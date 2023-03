Solaranlagen in der Schongauer Altstadt - auf welchen Dächern was erlaubt ist

Von: Elena Siegl

Die Dächer der Schongauer Altstadt wurden in einsehbare (nicht markiert) und nicht-einsehbare (blaue) Flächen unterteilt. Pink markiert sind prägende Gebäude der Stadt, die nicht mit PV-Anlagen versehen werden sollen. © Stadt Schongau

Solaranlagen dürfen nun grundsätzlich in der Schongauer Altstadt installiert werden. Weil das Stadtbild dennoch erhalten werden soll, gibt es klare Regeln.

Schongau – Intensiv auseinandergesetzt mit der Frage, inwieweit Solaranlagen künftig auch in der Schongauer Altstadt errichtet werden dürfen, hatten sich die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses bereits im Januar in einer nicht-öffentlichen Sitzung, berichtete Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. Nun wurde die entsprechende Satzung auch vom Stadtrat abgesegnet, viel Diskussionsbedarf gab es nicht mehr.

In aller Kürze stellte Dietrich die wichtigsten Punkte in der Stadtratssitzung noch einmal vor. Auf einer Luftaufnahme der Altstadt hatte er alle Dächer innerhalb der Stadtmauer in einsehbare und nicht-einsehbare Flächen unterteilt. Ausgegangen wird dabei von der Augenhöhe eines Fußgängers auf öffentlichen Straßen und Plätzen, schilderte Dietrich. Auch die Fernwirkung wird berücksichtigt.

Spezielle PV-Anlagen für einsehbare Flächen

Grund für diese Unterteilung: Das Stadtbild soll erhalten und gepflegt werden. Gleichzeitig sollen „neue städtebauliche und bauliche Qualitäten – gerade auch im Bereich der Erzeugung erneuerbarer Energien“ – gefördert werden.

Für nicht-einsehbare Dächer, die Dietrich in der Grafik blau markiert hatte, gelte, dass Solarmodule ohne Probleme angebracht werden dürfen. Sie müssen aber dachbündig verlegt werden. Freistehende und vertikale Solaranlagen an Fassaden sind nicht erlaubt. Sogenannte Balkon-Solaranlagen dürfen im nicht-einsehbaren Bereich installiert werden, allerdings nur, wenn sie eine Größe von 1,20 mal 1,80 Meter je Modul nicht überschreiten und aus maximal zwei Modulen bestehen.

Für die einsehbaren Flächen, die Dietrich im Plan unmarkiert gelassen hatte, gelte, dass dort nur naturrote Solarziegel in Anlehnung an die bestehende Dachdeckung errichtet werden dürfen. Möglich sind auch „denkmalgeeignete ziegelrote Solarmodule“. Diese sollen unauffällig sein und an die restliche Dacheindeckung angepasst werden.

Prägende Gebäude in der Schongauer Altstadt sollen keine Solaranlagen bekommen

Die einzigen Dächer in der Altstadt, auf denen keine Solarmodule gebaut werden sollen, hatte Dietrich schließlich pink markiert. Es handelt sich in der Regel um Gebäude im Besitz der Stadt oder der Kirche, daher sei die Regelung unproblematisch, erklärte der Stadtbaumeister. Die Gebäude seien aus kulturellen, gesellschaftlichen oder geschichtlichen Gründen aber prägend für das Stadtbild, würden besonders herausragen. Deshalb möchte man dort auf PV-Anlagen verzichten. Zu den pink markierten Dächern gehören etwa das Ballenhaus, das Münzgebäude, die Stadtpfarrkirche und das Rathaus.

Sie hätte nichts dagegen gehabt, auch das Altenheim mit Solaranlagen auszustatten, erklärte Bettina Buresch (Grüne). Schließlich sei das Dach sehr hoch und nicht einsehbar. Dietrich erklärte, dass nur auf dem denkmalgeschützten Teil des Heiliggeist-Spitals keine Solarflächen angebracht werden sollen – im Süden sei es kein Problem. Insgesamt zeigte sich Buresch aber „sehr erfreut, dass wir die Satzung verfasst haben“. Zufrieden äußerte sich auch Kornelia Funke (CSU): „Wir haben viel und heiß diskutiert. Es ist eine gute Satzung herausgekommen.“

Es sei kein Problem, diese in Zukunft abzuändern, erklärte Dietrich auf Nachfrage von Alexander Majaru (SPD). Der hatte ins Spiel gebracht, dass die Technik weiterentwickelt werde und es künftig andere, unauffällige Möglichkeiten zur Energiegewinnung als ziegelähnliche Solaranlagen geben könnte.

