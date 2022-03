Zentralklinikum: Stadt will sich um Standort bewerben - Schongau „unschlagbar“

Von: Elke Robert

Teilen

Wie sieht die Zukunft des Krankenhauses Schongau aus? © Herold/Archiv

Der Stadtrat bringt Schongau in Sachen Zentralklinikum in Position. Falls, und das wurde deutlich betont, falls nicht beide Kliniken erhalten bleiben können, solle Plan B in Kraft treten: eine fundierte Bewerbung um den Standort des Kreisklinikums in Schongau. Welche Vorteile man nennt.

Schongau – Ilona Böse war es, die in der Sitzung als Fraktionssprecherin den Antrag der SPD begründete. „Wir haben den Standort Schongau nicht aufgegeben und arbeiten nicht gegen das Aktionsbündnis“, betonte sie. Ziel solle nach wie vor sein, beide Klinikstandorte im Landkreis zu erhalten. Allerdings wolle man für den „Worst Case“ gewappnet sein. Parallel zu allen Bemühungen pro Schongauer Krankenhaus sollen Bewerbungsunterlagen erarbeitet und dem Landkreis formell zugeleitet werden. Ziel: Wenn schon Zentralklinikum, dann bitte in Schongau.

„Wir wissen, dass die Weichen gestellt sind“

„Bei vielen Bürgern ist es noch gar nicht angekommen, was es heißt, Schongau als Krankenhaus-Standort zu verlieren, aber wir wissen, dass die Weichen gestellt sind“, so Böse. Für Schongau gebe es beste Argumente, angefangen beim Gelände an der Marie-Eberth-Straße, das schon jetzt gut angebunden sei und Platz biete. Auch sei mit wenig Aufwand ein Halt der Pfaffenwinkelbahn möglich, „das ist ein gutes Pfund, mit dem wir punkten können“.

Das Areal sei mit Fernwärme versorgt, weitere Kapazitäten vorhanden. Von der Pflegeschule bis hin zur altersmedizinischen Versorgung sei die Struktur schon heute ideal. „Neue Flächen für das zu bauende Zentralklinikum kann die Stadt aus eigenem Besitz zur Verfügung stellen.“ Auch Wohnraum für Personal könne man schaffen.

Klinikum auf grüner Wiese „nicht machbar“

Der Antrag der SPD traf auf breite Zustimmung. „Uns allen liegt die medizinische Versorgung der Bürger am Herzen“, so Kornelia Funke (CSU). „Wir konkurrieren mit den Standorten Weilheim und Peißenberg. Wenn man das vergleicht, ist Schongau unschlagbar“, so Stephan Hild (UWV), der ein Klinikum auf der grünen Wiese als „nicht machbar“ einschätzte, einen Neubau in 20 Jahren als unbezahlbar.

Stefan Konrad (SPD), der auch Sprecher des Aktionsbündnisses ist, das zuletzt Anfang März eine Petition für den Erhalt der beiden Krankenhäuser Schongau und Weilheim startete, war es wichtig, nicht die bestehenden Standorte gegeneinander auszuspielen. Aber auch er unterstützte die Bewerbung – gerade seien im Kreistag Fakten geschaffen worden. „Schongau muss eine große Rolle spielen.“ Ähnlich sah dies Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio: „Schongau ist in der Pflicht, sich als Standort einzubringen.“ Marianne Porsche-Rohrer wünschte sich zusätzlich ein klareres Bekenntnis von Bürgern wie einweisenden Ärzten für ihr Krankenhaus: „In Schongau wird gute Arbeit geleistet, das muss in die Köpfe rein.“ Der Stadtrat votierte einstimmig für eine Standortbewerbung. Ein Büro wird mit der Ausarbeitung beauftragt.

Was Krankenhaus-Geschäftsführer Thomas Lippmann dazu sagt

Thomas Lippmann, Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH, hatte der Sitzung des Stadtrats „als interessierter Bürger“ beigewohnt. Er deutete den Beschluss im Sinne der Krankenhausgesellschaft, nämlich als „Ja“ Schongaus zum Zentralklinikum: „Es freut mich, dass auch die Schongauer die Notwendigkeit des Baus eines neuen Zentralkrankenhauses anerkennen“, so Lippmann. Welche Chance er dafür dem Standort Schongau einräume, darüber wollte er sich aber nicht äußern. „Das bringt uns alle nicht weiter, wer das Gutachten liest, kennt die Fakten.“ Der Antrag Schongaus werde wie alle Anfragen von Gemeinden, die sich als Standort ins Gespräch bringen wollten, geprüft.

Lesen Sie auch Aktionsbündnis startet Petition für Erhalt der Krankenhäuser Schongau und Weilheim Für den Erhalt der Krankenhäuser in Schongau und Weilheim wurde nun eine Online-Petition gestartet. Auch handschriftlich sollen Unterschriften gesammelt werden. Aktionsbündnis startet Petition für Erhalt der Krankenhäuser Schongau und Weilheim Aktionsbündnis kämpft ums Krankenhaus Schongau - „Schluss mit Geheimniskrämerei“ Aufstehen für das Schongauer Krankenhaus – das möchte eine frisch gegründete Aktionsgemeinschaft erreichen. Es geht um Transparenz. Und dass nicht über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden wird. Aktionsbündnis kämpft ums Krankenhaus Schongau - „Schluss mit Geheimniskrämerei“

Erst jüngst hatte die Krankenhaus GmbH die gesamte geballte Kritik aus Schongau gekontert und gefordert, endlich bei den Fakten zu bleiben.

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.