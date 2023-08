Drechselkunst wie vor 800 Jahren - Lirenmacher zeigt sein Handwerk auf dem historischen Markt in Schongau

Von: Elena Siegl

An seiner Wibbogen-Drechselbank zeigt Fritz Hirsch alias Meister Friedrich mittelalterliche Handwerkskunst. © Elena Siegl

„Meister Friedrich“ hat sein Lager nahe des Eingangs aufgeschlagen. Beim historischen Markt in Schongau kann man dem Handwerker über die Schulter schauen.

Schongau – Dudelsackklänge dröhnen über den historischen Markt. Menschen aus der Region und Urlauber schlendern mittags über das Areal, lauschen der Musik, staunen über die Raubvögel, mit denen zwei Falkner herumspazieren und schauen, was die zahlreichen Firanten im Angebot haben. Vielen Handwerkern kann man über die Schulter schauen. So auch Fritz Hirsch alias „Meister Friedrich, der Lirenmacher“, der sein Zelt nahe des Eingangs aufgespannt hat und konzentriert an seiner Wibbogen-Drechselbank arbeitet. Einen Flaschenverschluss fertigt er gerade, wie er lächelnd erzählt. Mit dem Fuß wippt er im Takt auf einem Pedal, um das eingespannte Holzstück zum Drehen zu bringen.

Um sein Handwerk zu erklären, unterbricht er die Arbeit aber gerne. Schon seit vielen Jahren ist er beim Schongauer Sommer dabei, ziehe immer von Markt zu Markt, erzählt er schmunzelnd. „Im August bin ich nur drei Tage daheim.“ Angefangen habe er als Drehleierbauer. „Ein vielseitiger Beruf“, sagt er. Man müsse zugleich Schnitzer, Schreiner und Musiker sein. Das Instrument wird aus vielen Einzelteilen zusammengesetzt.

Historische Werkzeuge und heimische Hölzer

Mittlerweile fertige er vor allem kleinere Gegenstände. Kettenanhänger etwa, kunstvoll verschnörkelte Haarnadeln oder eben Flaschenverschlüsse. Auch dafür wird gesägt, gebohrt und geschnitzt. Und geschliffen, bis alles schön glänzt. Um so härter und stabiler das Holz ist, desto kleingliedriger könne das Endprodukt werden. Dann seien allerdings mehr Zeit und Kraft erforderlich. An sehr üppig gewundenen Werken sitze er rund eine Woche.

„Meister Friedrich“ verwendet nur historische Werkzeuge und heimische Materialien „wie vor 800 Jahren“. Alles werde komplett in Handarbeit gefertigt, sagt er stolz. Neben dem fertigen Produkt zeigt er auch Holzstücke, die noch in Arbeit sind. So kann man als Besucher die einzelnen Schritte bis zum fertigen Kunstwerk gut nachvollziehen. Auch wie unterschiedlich gefärbt und gemasert verschiedene Hölzer sind, zeigt Meister Friedrich mit Begeisterung. Verschiedene Hölzer stapeln sich neben seinem Arbeitsplatz. Eibe neben Wacholder, Elsbeere und Essigbaum. Am schönsten seien in der Regel Obsthölzer, findet der Lirenmacher. Apfel, Birne, Holunder oder – sein Favorit – Zwetschge. Besonders stabil sei etwa Buchsbaum, den man eher als Busch kenne. „Man kann sich vorstellen, wie lange es dauert, bis man ein Holz hat, dass man verarbeiten kann.“

Der historische Markt am Volksfestplatz ist bis einschließlich Dienstag, 15. August, jeweils von 12 bis 24 Uhr geöffnet. Mittags ist der Eintritt kostenlos. Mehr zum Programm gibt‘s auf der Internetseite des Schongauer Sommers.