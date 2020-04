Sanierung der evangelischen Kirche: Wegen Corona wieder im Zeitplan

Am Dienstag nach Ostern wurde die Sanierung der evangelischen Kirche Schongau gestartet. Mehr als ein halbes Jahr werden die Glocken des Gotteshauses nicht zu hören sein.

Schongau–Ursprünglich hatte man bereits diesen Winter mit der Sanierung beginnen wollen, aber dann brachte der Architekt der Landeskirche eine Hiobsbotschaft: Der Turm ist beschädigt und muss vor Start der Arbeiten in der Kirche gemacht werden. „Die Reparatur war dann nur eine Kleinigkeit, aber das hat uns ein halbes Jahr gekostet und mich einige Nerven“, so Pfarrer Jost Herrmann. Jetzt konnte es aber losgehen. „Die Angebote sind erfreulicherweise sogar etwas günstiger, als der Architekt berechnet hat“, so Herrmann. So bringen die Corona-Zeiten auch etwas Positives mit sich: „Die Kirche ist derzeit ohnehin nicht nutzbar und alle Handwerker konnten sofort anfangen – wir sind wieder im Zeitplan.“

Zu tun gibt es viel an dem 1916 eingeweihten Gotteshaus, Arbeiten, die nicht länger aufgeschoben werden können. Die Glocken selbst werden nicht getauscht, aber die Klöppel haben das falsche Material, und ein neuer Motor wird eingebaut. Auch die Schall-Läden am Kirchturm sollen eine andere Ausrichtung bekommen – die Glocken werden dann anders zu hören sein. Im Innenraum der Kirche geht es hauptsächlich darum, die Elektrik aus den 50er Jahren auf den aktuellen Stand zu bringen. In Sachen Akustik wird ebenfalls nachgebessert, es gibt neue Lautsprecher, einen modernen Beamer. Auch die Wände bekommen einen anderen Anstrich, sie werden weiß, die Bänke grau, bisher sind sie grün. Einen neuen Platz bekommt der Taufstein. Architekt Christoph Maas hatte vorgeschlagen, diesen in den Chorraum zu verlegen, bisher steht er vor dem Altar.

+ Besprechung für die Sanierung (v.l.): Pfarrer Jost Herrmann, Anke Wittekindt (Kirchengemeindeamt), Architekt Christoph Maas und Elektroplaner Andreas Stanke. Das Foto entstand vor der Coronakrise.

Sanierung der evangelischen Kirche in Schongau: Rund 520 000 Euro an Kosten eingeplant

Modernisiert wird auch die Beheizung der Sitzbänke, die neue Infrarotheizung soll Energie und Kosten sparen. „Allerdings dürfen wir es nicht mehr so mollig warm machen“, erklärt Herrmann die Vorgaben. Ärgerlich war für die Kirchengemeinde, dass sich die Dämmung am Dachboden, die aus den 90er Jahren stammt, als gesundheitsschädlich herausgestellt hat, das Asbest-Material muss ersetzt werden. „Das kostet 20 000 Euro, ohne dass man etwas davon sieht“, so der Schongauer Pfarrer.

Insgesamt beläuft sich die Kostenberechnung für die Kirchensanierung auf rund 520 000 Euro. Davon zahlt die Landeskirche 175 000 Euro, 25 000 Euro die Stadt Schongau. Von anderen Gemeinden kommen rund 10 000 Euro, vom Denkmalamt 8000 Euro. Einen großen Betrag kann die Kirche aus ihren Rücklagen entnehmen, die sie völlig aufbraucht (142 000 Euro). Zusätzlich wird ein Kredit benötigt in Höhe von 150 000 Euro. Die Arbeiten rund um die Glocken schlagen mit 26 500 Euro zu Buche, Verbesserungen an der Orgel mit 16 000 Euro.

+ Jetzt konnte es doch pünktlich losgehen: Die evangelische Kirche in der Blumenstraße wird saniert. © Kirche

Sanierung der evangelischen Kirche in Schongau: Gemeindehaus soll barrierefrei werden

Natürlich haben auch die Gläubigen sich bereits beteiligt und haben bei großen Spendenaktionen ihre Geldbeutel aufgemacht. 15 000 waren für Glocken und Orgel zusammengekommen. Weitere Aktionen waren für dieses Jahr geplant, stehen nun aber in den Sternen. „Wir wollten z.B. gemeinsam mit der Kirchengemeinde den Dachboden räumen und mit den Funden einen Flohmarkt machen, aber nun ist alles anders als gedacht“, bedauert Herrmann. Die Arbeit macht er nun mit dem Mesner alleine, die Sachen werden wieder eingelagert, der Spendenflohmarkt muss warten.

Nach dem Baustart kann sich Herrmann nun um das Parallelprojekt kümmern: Das Gemeindehaus soll barrierefrei, der Keller nutzbar gemacht werden. Die Pläne macht Architekt Siegfried Bommersbach. Läuft alles glatt, kann es am 1. Juli losgehen, schätzt Herrmann, „aber da sind noch zwei, drei Unbekannte in der Rechnung.“ Das Arbeiten am Gemeindehaus werden noch einmal rund 250 000 Euro kosten.

Abgeschlossen sein sollen die Arbeiten bis Ende November, der Termin für den Einweihungsgottesdienst mit Glockengeläut am 1. Advent steht bereits fix im Kalender.

