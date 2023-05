„Der absolute Wahnsinn“: Stadt unternimmt den Versuch, sich auf die Schulkindbetreuung vorzubereiten

Von: Elke Robert

Betreuungsplätze für Schulkinder können bald eingefordert werden © Uwe Anspach

Nicht nur schwierige, sondern katastrophale Zeiten sieht der Stadtrat in Sachen Ganztagsbetreuung auf die Kommune zurollen. Um wenigstens den Versuch zu unternehmen, gewappnet zu sein, entschied sich das Gremium für die bestmögliche Untersuchung im Vorfeld. Dann fehlen nur noch genug Geld und Fachkräfte.

Schongau – Bettina Schade, Geschäftsleiterin der Stadt Schongau, erläuterte in der jüngsten Stadtratssitzung die Hintergründe. Bekanntlich wird zum 1. August 2026 bundesweit ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung eingeführt, letztlich sollen alle Kinder im Grundschulalter die Möglichkeit haben, eine Ganztagsbetreuung zu besuchen. Die Einführung erfolgt stufenweise. Begonnen wird mit den Erstklässlern im Schuljahr 2026/27, bis zum Schuljahr 2029/2030 gilt das dann für alle Kinder der ersten bis vierten Klasse. „Damit wird der Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Ende der Grundschulzeit verlängert.“ Der Rechtsanspruch für die Eltern ist bundesgesetzlich im Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) geregelt.

Bei der Stadt wüsste man gerne schon heute, wie man planen soll, die Zeit drängt

Das also ist es, was auch auf die Stadt zukommt. In der konkreten Planung ist man ja längst – der Köhlerstadel wird um- und ausgebaut, das Vorhaben wurden kürzlich vorgestellt. Jetzt hatte der Stadtrat aber zu entscheiden, welche Art der Bedarfsplanung beauftragt wird, denn am Ende sollen die Angebote so passgenau wie möglich sein. Und auch bei der Beantragung von Fördermitteln könnte eine Bedarfsanalyse Voraussetzung sein.

Die Zahl der zu betreuenden Kinder werde durch den gesetzlichen Anspruch sicherlich steigen, so Schades Einschätzung – auch wenn es an der Grundschule Schongau bereits eine gebundene Ganztagsschule gibt, man also gar nicht so schlecht aufgestellt sei. Die Geschäftsleiterin rechnete vor, dass eine kleine Erhebung der Zahlen durch einen externen Dienstleister (Blick auf Schülerzahlen und Bevölkerungsprognose) rund 5000 Euro kostet, die mittlere Erhebung würde die Zahlen der Kindergartenkinder mit einbeziehen. Und das „Rundum-sorglos-Paket“, wie sie es nannte, das alles abdeckt inklusive Elternbefragung zur Ferienbetreuung, liege bei etwa 20 000 Euro. Schade: „Wir können nicht in die Zukunft schauen, wir müssen uns auf statistische Werte verlassen.“ Die Frage sei ohnehin, wo die benötigten Fachkräfte herkämen.

Ilona Böse sieht die Prognosen kritisch - zu viel könne sich in der Zeit noch ändern

Ilona Böse (SPD) sah das Thema kritisch, das vorgeschlagene Büro, das auch für den Landkreis arbeite, habe vor etlichen Jahren auch Prognosen für Schongau gestellt – „leider war die Entwicklung dann ganz gegensätzlich“. Sie wollte wissen, ob man die Elternbefragung nicht selbst in die Hand nehmen könne, alle anderen Zahlen lägen vor. „Ich bin da gespalten, mit Prognosen ist das immer so eine Geschichte“, so Böse.

„Entscheidend sind die Zahlen der Kinder, die dann in die Ganztagsbetreuung gehen, da tun wir uns schon schwer“, so der Hinweis von Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. Böse erinnerte an die Anfänge der Mittagsbetreuung in Schongau zurück, die Eltern seien damals sehr skeptisch gewesen und hätten eher zurückhaltend reagiert, heute seien sie aber dankbar für das Angebot.

Hans Rehbehn machte darauf aufmerksam, dass man gesicherte Zahlen braucht, um Fördergelder zu beantragen

Hans Rehbehn (CSU) wusste, dass Förderstellen immer gesicherte Zahlen bräuchten, fragte aber, ob man nicht auf die Statistiken des Landkreises für die Sozialraumanalyse zurückgreifen könne. „Die Elternumfrage können wir selbst machen.“ Schade gab zu bedenken, dass der Landkreis keine Daten in Sachen Ganztagsschule ermittle, „und eine Interpretation der Zahlen und der Statistiken können wir mit unserem Know-how nicht stemmen.“

Gregor Schuppe plädierte für die „bestmögliche Datengrundlage“

Gregor Schuppe (ALS) sah ein ganz großes Problem auf die Stadt zukommen. „Das wird Hunderte von Kindern betreffen, das ist der absolute Wahnsinn.“ Er erinnerte daran, dass es sich im Gegensatz zur bisherigen gebundenen Ganztagsklasse oder der Mittagsbetreuung um ein ganzjähriges Angebot handele inklusive Ferienbetreuung mit nur vierwöchiger Schließzeit. „Von 50 Prozent der Kinder muss man ausgehen“, schätzt der ALS-Stadtrat. „Wir brauchen die bestmögliche Datengrundlage, die wir kriegen können, die größtmögliche Näherung durch die bestmöglichen Experten.“ Die Meinung von Martin Schwarz (SPD), „es ist Wurst, wie viel Geld wir ausgeben, die Zahlen stimmen eh nicht“, ließ Schuppe nicht gelten. Er verwies darauf, dass Eltern ihren Anspruch dann auch einklagen könnten. Letztlich entschieden sich die Stadträte mit vier Gegenstimmen für die große Analyse.

