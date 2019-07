Mitten in Schongau: Schlemmen wie vor 125 Jahren beim „Dinner anno 1894“

Herzogsägmühle feiert Gründungsjubiläum

„Dinner anno 1894“ – die Diakonie in Herzogsägmühle hat mit diesem Motto an ihre Gründung vor 125 Jahren erinnert und sich bei diesem Vorhaben ein bisschen an das in Schongau schon bewährte „Dinner in Weiß“ am Marienplatz orientiert.