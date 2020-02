Schulsanitätsdienst-Tag in Schongau ein voller Erfolg

In der BRK-Rettungswache

200 Schüler und Schülerinnen aus drei Grund- und neun weiterführenden Schulen des Landkreis Weilheim-Schongau haben am 2. Schulsanitätsdienst-Tag in der Schongauer BRK-Rettungswache teilgenommen. In den vier Stunden wurde das gesamte Spektrum des Rettungsdienstes geboten.