Industriegebiet zu schlecht angebunden

Schongau: Soll das Hotel Holl nun doch eine Flüchtlingsunterkunft werden?

Von: Elke Robert

Das Hotel Holl soll nach Wunsch der Stadt auch weiterhin als Übernachtungsbetrieb geführt werden. Keine Ablehnung von Asylunterkunft © HANS-HelMUT HEROLD

Das Hotel Holl als Unterkunft für Geflüchtete? Die Regierung bestätigt Verhandlungen mit dem Eigentümer. Die Stadt Schongau will dem nun einen Riegel vorschieben. Man hofft, das Haus für den Fremdenverkehr erhalten zu können.

Schongau – Ziemlich unerwartet ist für kommenden Dienstag in Schongau eine Stadtratssitzung anberaumt (19 Uhr, ausnahmsweise im Ballenhaussaal). Auf der Tagesordnung: das Hotel Holl. Vorsorglich soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden, damit die Herberge erhalten bleibt – und zwar für Besucher der Stadt, und nicht als Asylbewerberunterkunft.

Laut Einladung sollen die Stadträte einen Aufstellungsbeschluss fassen für ein „Sondergebiet Fremdenverkehr“. Damit reagiert die Stadt direkt auf Pläne des Hotel-Besitzers, der der Regierung von Oberbayern den Gebäudekomplex zur Anmietung und Nutzung für die Unterbringung Geflüchteter angeboten hat. Dies bestätigt eine Anfrage der Schongauer Nachrichten. Allerdings seien die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen, hieß es hierzu gestern. „Als Unterkunft würde das ehemalige Hotel über eine ungefähre Kapazität von 60 Bettplätzen verfügen“, erklärte ein Regierungssprecher. Baurechtliche Möglichkeiten und Bestimmungen würden bei der Entscheidung über die Anmietung entsprechend berücksichtigt.

Gerüchte über Pläne einer Flüchtlingsunterkunft gab es schon einmal im November

Gerüchte über Pläne einer Flüchtlingsunterkunft hatte es bereits im November gegeben. Damals war der Peitinger Nico Osenstätter am Kauf des Objekts interessiert, der bereits in der Marktgemeinde Bauherr einer großen Asylunterkunft ist (wir berichteten). Das Vorhaben wurde bei der Stadt ziemlich kritisch gesehen. Damals hatte sich vor allem Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio starkgemacht für den Erhalt der Hotelbetten, was auch gelungen schien. Man wolle gemeinsam mit Alexander Holl einen Nachfolger für Hotelbetrieb und Restaurant suchen, hieß es im Dezember.

Bis heute steht das 25-Betten-Haus als „gepflegtes Hotel in toller Aussichtslage“ offiziell zum Verkauf. Der Preis für das Anwesens mit 1450 Quadratmetern Fläche plus „parkähnlichem Grundstück“ wird mit knapp 2,4 Millionen Euro angegeben. Im eben vorgestellten Tourismuskonzept ist ausdrücklich erwähnt, dass die Gefahr bestehe, einen Übernachtungsbetrieb zu verlieren, man müsse gegensteuern.

Veränderungssperre für das Areal wäre möglich

Beschließt der Stadtrat die Aufstellung des Bebauungsplans, kann auch eine einjährige Veränderungssperre erlassen werden, um sicherzustellen, dass es zu keiner Umnutzung kommt. Dies bestätigt Bürgermeister Falk Sluyterman. „Das ist ein bisschen präventiv“, beschreibt der Rathauschef diplomatisch das geplante Vorgehen. „Die Stadt möchte sicherstellen, dass dort auch in Zukunft ein Hotelbetrieb möglich ist.“

Was Sluyterman auch klar ist: Dies ist das einzige Instrument, das die Stadt in der Hand habe, damit die Bettenkapazität nicht verloren geht. Er bedauert den Anlass der Diskussion: „Bis vor Corona war das Hotel Holl eine gehobene Übernachtungsmöglichkeit“, so Sluyterman. „Das Hotel hat immer eine wichtige Rolle gespielt – für den Tourismus, aber auch die Übernachtungsgäste großer Firmen.“

„Wir haben nichts gegen eine Flüchtlingsunterkunft“

Auch Daniela Puzzovio spricht von einem weiteren Versuch, die Betten für Schongau zu erhalten. Und sie betont noch einmal ausdrücklich: „Wir haben um Gottes Willen nichts gegen eine Flüchtlingsunterkunft, die Frage ist immer nur, an welcher Stelle.“ Wobei das Anwesen am Hollberg eine deutlich bessere Anbindung hat als eine Unterkunft im Industriegebiet Dießener Straße. Erst im Mai hatte der Bauausschuss dort eine Unterkunft des Landkreises abgelehnt, die nun aus ganz anderen Gründen nicht verwirklicht wird.

Keine Unterkunft für Geflüchtete an Dießener Straße

Das Vorhaben einer Flüchtlingsunterkunft des Landratsamtes im Gewerbegebiet an der Dießener Straße in Schongau ist mittlerweile fallengelassen worden. Das bestätigt Helmut Hartl, Sachgebietsleiter für Asylleistungen und Integration im Landratsamt Weilheim-Schongau. „Wir sind von dem Mietvertrag zurückgetreten“, so Hartl.



Geplant war, leerstehende Geschäftsräume in der Wielenbachstraße so umzubauen, dass man dort bis zu 30 Personen unterbringen könnte. Ein Projekt, gegen das der Schongauer Bauausschuss allerdings intervenierte.



Industriegebiet zu schlecht angebunden

Vor allem die Lage stufte man in der Sitzung im Mai als alles andere als ideal ein, argumentierte mit der schlechten Anbindung an die Stadt für Familien mit Kindern, der Gefährdung durch die stark befahrene Straße, der fehlenden Integration. Stadtbaumeister Sebastian Dietrich hatte zwar zu Bedenken gegeben, dass die Argumente nicht ausreichen würden, da „Anlagen für Soziale Zwecke“ ausnahmsweise auch in Industriegebieten zugelassen werden könnten. Seine Befürchtung war, dass das Landratsamt das fehlende Einvernehmen der Stadt ersetzen werde.



Landratsamt: Sicherlich weitere Möglichkeiten für eine Unterkunft

Dazu kam es aber nicht. „Die Auflagen beim Immissionsschutz sind so hoch gewesen, das hätte sich wirtschaftlich nicht rentiert“, erklärt Hartl. Er sei sich aber sicher, dass sich in Schongau andere Möglichkeiten für eine Flüchtlingsunterkunft auftun würden, so der Sachgebietsleiter.

Zuzug hält weiter an, diese Woche sollen 50 Kriegsflüchtlinge im Landkreis aufgenommen werden

Der Zuzug von Geflüchteten hält weiter an. Laut Regierung von Oberbayern ist für den Landkreis Weilheim-Schongau diese Woche die Aufnahme von rund 50 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vorgesehen.

