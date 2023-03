„Müssen jetzt ein Zeichen setzen“: Stadtrat will Schongauer Krankenhaus erhalten und verabschiedet Resolution

Von: Elena Siegl

Teilen

Ein Zeichen für den Krankenhaus-Standort Schongau haben die Stadträte mit ihrer Resolution gesetzt. © Hans-Helmut Herold (Archiv)

Mit einer Resolution will der Stadtrat ein weiteres Zeichen setzen, dass das Schongauer Krankenhaus erhalten bleibt. Ein Passus zu Weilheim wurde gestrichen.

Schongau – Schon bevor der Antrag von Regina Haugg (SPD), Stefan Konrad (SPD) und Daniela Puzzovio (ALS), eine „Resolution zum Erhalt der Krankenhäuser Schongau und Weilheim“ zu verabschieden, an der Reihe war, sorgte das Thema im Schongauer Stadtrat für Diskussionen. Kornelia Funke hatte im Namen der CSU zu Beginn der Sitzung beantragt, den Beschluss zu vertagen. „Wir stehen hinter dem Krankenhaus in Schongau“, sagte sie. Aber es tue sich momentan viel in dem Bereich, das Gesetz zur Krankenhausreform sei noch nicht ausgereift. „Wir wollen eine gute und die richtige Entscheidung für unser Krankenhaus treffen“, erklärte sie. Die CSU befürchte, dass man sich selbst Steine in den Weg legt, wenn man sich jetzt schon zu sehr, etwa auf ein Level, festlegt.

Haugg, Konrad und Puzzovio hatten folgende Formulierung vorgeschlagen: Der Stadtrat „fordert die Landrätin und die Kreisräte und -rätinnen auf, das Krankenhaus in Schongau zu einem Level 2 Haus und das Krankenhaus Weilheim zu einem Level 1n Haus auszubauen“. Alternativ, sollte in Schongau kein Level-2-Haus umsetzbar sein, könnten beide Häuser gleichgestellt im 1n-Level betrieben werden, hieß es zusätzlich in der Antragsbegründung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

„Wichtig, dass wir uns als Stadtrat jetzt für ein vernünftiges Krankenhaus positionieren“

Man habe bereits im Oktober 2021 eine Resolution zum Krankenhaus-Erhalt beschlossen, kritisierte Jiri Faltis (CSU). Bürgermeister Falk Sluyterman erwiderte, dass man mit der Resolution nichts entscheidet, aber eine Marschrichtung vorgibt. „Es ist wichtig, dass wir uns als Stadtrat jetzt für ein vernünftiges Krankenhaus positionieren – losgelöst von der hochkomplexen, gesetzlichen Situation.“ Die Bürgerschaft erwarte das. Ein klares Zeichen sei auch nötig, weil etwa die ÖDP-Fraktion des Kreistages kürzlich den Antrag gestellt hatte, den Ausbau des Schongauer Krankenhauses prüfen zu lassen, was er begrüße.

So sahen es auch die Antragsteller, die nicht nur Stadträte sondern auch Sprecher des Aktionsbündnisses Pro Krankenhaus sind. Es gehe darum, sich für das Krankenhaus und seine Mitarbeiter stark zu machen, sich klar hinter den Standort zu stellen, erklärte Stefan Konrad – schließlich habe die Landrätin bereits die Schließung ins Spiel gebracht. Das Krankenhaus sei wichtiger Arbeitgeber und die Gesundheitsversorgung ein wichtiger Wirtschaftsstandortfaktor. Außerdem hatten sich beim Bürgerentscheid rund 35 000 Menschen im Landkreis für den Erhalt beider Krankenhäuser ausgesprochen. „Wir werden immer von der Bundes-, Landes- und Kreispolitik abhängig sein. Aber wir müssen jetzt ein Zeichen setzen.“ Es sei zwar ein hehrer Gedanke, sich zurückzuhalten, bis auf Bundesebene eine Entscheidung getroffen ist – aber der Kreistag halte sich auch nicht zurück, ergänzte Puzzovio.

Nur Schwammige Antwort vom Bundesgesundheitsminister

Die CSU nahm den Antrag auf Vertagung schließlich zurück. Jiri Faltis (CSU) rief die SPD allerdings dazu auf, sich an Bundesgesundheitsminister und Parteigenossen Karl Lauterbach zu wenden. Sluyterman sagte zu. Als Aktionsbündnis habe man sich bereits an Lauterbach gewendet, so Konrad, aber leider nur eine schwammige Antwort erhalten. Man solle abwarten, bis im Sommer das Expertengremium getagt hat.

Die Diskussion ging fast nahtlos in eine Aussprache vor der Beschlussfassung über. Markus Keller bat darum, den Zusatz zum Weil-heimer Krankenhaus aus der Resolution herauszunehmen. „Wir sind der Schongauer Stadtrat und sollten uns darauf beschränken, was hier passiert.“ Keller befürchtete, dass die Orte sonst gegeneinander ausgespielt werden könnten.

„Es geht um die Gesundheitsversorgung im ganzen Landkreis“, erklärte Puzzovio. Auch in Weilheim sollen Menschen gut versorgt sein, so Konrad. Deshalb fordere man auch das 1n-Level (mit stationärer Basis- und Notfallversorgung) statt wie für Schongau vorgesehen nur ein 1i-Level. Trotzdem einigte man sich darauf, den Zusatz zu Weilheim herauszunehmen. Der Stadtrat stimmte der vorgeschlagenen Resolution – vorausgesetzt das Gesetz wird so beschlossen, wie Faltis einwandte – geschlossen zu.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.