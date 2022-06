Personal krank: Plantsch schließt am Wochenende früher

Schongauer Schwimmbad

Zu viel Personal ist gleichzeitig erkrankt. Das Schongauer Schwimmbad muss deshalb ausgerechnet am Wochenende und bei bestem Badewetter früher schließen.

Schongau – Die Entscheidung ist der Plantsch-Verwaltung „angesichts der guten Wetterlage und der an sich schon vielen schlechten Nachrichten allerorts sehr schwer gefallen – leider ist sie alternativlos“. Das Schongauer Schwimmbad wird am Wochenende – also am Samstag, 25. Juni, und Sonntag, 26. Juni, früher schließen. Freibad und Badewelt in der Halle sind von 9 bis 17 Uhr geöffnet, das Saunaland von 10 bis 17 Uhr.

Grund für die reduzierten Öffnungszeiten ist Personalausfall. „Die aktuelle Personalknappheit ist nicht auf mangelnde Besetzung der planmäßigen Stellen zurückzuführen, sondern auf viele Krankheitsfälle“, betont Plantsch-Chef Andreas Kosian gegenüber der Heimatzeitung. Aktuell werde nur noch für die Kasse eine Teilzeitkraft gesucht. Außerdem müsse für die Aufsicht eine Vollzeitstelle ersetzt werden, die in der vergangenen Woche leider dauerhaft und unerwartet ausgefallen sei. Problematisch sei nun aber, dass es neben ein paar „normalen“ Erkrankungen derzeit zu viele positive Corona-Testergebnisse gebe, die den Personalstamm reduziert hätten.

„Tag der Vereine“ im Plantsch soll am Samstag stattfinden

Es ist das erste Mal, dass man im Plantsch die Öffnungszeiten unplanmäßig reduziert, so Kosian. Bereits im Februar schwebte das Damoklesschwert über dem Plantsch, als vereinzelt Personal an Corona erkrankte. „Die Öffnungszeiten mussten wir bisher noch nicht einschränken, auch wenn das fast an ein Wunder grenzt“, sagte Kosian schon damals gegenüber der Heimatzeitung. Das verbliebene Personal fing durch eifriges Tauschen von Schichten bis zur Klärung der jeweiligen Infektionslage jede Lücke auf (wir berichteten).

Auch diesmal. Aber „der noch einsetzbare Personalstamm arbeitet seit den Pfingstferien deutlich am und über dem zumutbaren Limit. Darüber hinaus gilt es auch, arbeitsrechtliche Vorschriften einzuhalten.“ Auch wenn der Badespaß am Wochenende etwas früher endet: Der für Samstag, 25. Juni, geplante „Tag der Vereine“ kann nach jetzigem Stand trotzdem im Plantsch stattfinden. Dabei stellen sich zwischen 12 und 16 Uhr verschiedene Schongauer Vereine vor. Mit am Start sind der Tauchclub, der Kanuclub, die Abteilungen „Schwimmen“ und „Triathlon“ des TSV, die Rheumaliga sowie die Wasserwacht.

Unter der Woche sollen wieder die regulären Öffnungszeiten gelten – „sofern nicht noch weitere positive Testergebnisse im Personalstamm auftreten“.

