Sorge um Depot des Stadtmuseums: Köhlerstadel muss begast werden

Von: Elke Robert

Im Dachboden des Köhlerstadels lagern viele schwere und teils große, sperrige Exponate, die darauf warten, restauriert zu werden und einen Platz zu bekommen, wo man sie bestaunen kann. © Hans-Helmut Herold

Für den Köhlerstadel Schongau gibt es große Pläne. Bevor dort aber für die Ganztagsbetreuung umgebaut werden kann, muss das Gebäude begast werden. Denn unterm Dach sitzt der Holzwurm, was auch Gerätschaften und Exponate des Stadtmuseums bedroht, die im dortigen Depot lagern.

Schongau – Im September vergangenen Jahres war in einer Stadtratssitzung deutlich geworden: Die Raumnot in der eben erst erweiterten Staufer- Grundschule ist nicht mehr wegzudiskutieren. Und spätestens mit dem Rechtsanspruch der Eltern ab dem Jahr 2026 auf einen Ganztags-Betreuungsplatz sollen im Köhlerstadel Räume zur Verfügung stehen. Wie Stadtbaumeister Sebastian Dietrich damals vorausgeblickt hatte, soll das Dachgeschoss ausgebaut werden – das bisher als Lagerfläche fürs Stadtmuseum dient.

Mit ein Grund, endlich das Thema Museums-Depot anzugehen. Und es wird Zeit: Bei einem Rundgang mit Stadtarchivar Franz Grundner, der bei der Arbeitsgruppe Stadtmuseum Schongau für die Museumsbestände zuständig ist, wird deutlich: Der Holzwurm sitzt überall im zweiten Stockwerk. Und er macht auch vor den vielen hölzernen Exponaten nicht halt, die dort untergestellt sind.

In dem Depot lagern viele Schätze wie Teile historischer Gebäude aus Schongau

Gerade aus dem Bereich historische Bauwesen lagern dort wahre Schätze, wie etwa die barocke geschnitzte Eichentüre des Ferstlhauses oder auch Holzwasserleitungen, sogenannte Deicheln, die einst die Stadt mit Wasser versorgten. Auch größere Musikinstrumente sind dort untergestellt wie ein Clavichord oder hölzerne landwirtschaftliche Geräte wie Schubkarren oder Schlitten. Auch ein Wagen, der das Korn vom Stroh getrennt hat, steht unterm Dach.

Das Mehl des Holzwurms ist überall, auch an den Transportschlitten und landwirtschaftlichen Geräten. © Hans-Helmut Herold

Spannend auch die vielen technischen Geräte: Einmal aufbereitet, könnten sie den Grundstein bilden für ein Technik-Museum oder auch auswärtige Sammlungen bereichern. Zu finden ist dort Zubehör fürs Bierbrauen aus dem Rößlebräu ebenso wie diverse Handmaschinen aus einer Schongauer Seilerei, einem einst wichtigen Gewerbe in der Stadt.

Stadtarchivar ist vor allem von der Ladenschlange begeistert

Besonders begeistert ist der Stadtarchivar von einer sogenannten Ladenschlange aus Metall: An den Haken, die am Körper des geschmiedeten Tiers angebracht sind, wurden einst über der Ladentheke am Marienplatz Waren aufgehängt und den Kunden feilgeboten. Nicht zuletzt beherbergt das Depot im Köhlerstadel Kirchenausstattungen wie den Altar der ehemaligen Altersheimkapelle vom Bürgermeister-Schaegger-Platz.

Ein Museum soll bewahren und zugänglich machen: „Es gibt dringenden Handlungsbedarf“, betont Franz Grundner. Erste Schritte sind auch bereits eingeleitet: In der vergangenen Woche fand eine Begehung statt mit Vertretern der Landesstelle für nicht-staatliche Museen in Bayern inklusive der zuständigen Fachreferenten. Ganz oben auf der Liste steht nun erst einmal die Schädlingsbekämpfung. „Wegen der Dimension des Befalls wird das ganze Gebäude eingehaust und begast“, berichtet Grundner. Voraussichtlich soll dies bereits in den Sommerferien stattfinden.

Depot muss geräumt und sortiert werden

Danach muss das Depot geräumt werden. Doch dafür muss man die Sammlung erst einmal begutachten. „Sammlungsbereinigung nach dem Mehraugenprinzip“ nennt sich das. Die Sammlungsschwerpunkte werden festgelegt, unter Umständen Exponate an andere Museen mit bestimmten Schwerpunkten abgegeben. Alles soll inventarisiert und digitalisiert werden. Die Gegenstände bekommen dann nicht nur eine Beschreibung, sondern werden auch fotografiert – denkbar sei auch eine Art virtueller Rundgang durch die Sammlung als Erweiterung der analogen Sammlung des Stadtmuseums. Zuvor müssten beschädigte Objekte aber erst restauriert werden.

Der gesamte Köhlerstadel soll in den Sommerferien eingehaust und begast werden. © Hans-Helmut Herold

Schon heute ist klar: Allein wird dies der Museumsverein mit seinen Ehrenamtlichen keinesfalls stemmen können. „Dafür brauchen wir professionelle Unterstützung, hier ist jetzt die Stadt gefordert“, so Grundner. Die Arbeitsgruppe wolle natürlich „Gewehr bei Fuß stehen“ und mithelfen, wenn es etwa um die Einordnung der Sammlung in die Stadtgeschichte geht. Über einen finanziellen Zuschuss zu der Maßnahme wurde bereits gesprochen.

Die Exponate kommen in ein neues Depot, und zwar in den Keller der Lechsporthalle

Und wohin dann mit allen Exponaten, die in der Sammlung des Stadtmuseums bleiben sollen? Auch dafür gibt es eine Lösung, die in der vergangenen Woche begutachtet worden war: die alte Kegelbahn im Keller der Lechsporthalle. „In den Räumen herrschen optimale klimatische Bedingungen, man war vollauf begeistert und hat uns zu dieser Möglichkeit beglückwünscht“, berichtet der Stadtarchivar. Lediglich kleinere Sanierungsmaßnahmen würden fällig und eine neue Lagertechnik wie Schwerlastregale – auch dafür sei eine Bezuschussung möglich.

