Spendenaktion für bedürftige Familien: 14 Laptops für Mittelschüler

Familien ohne Computer sind derzeit abgehängt. Weder soziale Kontakte, noch digitales Lernen sind möglich. Der Unterstützerkreis „Asyl im Oberland“ hat Laptops gesammelt, um sie bedürftigen Familien zur Verfügung zu stellen.

Schongau – Im Kofferraum ihres Autos hat die Integrationslotsin Ingeborg Bias-Putzier von der Gruppe „Asyl im Oberland“ einen kleinen Schatz gehabt. Insgesamt 14 generalüberholte gebrauchte Laptops, gespendet von Bürgern und Firmen aus der Region. Diese durfte jüngst Rektor Frank Pfaffenberger von der Mittelschule Schongau in Empfang nehmen.

Die Laptops werden nach Priorität an Schüler verteilt, die dringend so ein Gerät brauchen. Wegen Corona ist nämlich an allen Schulen derzeit digitales Lernen angesagt, bis wieder alle Schüler aller Klassen zum „normalen“ Unterricht in die Schule kommen können.

Computerspende für Schüler soll Integrationsprojekt für alle sein

Doch oftmals scheitert das bereits an der Ausrüstung. Längst nicht jede Familie hat einen Laptop oder PC – oder oft nur einen für mehrere Kinder. „Ich habe im April einen Artikel in der Zeitung gelesen, der mit ,kein Computer-kein Kontakt’ überschrieben war und daraufhin die Sammel-Aktion gestartet“, erklärt Ingeborg Bias-Putzier.

Nachfragen an allen Schulen im Landkreis ergaben, dass nicht nur Flüchtlingsfamilien oft keine entsprechende PC-Ausrüstung zur Verfügung haben, damit die Kinder zu Hause lernen können. „Es soll ein Integrationsprojekt für alle sein“, so Bias-Putzier.

Mitstreiter fand sie im Systemadministrator Stefan Osterrieder vom Asylhelferkreis Peiting, der bereits die Ausstattung von Asylunterkünften mit PCs koordiniert hat. Und in Lucas Fritzsche, der spontan seine Hilfe anbot, als er von der Aktion erfuhr. Die beiden sorgten mit Ralf Stockreiter, Auszubildender bei der Firma ept in Peiting, die neun Laptops spendete, dafür, dass die Geräte fachgerecht aufbereitet werden konnten. „Wir haben neue Festplatten eingebaut, da die alten zu langsam waren, und ein Betriebssystem samt Virenscanner aufgespielt“, so Osterrieder. Das war durch Geldspenden möglich.

Laptops wurden sofort an Schüler weiter gegeben

Schongaus Mittelschul-Direktor Frank Pfaffenberger freute sich sehr über die Spende, die er unverzüglich an die Schüler weiterreichte. „Das ist ein guter Schritt nach vorne, aber der Bedarf an unserer Schule ist damit längst nicht gedeckt“, so Pfaffenberger.

Hoffnung macht eine Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, in der es heißt, dass ein Sonderbudget in Höhe von 78 Millionen Euro für digitale Leihgeräte „schnell und unbürokratisch“ zur Verfügung gestellt werden soll. Dadurch können bereits vorhandene Bestände an Leihgeräten nun deutlich ausgebaut werden. In einem einfachen Verfahren soll das Geld zügig bei den Schulaufwandsträgern ankommen. Für die Familien wird es keine formelle Bedürftigkeitsprüfung geben.

Die Verteilung der Geräte erfolgt auf Grundlage der örtlichen Bedarfe in Verantwortung der Schulen und Schulaufwandsträger. Die zusätzlichen Bundesmittel werden nicht auf die bisherigen Höchstbeträge für mobile Endgeräte an allgemeinbildenden Schulen angerechnet.

Spendenaktion läuft weiter - Laptops gesucht

Für 14 Schongauer Familien hat das Warten nach gut zwei Monaten Internet-Unterricht bereits ein Ende. Sie profitieren von der Laptop-Spende. Inge Bias-Putzier will die Sammel-Aktion aber noch weiterführen. Wer also einen Laptop abzugeben hat, kann sich unter der Mail-Adresse eka@asylimoberland.de melden.

Das Projekt kann aber auch finanzielle Unterstützung brauchen, um die gespendeten Laptops technisch aufrüsten zu können. Die Bankverbindung des Fördervereins von „Asyl im Oberland“ bei der Sparkasse Oberland lautet: DE29 7035 1030 0032 3977 21. Stichwort: „keine Rechner-keine Bildung?“

VON URSULA FRÖHLICH

