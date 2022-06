SPD-Stadträte Friedrich Zeller und Barbara Karg hören auf

Von: Elena Siegl

Friedrich Zeller legt zwei Mandate nieder. © privat

Fest in der Schongauer Kommunalpolitik verwurzelt waren Friedrich Zeller und Barbara Karg. Aus gesundheitlichen Gründen legen nun beide ihr Mandat nieder.

Schongau – Ein doppelter, harter Schlag für die Schongauer SPD, so könne man es ausdrücken, meint Fraktionsvorsitzende Ilona Böse. Zwei erfahrene Stadträte der Partei legen ihr Amt gleichzeitig nieder: Friedrich Zeller und Barbara Karg. „Aus gesundheitlichen Gründen“, erklärt Böse stellvertretend für die beiden gegenüber der Heimatzeitung. Mehr könne und wolle sie nicht dazu sagen.

Friedrich Zeller wurde 1996 als externer Kandidat fast sensationell zum Schongauer Bürgermeister gewählt. Zwei Legislaturperioden war der gebürtige Memminger im Amt, bevor er 2008 den nächsten Schritt wagte: Er kandidierte als Landrat und setzte sich bei der Stichwahl gegen Amtsinhaber Luitpold Braun (CSU) durch. Die Wiederwahl 2014 scheiterte zwar ebenso wie die Ambition 2017, Oberbürgermeister von Memmingen zu werden – überraschend für den ein oder anderen blieb er der Kommunalpolitik dennoch treu. Sowohl sein Stadtrats- als auch sein Kreistagsmandat nahm der dreifache Familienvater seit 2014 wahr. Er arbeitete fortan als Dozent für Kommunalpolitik und -verwaltung sowie Berater.

Zeller ist „jemand voller Fachwissen“, so Ilona Böse. Unmöglich zu ersetzen. „Aber es ist leider so, wie es ist. Wir müssen das annehmen und nach vorne schauen.“ Auch als Kreisrat muss Zeller zurücktreten.

Barbara Karg war 26 Jahre lang Stadträtin

Barbara Karg © Stefan Gilge (Archiv)

Große Fußstapfen hinterlässt auch Barbara Karg. 26 Jahre lang war sie Stadträtin (von 2008 bis 2020 auch Kreisrätin). Vor allem für die Senioren setzte sie sich ein. „Das war ihr Steckenpferd“, so Böse. Und durch ihr Engagement bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) konnte sie hier aus einem vollen Erfahrungsschatz schöpfen. Kargs Aufgabe als Seniorenreferentin der Stadt Schongau muss nun neu vergeben werden.

„Schongauer Urgesteine“ rücken nach

Die beiden Listennachfolger für die SPD haben sich laut Böse bereit erklärt, ins Gremium nachzurücken: Tobias Fuhrmann und Regina Haugg. „Zwei Schongauer Urgesteine“, so Böse. Auch wenn der Abschied von Zeller und Karg aus dem Stadtrat für die SPD ein großer Verlust sei, müsse man auch eine Chance darin sehen. In der kommenden Sitzung am Dienstag, 28. Juni, werden Fuhrmann und Haugg vereidigt.

