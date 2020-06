Stromausfall in Schwabbruck und Schongau ist größtenteils behoben 

Seit 8.30 Uhr heute Morgen ist der Strom in Schwabbruck und einem Bereich von Schongau südlich der Marktoberdorfer Straße weg. Warum es zu dem Ausfall gekommen ist.

Update vom 24. Juni, 10.20 Uhr

Wie LEW berichtet, ist der Großteil der Haushalte in Schwabbruck und Schongau wieder mit Strom versorgt. „Durch Umschaltungen auf andere Leitung ist es den Mitarbeitern von LEW Verteilnetz (LVN) gelungen, die Stromversorgung bis kurz nach 9 Uhr größtenteils wieder herzustellen“, so Pressesprecherin Luisa Rauenbusch.

Das Stromkabel wurde bei Bauarbeiten an der Wasserleitung beschädigt. Die Reparaturarbeiten des defekten Kabels laufen bereits und werden voraussichtlich heute Nachmittag abgeschlossen. Laut LEW merken die Haushalte von diesen Arbeiten nichts.

Erstmeldung vom 24. Juni, 9.45 Uhr

Schongau/Schwabbruck - Einen Stromausfall gibt es derzeit im östlichen Teil Schwabbrucks sowie in Schongau in einem Bereich südlich der Marktoberdorfer Straße. Wie LEW bekannt gibt, hat ein Bagger am heutigen Mittwochmorgen, gegen 8.30 Uhr, bei Bauarbeiten im Bereich des Reiterwegs in Schwabbruck ein 20kV-Mittelspannungskabel beschädigt. Dadurch kam es zu dem Stromausfall.

Derzeit sind LEW-Mitarbeiter der Betriebsstelle Schongau vor Ort im Einsatz, um die Stromversorgung durch Umschalten auf andere Leitungen wieder herzustellen.

