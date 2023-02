Für denkmalgeschützte Gebäude: Solaranlagen bald auch in der Altstadt?

Von: Elke Robert

Die Dachlandschaft in der Schongauer Altstadt wird sich wohl verändern. © Hans-Helmut Herold

Gute Nachricht für Bauherrn in der Altstadt Schongau: Künftig wird es im denkmalgeschützten Bereich möglich, eine Solaranlage aufs Dach zu bringen.

Schongau – In Bayern sollen mehr Photovoltaik-Anlagen entstehen, auch auf denkmalgeschützten Gebäuden. Das Denkmalschutzgesetz werde im Frühjahr entsprechend angepasst, gleichzeitig mehr Verantwortung an Gemeinden und Kommunen übertragen, erklärt Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. Daher schlägt die Verwaltung nun vor, über eine kommunale Satzung Regelungen für den Bereich der gesamten Altstadt zu schaffen – um einerseits PV-Anlagen realisierbar zu machen, andererseits klare Vorgaben zu haben.

In aller Kürze erklärt wird die Altstadt wohl in zwei Bereiche eingeteilt: in einsehbare Dächer von der Straßenseite her oder höher gelegenen Stellen aus der Ferne sowie in nicht einsehbare Dachflächen etwa zu einem Innenhof gerichtet. Musste man bisher in der Altstadt Antragstellern eine kategorische Absage erteilen, könnten künftig auf einsehbaren Dächern spezielle Solarziegel oder Module installiert werden, die wie Ziegel daherkommen. Klassische PV-Anlagen könnten durch die Satzung in nicht einsehbaren Bereichen zulässig werden – „altstadtverträgliche Voraussetzungen“ sollen festgeschrieben werden. Wohl keine Ausnahme wird es geben für die wichtigen Einzeldenkmäler, die das Stadtbild prägen, wie Stadtpfarrkirche, Ballenhaus oder Münzgebäude. „Da wollen wir ganz darauf verzichten“, so Dietrich.

PV-Anlagen in der Altstadt: Kreisheimatpfleger war bei Beratungen mit an Bord

Bei den Vorberatungen mit an Bord war Kreisheimatpfleger Jürgen Erhard, der mit einem denkmalpflegerischen Auge auf die Thematik blickt. „Die Einsehbarkeit der Schongauer Altstadt vergisst man immer ein bisschen, da sie selbst so erhöht liegt.“ Er hält es für wichtig, genau zu definieren, wo Photovoltaik-Anlagen möglich werden, „als Richtlinie für den Bürger“.

Eine Satzung ist für Erhard „eine Frage der Transparenz“. Zwar bricht er eine Lanze für den Denkmalschutz – „wir haben davor auch möglich gemacht, was möglich war“. Nun werde aber sozusagen die Beweislast in Sachen Solaranlage umgekehrt: „Jetzt geht es nicht mehr darum ob, sondern wie es umsetzbar ist.“ Der Denkmalschutz bleibe in Kraft, letztlich gebe es auch weiter die Einzelfallentscheidung, aber die Kommunen seien eben in der Pflicht. Dass sich die Stadt Schongau nun darüber Gedanken macht, müsse man „lobend erwähnen“, so Erhard. „Das ist ein klares Bekenntnis und zudem eine aufwendige Arbeit“, dies vor allem für den Stadtbaumeister.

PV-Anlagen in der Altstadt: Leitfaden für Hausbesitzer

„Am Anfang wird die Diskussion länger sein“, ist sich der Kreisheimatpfleger sicher. Dachflächen würden in Zukunft nicht mehr so aussehen wie früher, aber den Kopf in den Sand zu stecken, bis ein Bauherr sein Recht einfordere, sei ebenso falsch. Jetzt habe man bei der Planung einen großen Vorsprung. Die Argumentation, dass bayernweit nur 2,5 bis drei Prozent der Häuser unter Denkmalschutz stehen, also schon jetzt ein Vielfaches an völlig ungenutzten (Dach)-Flächen für PV-Anlagen vorhanden sind, zieht für Erhard dennoch. „Auf diesen großen Bestand PV-Anlagen zu machen, wäre bestimmt effektiver, aber auch diese Herausforderung möchte die Stadt Schongau annehmen, ein wichtiger und richtiger Schritt.“ Wie Dietrich erklärt, ist die Möglichkeit für Bürger, sich beispielsweise an Freiflächen-Solaranlagen zu beteiligen, ebenfalls ein Punkt der nächsten Stadtratssitzung am Dienstag, 28. Februar. Im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist vorgesehen, dass nach und nach alle geeigneten Dachflächen für die Solarenergie genutzt werden. Auch die Realisierung von Bürgerenergiegesellschaften wird vereinfacht.

Die Solarsatzung könnte Teil einer Gestaltungssatzung werden für die Altstadt. Diese hält Erhard ebenfalls für äußerst wichtig, um nicht von vornherein alles komplett auszuschließen und zu verbieten, sondern mehr Hilfestellung zu geben und mitzugestalten. Erarbeitet werden soll eine Art Leitfaden, ein Katalog für Hausbesitzer, wer möglicher Partner sein könnte für Fenster oder Werbeflächen. Schon jetzt sei man im Gespräch, um örtliche Firmen zu sensibilisieren, erklärt der Stadtbaumeister. Noch in diesem Jahr könnte mit der Planung der Gestaltungssatzung begonnen werden, „da sind wir guter Dinge“, so Dietrich.

