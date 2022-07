Schongauer Sonnengraben soll grüner Aufenthaltsort werden: Pläne vorgestellt

Von: Elena Siegl

Teilen

Die Sonnenterrasse soll ein gemütlicher Aufenthaltsort werden. © Elena Siegl

Wie der Sonnengraben künftig aussehen soll, darüber wurde in der ersten Julisitzung des Stadtrats detailliert informiert. Viele Pflanzen sind geplant, Wasserbecken zum Kneipen und ein Trinkbrunnen.

Schongau – Insgesamt rund 980 000 Euro werden fällig für die Umgestaltung von Sonnengraben und Himmelsleiter. Stadtplanerin Ursula Hochrein stellte die Detailplanung vor. Entwurf und Kostenberechnung stimmte der Stadtrat einhellig zu.

Die Anbindung durch den Polizeidienerturm soll stufenlos erfolgen. In westlicher Richtung schließt bekanntlich die Sonnenterrasse entlang der Stadtmauer an. Die großen Buchse bleiben erhalten, das hatte der Stadtrat bereits in einer vorherigen Sitzung entschieden, werden aber durch einen Pflegeschnitt aufgewertet und sollen den Platz zu einem gemütlichen Aufenthaltsort machen. Außerdem ist ein interaktives Fernrohr geplant. Im angrenzenden Grundstück sollten in Absprache zwischen Besitzer und Stadt Obstbäume gepflanzt und „die Idee der Streuobstwiese gefördert werden“.

Himmelsleiter wird erneuert

Die Treppen Richtung Dornauer Weg, die sogenannte Himmelsleiter, wird erneuert. Sie soll stärker in das Gelände eingebunden werden, erklärte Hochrein. Dadurch hätte man unregelmäßige Podestlängen, aber immer gleiche Schritthöhen, was angenehmer zu gehen sei.

Die Himmelsleiter soll künftig besser ins Gelände integriert werden. © Elena Siegl

Im oberen Bereich der Himmelsleiter sei eine Stützmauer notwendig. Zwischen dieser und dem Weg wird eine Rinne für Entwässerung sorgen. Im unteren Treppenbereich soll die Rinne üppiger ausfallen, um das zusätzliche Quellwasser abzuführen. Etwa auf mittlerer Höhe der Treppe fließt das Wasser durch verschieden hohe Becken und soll dadurch für Passanten erlebbar werden. In den höheren Quelltrog könne man etwa seine Arme tauchen, in einem niedrigeren Becken mit den Füßen ein Kneipp-Bad nehmen. Vor den Becken wird eine Sitzbank integriert. Die Tröge lehnen sich an den Brunnen am Münzgebäude an. Der Korpus wird aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt, die dazugehörige Bank aus dicken Holzbohlen.

Überhaupt orientiert man sich an bereits verwendeten Materialien: Um den Polizeidienerturm soll das „Altstadtpflaster aus beigem Naturstein“ verlegt werden. Der Belag ziehe sich über die Himmelsleiter durch und werde lediglich durch dunklere Natursteinstufen unterbrochen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Viele Pflanzen für den Schongauer Sonnengraben

Die Stützmauer im Treppenbereich soll aus Naturwerkstein gebaut werden und langfristig einen Standort für Flora und Fauna bieten, indem sie zum Beispiel von Moos überwachsen wird. Tuffstein, so die Idee von Kornelia Funke (CSU), komme für die Mauer leider nicht in Frage, so Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. „Das werden wir uns nicht leisten können.“ Der Stein sei nicht mehr in großen Mengen verfügbar. Einen weiteren Wunsch äußerte Funke in Sachen Bepflanzung: „Hopfen! Es wäre schön, wenn der irgendwo entlangranken könnte.“ Damit würde man auch Geschichte aufgreifen.

Die bestehende Stützmauer soll mit wildem Wein bepflanzt werden und langsam hinter der Vegetation verschwinden. Durch Schotterrasen will man den Platzbereich des Sonnengrabens grün, aber dennoch belastbar machen. Verschiedene Duftkräuter sollen gepflanzt werden (z.B. Thymian, Lavendel, Salbei oder Katzenminze, die sich auch in den historischen Kontext einordnen ließen).

Diskussion um Gestaltung des Trinkbrunnens

Diskussionsbedarf gab es beim Brunnen, der wieder in eine Vertiefung der Stadtmauer kommen soll. Die Planerin hatte eigentlich einen Trinkbrunnen aus dunklem Stahl, der auch bei anderen Elementen im Bereich verwendet wird, vorgesehen. Michael Eberle (CSU) bat darum, statt dem „Metallzyliner“ lieber eine Anfertigung in Anlehnung an einen historischen Brunnen aufzustellen.

Hochrein sowie Dietrich rieten ab. Statt dem Original – niemand wisse, wo der Brunnen, der einmal dort stand, hingekommen sei – einfach einen „historisierenden Brunnen“ aufzustellen, sei nicht im Sinne des Denkmalschutzes. Ob man die zuständige Behörde verärgert, kümmerte Eberle aber nicht: „Den Bürgern würde es gefallen. Sie sind mir wichtiger als der Denkmalschutz.“ So sah es letztendlich die Mehrheit des Gremiums. Man will die Variante prüfen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.