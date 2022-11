Große Pläne für „SOGood-Wochenende“: Videokunst, Candlelight-Shopping und Kunsthandwerker-Märkte in Schongau

Von: Elena Siegl

Auch zum Candlelight-Shopping wird im Rahmen des SOGood-Wochenendes eingeladen. (Symbolbild) © Gudrun Krebs / imago

Haptisch, visuell und akustisch soll die Stadt an einem Novemberwochenende erlebbar sein. Unter dem Titel „SOGood“ wird es ein breites Angebot geben.

Schongau – Im Zuge der Winterbelebung soll „das Herz der Stadt“ am 19. und 20. November sinnlich erfahrbar gemacht werden. Haptische, visuelle und akustische Angebote hat Standortförderin Tina Birke unter dem Motto „SOGood“ zusammengestellt. Diese Marke würde sie gerne etablieren. Das Kulturwochenende, das die Standortförderin innerhalb kurzer Zeit organisiert hat, macht den Anfang. Die Veranstaltung soll neugierig machen, etwas Spannendes kreieren und auch Menschen von außerhalb in die Stadt bringen, fasst es Birke zusammen. Mit bis zu 10 000 Besuchern rechnet sie. Den ganzen Tag über sollen Besucher durch die Altstadt schlendern.

Passend zum Winterbelebungsthema „Licht“ für den November werden in der Heiliggeist-Kirche jeweils um 16.30 Uhr besondere Taschenlampen-Führungen angeboten. Anmeldungen nimmt die Tourist Information (08861/214-181) entgegen.

Kunsthandwerkermärkte in der Schongauer Altstadt und Atelierbesuche

Außerdem soll es zwei kleine Kunsthandwerkmärkte geben. Einen im Löwenhof, einen im Serenadenhof. Hochwertiges soll angeboten werden und sich nichts doppeln, so Birke. Besonders ist außerdem, dass alle Aussteller aus der Region kommen, genauer gesagt aus drei Landkreisen – Weilheim-Schongau, Landsberg und Garmisch-Partenkirchen. Selbstverständlich ist auch die Schongauer Gastronomie beim „SOGood“-Wochenende mit an Bord und bietet Spezialitäten an.

Kunst gibt es in zwei offenen Ateliers zu entdecken. Die Schongauer Künstlerin Theo Hadiak lädt in ihr Atelier in der Christophstraße 1 ein. Bei Alexander Bastian Klein, der die beiden Wohlfühl-Wohnzimmer auf dem Marienplatz gestaltet hat, wird am Samstag ab 20 Uhr zu Tee nach indischer Art gerne über Kunst und die Welt philosophiert. Sein Atelier befindet sich in der Kirchenstraße 14a. Freilich dürfen die Besucher auch gerne bei den Outdoor-Wohnzimmern vorbeischauen, die den ganzen November über installiert sind.

Candlelight-Shopping, versteckte Museumsschätze und Konzerte

Das Schongauer Stadtmuseum zeigt unter dem Titel „Endlich am Licht“ versteckte Kostbarkeiten. Auch die Werbegemeinschaft Altstadt Schongau will sich an dem Wochenende beteiligen. Die Geschäfte werden bis 20 Uhr geöffnet sein und zum „Candlelight-Shopping“ einladen, so Maria Mader. Zum Einkaufen bei Kerzenschein also, wobei das Licht auch von Laternen oder Solarleuchten ausgehen könne. „Fang die Sonne“, heißt es im Weltladen, wo man mit Losen Solar-Sonnengläser gewinnen kann.

Ensembles und Gruppen der Musikschule Pfaffenwinkel machen die Stadt zum Hörerlebnis. An verschiedenen Punkten in der Stadt geben sie Kurzkonzerte. Auch das Musikhaus Kirstein ist dabei. Das genaue Programm für die Auftritte soll ausgehängt werden. Und anlässlich des 400-jährigen Jubiläums des Kirchenchores von Mariae Himmelfahrt wird es in der Stadtpfarrkirche am Sonntagabend ein Konzert geben.

Fotografische Zeitzeugnisse und Kurzfilme „zum Staunen und Schmunzeln“

Bleibt noch das visuelle Erlebnis: Mit Einbruch der Dunkelheit werden auf die Rückwand des Lagerhauses fotografische Zeitzeugnisse und Kurzfilme der Stadt projiziert. „Zum Staunen und Schmunzeln“, heißt es in der Ankündigung. Dorthin, zum sogenannten Schrimpfhof, gelangt man über die Ballenhausstraße. Auch der Kulturverein LiccAmbra ist hier am Werke.

Ein Highlight dürfte außerdem ein Videokunstprojekt von Vanessa Hafenbrädl sein (ausführlicher Bericht folgt). Die „Leinwand“ in Form einer Gazefahne wird quer über den Marienplatz gespannt. Extra für Schongau hat die Künstlerin die Arbeit „SOG berührt“ geschaffen, die Lyrik des im Jahr 2022 verstorbenen Hans Schütz medial umsetzt.

Das SOGood-Wochenende findet am Samstag, 19. November, und Sonntag, 20. November, statt. Jeweils von 10 bis 22 Uhr ist in der Schongauer Altstadt ein buntes Programm geboten.

