Wenn das Lagerleben beim Schongauer Sommer schöner als Urlaub ist

Willi bläst auf seinem Horn die Truppe zusammen, um gemeinsam das Geburtstagsmahl zu verzehren. Das Lagerleben gehört zum historischen Markt wie das Salz in der Suppe. © Hans-Helmut Herold

Beim Lagerleben am Rande der Buden und Stände des Schongauer Sommers trifft sich eine zusammengewürfelte Gruppe begeisterter Mittelalter- und Vormittelalter-Fans.

Schongau – Wie ein Fels in der Brandung steht Rainer Aschenbrenner neben dem geschmiedeten Grill in Form eines Wikingerschiffs. Langsam dreht er an der eisernen Handkurbel. Sein Blick ist konzentriert auf das große Stück Fleisch gerichtet, das er mit Klammern auf dem Spieß befestigt hat. Ein Lamm, das Lagerschmied Thomas Burger gespendet hat. Er hat das Lamm selbst aufgezogen und geschlachtet. Im Kreise seiner Freunde im Lager feiert er an diesem Tag seinen 37. Geburtstag. Das gute Stück muss für circa 25 hungrige Mäuler reichen.

Zum festen Stamm von 16 Personen, die Tag und Nacht dem Lagerleben nachgehen, gesellen sich nach täglicher Arbeit neun weitere Lagerleben-Fans dazu. Einer davon ist Alex, der während des Tages in Altenstadt bei der Bundeswehr seinen Dienst verrichtet. Nach Dienstschluss stößt er als „13. Krieger“ zur Truppe dazu. „Mein Vater ist Pakistani, ich als Münchner Kindl der erste Bayer in der Familie“, gibt Alex in der Runde zum Besten. Und schiebt nach, dass er beim „Bechern“ zu der Truppe dazu gestoßen ist.

Jahresurlaub auf dem historischen Markt in Schongau

Neben Alex sitzt Willi am langen Tisch mit der wuchtigen Holzplatte. Er nimmt einen tiefen Schluck aus seinem Trinkhorn, bevor er seine Herkunft bekannt gibt. Er kommt aus Bamberg und ist schon vor Jahren mit seiner Tochter Irina zur Gruppe gestoßen. Willi hat der Gruppe auch den Namen „Wolfsrudel“ verpasst, „weil wir aus allen Richtungen kommen“. Dabei verrät er, dass er seinen Jahresurlaub für das Treffen verwendet.

Das ist auch von Lkw-Fahrer Rainer Aschenbrenner zu hören. Für ihn bedeute diese Zeit im Lager mehr als Urlaub. So denkt auch seine Frau Claudia, die mit den beiden Töchtern Sarah und Katharina in der Freiluftküche werkelt. Obwohl sie für die täglichen Beilagen der Fleischeskost verantwortlich ist, sind die Tage im Lager „entspannter, als wenn ich in den Urlaub fahre“. Gerade bereitet sie Käsebällchen und Pizzastangen vor.

Was zur gleichen Zeit Ehemann Rainer auf das Lamm am Grill pinselt, bleibt sein Geheimnis. Die Marinade ist eine Mischung, an der er lange experimentiert hat. Nur soviel verrät er den fragenden Besuchern des Marktes, dass das Lamm so sechs bis sieben Stunden braucht, um auf den Tellern zu landen.

Und einen Tipp gibt Rainer noch preis. Er heizt nur mit abgelagerten Buchenholz, die letzten Scheite sind sogar in Dunkelbier getränkt.

Lagerleben auf dem historischen Markt in Schongau: Besondere Handwerkskünste

Ronny Rösger nimmt am großen Lagertisch Platz. Wie der gebürtige Sachse erzählt, war er schon als Kind vom Frühmittelalter fasziniert. In den Folgejahren hat er sich dann auch intensiv mit der Geschichte der Kelten, Wikinger und Sachsen befasst. Vor allem die Runen und Symbole dieser Stämme haben ihn gefesselt. So sehr, dass er sich zusammen mit Claudia im Laufe der Zeit auf das Punzieren von Lederteilen spezialisiert hat. „Es ist eine Handwerkskunst, bei der man beim Arbeiten alles um sich herum vergisst“, beschreibt es Claudia, die deshalb im „Wolfsrudel“ den Beinamen „Ledertante“ bekommen hat.

Auch ihre Schwester Susi ist diesem Handwerk verfallen. Wie sie erzählt, hat sie damals der Mittelaltermarkt in der Altstadt von Schongau so sehr begeistert, dass sie dieser Faszination erlegen ist.

Zu Ronny gesellt sich Lubo, der Mann, der so perfekt mit dem Feuer spielt. Wer kennt nicht den Fakir, der sich auf Glasscherben stellt, es sich auf dem Nagelbrett gemütlich macht oder die längsten Feuerstöße in den Himmel bläst. Lubo gehört seit Jahren zum festen Bestandteil des Schongauer Sommers. Und wie Ronny erzählt, gehört Lubo auch zu den Lagergründern. Klar, dass Lubo während der ganzen Zeit im Lager in seinem Zelt wohnt.

Happy Birthday auf dem Dudelsack

Noch eine Person, die gehörig zum Lagerleben zusteuert, wird von Claudia Aschenbrenner ins Spiel gebracht. Es ist Schwiegermutter Lisbeth, die für die Klamotten im Lager zuständig ist. Prädestiniert dafür, denn Lisbeth war im „früheren Leben“ Näherin. Entweder entwirft sie neue Stücke, oder sie muss Änderungen vornehmen. Wenn der Lammbraten von Rainer mal wieder zu deftig war, zum Beispiel.

Appropos Lammbraten. Das Geburtstagsmahl von Thomas Burger ist zum Anschneiden bereit. Doch ein „Happy birthday“ muss vorher noch sein. Und das auf zwei Dudelsäcken mit Trommelwirbel von der Gruppe „Phoenexx“, die aufmarschiert ist. Da werden die Trinkhörner aus den von Burger handgeschmiedeten Haltern genommen und angestoßen. Also dann, erhebet die Becher und Trinkhörner und stoßet an, darauf ein kräftiges lautstarkes „skål“.

Hans-Helmut Herold