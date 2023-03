Schongauer Stadtbus fährt samstags weiterhin kostenlos - aber keine Streckenausweitung geplant

Von: Elke Robert

Zentraler Umsteigepunkt ist der Haltepunkt am Rathaus in Schongau. © Hans-Helmut Herold

Der Schongauer Stadtbus fährt samstags weiter kostenlos. Dies wurde jüngst vom Stadtrat beschlossen. Ein „Schongaumobil“ kann sich die Stadt hingegen nicht vorstellen.

Schongau – „Gute Nachrichten für alle Fahrgäste unseres Stadtbusses: An allen Samstagen in diesem Jahr kann der Stadtbus weiterhin kostenlos genutzt werden.“ Diese Zeilen aus dem Schongauer Rathaus im Nachgang einer nicht öffentlichen Stadtratssitzung trafen jüngst in der Redaktion ein. Samstags fährt der Bus zwischen 9 und 13 Uhr. Der erste startet am Bahnhof um 8.58 Uhr, der letzte hält ebenfalls wieder am Bahnhof um 12.52 pünktlich für den Mittagszug.

Diese Bezuschussung bietet die Stadt nun bereits im fünften Jahr in Folge an, erstmals beschlossen wurden die kostenlosen Samstagsfahrten in einer Stadtratssitzung im Juni 2018. Im Gegensatz zur Corona-Zeit, in der diese Entscheidung jeweils vierteljährlich getroffen worden sei – „wir mussten auf Sicht fahren“ –, gilt das grüne Licht nun für das gesamte laufende Jahr, so Bettina Schade, Geschäftsleiterin der Stadt.

So viel Geld plant die Stadt Schongau für den Stadtbus ein

Den Stadtbus, der von Montag bis Freitag für die Bürger kostenpflichtig ist, lässt sich die Stadt im Jahr einiges kosten. 125 000 Euro Grundbetrag gehen an Enzian Bustouristik, eine Summe, die jährlich im Haushalt veranschlagt sei, so Schade, die Samstagsfahrten inklusive. Einen Teilbetrag erhält die Stadt aber seitens der Regierung von Oberbayern wieder zurück in Form einer Förderung. Für das Jahr 2019 waren dies 55 000 Euro, in den vergangenen Jahren zwischen 60 000 und 63 000 Euro. Schade: „Darauf gibt es aber keinen Anspruch, wir stellen jedes Jahr einen neuen Förderantrag, es ist auch denkbar, dass die Förderung sinkt.“

Nichtsdestotrotz sei der Schongauer Stadtbus „ein Erfolgsmodell“, wie auch Bürgermeister Falk Sluyterman gerne betont. „Es gibt viele, die den Stadtbus nutzen und annehmen, gerade der Halbstundentakt ist besonders attraktiv“, so Schade. In der Vor-Corona-Zeit 2019 seien insgesamt 43 500 Tickets verkauft worden, für das Jahr 2022 waren es 22 597 Tickets. Damals wurden bekanntlich für drei Monate überregionale Neun-Euro-Tickets für den ÖPNV verkauft, die auch in Bussen galten.

Unklar, wie viele die kostenlosen Stadtbus-Fahrten am Samstag nutzen

Was anfangs samstags nur als Überbrückung gedacht war während der Baustelle am Lechberg, hat sich offenbar bewährt. Wie viele Fahrgäste es konkret sind, die das kostenfreie Angebot nutzen, lässt sich nicht genau sagen, da keine Karten ausgegeben werden. Simon Greinwald von Enzian-Bustouristik geht von jeweils 20 Personen für jede der vier Runden aus, die samstags gefahren werden, also jede Woche etwa 80 Fahrgäste. Etwa 60 Prozent würden das Angebot regelmäßig nutzen, schätzt er. „Es sind viele darunter, die zum Bahnhof wollen, um dann weiterzufahren“, weiß Greinwald. Viele würden aber auch zum Einkaufen fahren und in Schongau-West aussteigen oder in der Altstadt.

Schongauer Stadtbus fährt Krankenhaus nicht an - aber der RVO

Die Anbindung des Kreiskrankenhauses hatte man 2018 letztlich in Zusammenarbeit mit dem RVO geschafft, nicht aber über den Stadtbus. Dieser Schwachstelle ist man sich bei der Stadt durchaus bewusst. Wie auch über die fehlende Anbindung der weiteren Lechuferstraße mit Lido, Eisstadion und Plantsch. „Diese untere Runde wäre wünschenswert, aber das ist mit dem derzeitigen Fahrplan nicht darstellbar“, erinnert Schade an die Probefahrt, die sie im Jahr 2021 gemeinsam mit Bürgermeister Sluyterman und Martin Keßler vom Bürgerservice unternommen hatte. Das Fazit damals: Der Stadtbus ist einfach zu groß für die Lechuferstraße. „Kommt nur ein Auto entgegen, kommt der ganze Verkehr zum Erliegen“, so Schade.

Und: Eine Streckenführung über den Dornauer Weg ist immer auch eine Frage der Zeit: Die Anbindung an den Zugverkehr nach Weilheim wäre dann vielleicht nicht mehr gewährleistet. Schade: „Das Problem könne man nur mit einer zweiten Linie in den Griff bekommen, was aber wiederum finanziell nicht darstellbar ist.“ Auch Greinwald sieht keinen Weg hin zur Ausweitung der Stadtbuslinie, hält die Anbindung von Lido, Plantsch und Eisstadion aber auch gar nicht für unbedingt notwendig. „Es nutzt eher das ältere Publikum den Stadtbus, ich denke nicht, dass eine junge Mutter mit mehreren Kindern und Taschen mit dem Bus bis zum Plantsch fahren würde.“ Auch der Haltepunkt Krankenhaus würde eher wenig genutzt, weiß der Busunternehmer, der auch im Auftrag des RVO unterwegs ist.

Stadttaxi vorstellbar?

Und wäre dann eine Art Stadttaxi, wie es in der Marktgemeinde mit dem Pilotprojekt „Peitingmobil“ vorgemacht wird, nicht auch für Schongau ein gutes Angebot? Darüber sei bisher nicht diskutiert worden. Schade hält so ein „Schongaumobil“ zwar nicht für völlig abwegig, aber es sei auch nicht leistbar, zwei Modelle nebeneinander zu finanzieren. In Peiting versucht man auf diesem Weg, den innerörtlichen Verkehr zu reduzieren.

