Stadt Schongau zeichnet herausragende Sportler aus

Von: Andreas Jäger

Daniela Puzzovio (l.) mit den jungen Mammuts der EA Schongau, die stolz ihre Urkunden präsentieren. © Hans-Helmut Herold

31 Einzelathleten und zwei Mannschaften sind bei der Sportlerehrung von der Stadt Schongau für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet worden.

Schongau – „Sie haben Schongau bekannt gemacht“: Mit diesen Worten begrüßte Schongaus Zweite Bürgermeisterin Daniela Puzzovio die anwesenden Sportler am vergangenen Mittwochabend im Rathaussaal. Alle Athleten haben in ihren jeweiligen Bereichen Medaillen gewonnen und somit herausragende Leistungen erzielt, dafür sollten sie nun von der Stadt Schongau würdig geehrt werden.

Bevor es an die Urkundenübergabe ging, wollte Puzzovio neben den Sportlern auch allen Ehrenamtlichen sowie den Familien der Athleten danken. „Sie sind es, die den Sportlern zur Seite stehen: Ob zur Motivation vor einem Wettkampf oder zum Trost nach einer Niederlage“, so Puzzovio.

Auszeichnung für Volleyball-Damen und Eishockeymannschaft

Zu Beginn des Abends wurden die Schongauer Volleyball-Damen geehrt. Sie sind in der vergangenen Saison Meister der Bezirksklasse geworden und haben sich somit die Urkunden und den Präsentkorb mehr als verdient. Doch nicht ohne Grund wurden die Volleyballerinnen als Erste ausgezeichnet: Für sie ging es danach gleich noch zum Training. Auf den Erfolgen ausgeruht wird sich hier also gewiss nicht.

Danach stand gleich die nächste Mannschaftsauszeichnung an: Die „jungen Mammuts“ der EA Schongau wurden in der Saison 2021/22 Meister der U13-Bezirksliga Gruppe 1. Für sie hatte Daniela Puzzovio neben den Urkunden auch noch ein wenig „Nervennahrung“ dabei.

Schongauer Einzelsportler werden geehrt

Anschließend wurden die Einzelsportler für ihre Leistungen geehrt. Jeder von ihnen bekam dabei eine Urkunde und den Einkaufsgutschein „Schongauscheck“ überreicht. Den Anfang machte Manfred Stadtmüller aus der Abteilung Taekwondo des TSV.

Triathlet Simon Langwieser (l.) freut sich über die Auszeichnung der Stadt Schongau. © Hans-Helmut Herold

Ihm folgten die Triathleten Thomas Langes, Leopold Häuserer und Simon Langwieser. Ebenfalls ausgezeichnet wurde einer der wohl bekanntesten Sportler der Region: Ausnahme-Triathlet Simon Henseleit. Auch die Schongauer Schwimmerinnen Barbara Wöller und Ramona Breunig wurden für ihre Erfolge gefeiert. Auszeichnungen gab es zudem für Breunigs Staffelkollegen Frank Witschel und Ingrid Breunig sowie, zum zweiten Mal an diesem Abend, Simon Langwieser.

Ehrungen für die Königlich-Privilegierten Schützen und Wintersportler Simon Jocher

Die Königlich-Privilegierten Schützen landeten in diesem Jahr so einige Volltreffer, von ihnen wurden geehrt: Gerlinde Bock, Leonhard Brader, Joachim Bremer, Marco Epp, Kilian Fichtl, Siegfried Forster, Florian Franck, Markus Heitmair, Peter Käpernick, Michael Rappenglück, Georg Suiter und Andreas Wimmer. Für alle nicht anwesenden Schützen nahmen die Mannschaftskollegen die Urkunden und Präsente mit.

Zu guter Letzt stand noch die Ehrung für Wintersportler Simon Jocher an, der großartige Erfolge in der Abfahrt und im Super G erzielte. Er konnte allerdings nicht vor Ort sein, da er gerade in den USA und Kanada an Wettkämpfen teilnimmt. So nahm seine Mutter die Urkunde für ihn an. Nach den Ehrungen begann der gemütliche Teil für die ausgezeichneten Sportler: Bei einem Umtrunk konnten sie ihre Leistungen noch einmal in geselliger Runde feiern.

