Schongau am Lido: Stadt hält Steg und Insel für zu riskant - Stadtrat beschließt Ortstermin

Von: Elke Robert

Bilder aus vergnügten Zeiten am Lido mit Steg und Badeinsel: Der Stadtrat beschloss nun einstimmig, dass man vor Ort gemeinsam das Haftungsrisiko noch einmal genau abwägen möchte. © Hans-Helmut Herold (Archiv)

Leicht macht es sich die Stadt Schongau nicht mit ihrer Entscheidung, ob Steg und Insel am Lido wieder ins Wasser dürfen. Die Verwaltung rät klar davon ab. Die Stadträte hingegen wollen jetzt das Risiko noch einmal genau abwägen, frei nach dem Motto „Das Leben ist nun einmal lebensgefährlich“.

Schongau – Bürgermeister Falk Sluyterman und Geschäftsleiterin Bettina Schade, beide Volljuristen, führten den Stadträten in der jüngsten Sitzung noch einmal das Haftungsrisiko bei einem Badeunfall am Lido vor Augen. „Mir ist klar, dass es nicht besonders populär ist, dass wir so eine Einrichtung nicht mehr zur Verfügung stellen wollen“, erklärte der Rathauschef die Ablehnung der Verwaltung von Steg und Badeinsel am Lech.

Rechtsprechung ist deutlich schärfer geworden

Zum einen sei die Rechtsprechung deutlich schärfer geworden. Zum anderen liege das aber auch an dem geänderten Bewusstsein in der Bevölkerung, immer die Verantwortung auf andere schieben zu wollen, statt Eigenverantwortung zu übernehmen.

Die Geschäftsleiterin erinnerte an das BGH-Urteil aus dem Jahr 2017 zur Aufsichtspflicht in kommunalen Freibädern, das allerorts die Diskussionen um Stege und Badeinseln ausgelöst hatte. „Dadurch ist eine gewisse Dramatik reingekommen.“ Auch nach neuerlicher Beurteilung durch eine Anwaltskanzlei sowie der Bewertung des Leitfadens, den das Bayerische Justizministerium zur Thematik herausgegeben hatte, „bleibt ein Risiko für die Stadt und auch die Stadträte“, so Schade.

Aufstellen von Schildern reicht nicht aus

„Das Aufstellen von Warn- und Hinweisschildern reicht nicht aus.“ Vielmehr sehe die Verwaltung eine „Gefahr für Leib und Leben“, angefangen von der sich verändernden Wassertiefe bei der Badeinsel, möglicher Strömungen, der Gefahr durch Treibgut, Hochwasser oder Fehlverhalten von Badegästen. „Auch trifft uns eine moralische Verantwortung“, so Sluyterman. „Wir müssen uns fragen: Haben wir sehenden Auges eine Gefahrenquelle geschaffen?“

Stephan Hild (UWV) nannte alle diese Argumente nachvollziehbar. „Aber es ist ein Armutszeugnis für uns als Gesellschaft.“ Ob Spielplatz, Bikeplatz oder Grillplatz, es gebe immer Risiken, das widerrechtliche Nutzen könne nie ausgeschlossen werden. „Wir müssen für uns entscheiden, denn das Leben an sich ist schon lebensgefährlich“, so Hild.

Die Gefahren an Spielplätzen oder in Sporthallen seien beherrschbar, und im Plantsch gebe es eine Badeaufsicht, konterte Sluyterman. „Wir haben den SPD-Antrag von 2013 für eine Badeinsel hier sehr blauäugig umgesetzt, auch die Schilder erst später aufgestellt.“

Fallen ausschließen, dann Risiko abwägen

Michael Eberle (CSU) ließ sich für seinen Wortbeitrag das Mikrofon reichen. Man habe sich vor dem Kauf von Steg und Insel durchaus Gedanken gemacht über die Sicherheit der Badegäste, erinnerte er zurück. Das BGH-Urteil beziehe sich auf ein entgeltpflichtiges kommunales Bad und nicht auf eine frei nutzbare Badeanlage wie am Lido. Nach dem Urteil seien viele Fehlvorstellungen entstanden, „dieser Pulverdampf verzieht sich nun“, ist Eberle überzeugt.

An dem Leitfaden des Justizministeriums hätten auch Wasserwacht und DLRG mitgewirkt. „In vielen Gewässern sind Badeinseln drin, Stege gibt es auch überall lechauf und lechab.“ Grundsätzlich gebe es in der Natur ein erhöhtes Gefahrenpotenzial, das sei nicht zu vermeiden. „Wir müssen die Fallen ausschließen, aber ich bin bereit, die Verantwortung mitzutragen.“

Eberle schlug vor, Steg und Insel einzusetzen und dann eine Risikoanalyse zu machen, das Gremium gemeinsam mit Fachleuten. „Dazu sollten wir als Stadtrat den Mut haben. Der Leitfaden sagt auch, dass das Urteil überinterpretiert wird.“

Frage der Badeaufsicht nicht geklärt

„Schilder aufstellen alleine reicht nicht aus“: Davon ist Geschäftsleiterin Bettina Schade überzeugt. © Hans-Helmut Herold (Archiv)

Dem widersprach Schade vehement, die Frage der Badeaufsicht sei nicht zweifelsfrei geklärt. „Hätten wir keine Einbauten (Steg, Insel), wären wir eine Badestelle und nicht haftbar“, so Schade. Man falle in Schongau aber auch nicht zu 100 Prozent unter ein Naturbad, weil der Lido nicht abgegrenzt sei.

Bettina Buresch, die „mit gesundem Menschenverstand“ an die Sache rangehe, brachte eine andere Sichtweise ins Spiel: Sie sehe in der Badeinsel keine Gefahreninsel, sondern eine Art Rettungsinsel. „Wo kommen wir denn hin, wenn wir das alles als Gefahr einschätzen? Das Wasser ist auch eine Gefahr, dann bleibt uns nichts anderes, als den Lido zuzumachen“, warnte die Grünen-Stadträtin.

Badeinsel ein Sicherheitsplus

Auch Gregor Schuppe (ALS) machte auf das „Sicherheitsplus Badeinsel“ aufmerksam. „Ich bin gerne bereit, das Risiko, das zum Leben gehört, hier und auch als Stadtrat zu tragen.“ Alexander Majaru (SPD) wünschte sich zu prüfen, ob sich jemand für die Aufsicht finde. Das sei ein reines Abschieben der Verantwortung auf Ehrenamtliche, so Sluyterman.

„Ich bin froh, dass ich meine Jugend überlebt habe“: Mit diesen Worten schlug auch Juri Faltis (CSU) einen Ortstermin vor und eine gemeinsame Gefahrenanalyse. Nach dem Antrag Eberles soll die Sondersitzung möglichst zeitnah stattfinden, „sonst kommen Insel und Steg rein, wenn das Laub fällt“.

Stadtrat fasst den Beschluss letztlich einstimmig

„Es ist wichtig, dass das Gericht erkennt, dass man sich bemüht hat“, fasste es Martin Schwarz (SPD) zusammen, der Vorschlag einer gemeinsamen Bewertung sei gut, auch die Bezeichnung Rettungs- statt Badeinsel von Vorteil. Der Stadtrat stimmte einstimmig für dieses Vorgehen.