Orgel wird nun Stück für Stück zusammengebaut. © Evangelische Kirche

Gebaut von Gerhard Schmid aus Kaufbeuren etwa Anfang der 1980er Jahre, soll die Orgel nun einen runderen, modernen Klang bekommen. So wurde beispielsweise ein helles Register ausgetauscht in ein leises, zartes Streicherregister, ein sogenanntes AchtFuß-Register. „Heute wünscht man sich einfach romantischere Töne“, erklärt Banzhaf. „Das war kein Luxus, sondern wir haben die Gelegenheit im Rahmen der ohnehin notwendigen Sanierung genutzt, die Orgel aufzuwerten.“

Zwölf Register hat die Schongauer Orgel, jedes zählt 50 Pfeifen. 600 Pfeifen werden also am Ende wieder auf der Empore verbaut sein. Die größte der Orgelpfeifen ist 2,40 Meter lang, die kleinste misst gerade einmal sieben Zentimeter. Die Tonhöhen befinden sich im Frequenzbereich zwischen 32 und 18 000 Hertz, „damit ist fast das gesamte Hörvermögen des Menschen abgedeckt“, so Banzhaf.

Ein Konzert zur Einweihung - und ein eigenes Event für die Paten

Wirklich erklären könne man aber den – neuen – Klang der Orgel nicht, das müsse man hören, sind sich die Orgelbauer einig. Dazu wird nach insgesamt zwei Jahren Sanierung ab Sonntag, 17. Juli, Gelegenheit sein, der offiziellen Inbetriebnahme der sanierten Orgel und Einweihung. Alle Register gezogen werden beim festlichen Konzert mit Kirchenmusikdirektor Walter Erdt und Dekanatskantorin Gundula Kretschmar aus Weilheim (siehe Info). Das Konzert soll auf eine Großleinwand übertragen werden.

Vorab gibt es ein kleines Sonderkonzert für all jene Bürger, die für die Orgelpfeifen gespendet hatten – „das soll ein richtiges Event werden“, so Herrmann, der evangelische Pfarrer hat auch schon einige Ideen parat.

Die Patenschaft für die einzelnen Orgelpfeifen war im Rahmen der Kirchensanierung angeschoben worden und brachte immerhin 6500 Euro ein. Mit weiteren bisher eingegangenen Spenden für die Orgel (6000 Euro), staatlichen Zuschüssen (4400 Euro), Unterstützung durch die Stadt Schongau (5000 Euro), der umliegenden Gemeinden (ebenfalls 5000) ergibt sich aber für die Kirchengemeinde noch immer eine Finanzierungslücke von gut 23 000 Euro. Die Sanierung der Orgel kostet insgesamt rund 50 000 Euro.

Info: Die offizielle Inbetriebnahme der frisch sanierten Orgel in der Schongauer Dreifaltigkeitskirche am 17. Juli beginnt um 19 Uhr. Die Anmeldung zum Konzert ist erwünscht und möglich direkt über die Homepage unter www.schongau-evangelisch.de.

Als „warm und weich“ wird auch der Klang der Glocken der Dreifaltigkeitskirche Schongau nach der Sanierung beschrieben

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.