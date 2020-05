Schongauer Stadtrat fordert:„Technikfeindliche Einstellung aufgeben“

Die Fraktionsvorsitzenden in Schongau sind bereits in der ersten Stadtratssitzung bekannt gegeben worden. Viele Dinge gilt es, für die neue Legislaturperiode zu regeln.

Schongau – Ihre Vorsitzenden hatten die Fraktionen bereits im Vorfeld der konstituierenden Sitzung festgelegt, die nun im Jakob-Pfeiffer abgehalten wurde. Dies ist noch immer Tagungsort, da dort die Corona-bedingten Abstände recht gut eingehalten werden können. Für die CSU bleibt Kornelia Funke die Fraktionsvorsitzende. Dies hatte sie sich bereits im Vorfeld gewünscht. Sie hatte dieses Amt von Michael Eberle übernommen, als dieser im Herbst 2018 gesundheitsbedingt aus dem Stadtrat ausgeschieden war.

Ihr Stellvertreter bleibt Oliver Kellermann. Als neuer weitere Stellvertreter kommt Eberle zum Zug. Bei der Schongauer SPD bleibt Ilona Böse Sprecherin ihrer Fraktion. Sie wird wieder vertreten durch Friedrich Zeller. Auch die SPD wählt wie die CSU dieses Mal einen weiteren Stellvertreter: Martin Schwarz.

Unverändert bleibt die Fraktionsführung bei der UWV Schongau: Stephan Hild behält den Fraktionsvorsitz. Stellvertreterin wurde Monika Maucher, nachdem Roland Heger nicht mehr Stadtrat ist. Bei der ALS behält Nina Konstantin den Vorsitz, sie wird vertreten durch Gregor Schuppe. Bettina Buresch, bisher stellvertretende Fraktionsvorsitzende bei der ALS, ist nun Sprecherin bei den Grünen. Ihre Stellvertreterin ist Teresa Subiabre Haseitl.

Stellvertreter für den Schongauer Bürgermeister

Als Vizebürgermeisterin der Stadt Schongau war Daniela Puzzovio gewählt worden. Weil es auch diesmal keinen weiteren Bürgermeister geben soll, wurden in der Sitzung weitere Stellvertreter benannt, sollten sowohl Falk Sluyterman als auch Daniela Puzzovio einmal verhindert sein. Dies erfolgte nach Wunsch aus dem Gremium nach der Anzahl der Stimmen, die die Stadträte bei der Kommunalwahl auf sich vereinen konnten. Stimmenkönig war Hans Rehbehn. Er wird folgerichtig nun 1. Stellvertreter der beiden amtierenden Bürgermeister vor Kornelia Funke und Friedrich Zeller.

Vorschlag: Ausschusssitzungen sollen später starten

Die Geschäftsordnung von 2014 soll erst einmal fortgesetzt werden, bis die neuen Stadträte mit den Modalitäten vertraut und „im Tagesgeschäft angekommen“ sind. So hatte der Vorschlag von Geschäftsleiterin Bettina Schade gelautet. Kornelia Funke stellte für die CSU den Antrag, die Ausschüsse auf Stadtrats-freie Dienstage zu verlegen und außerdem etwas später zu starten. „Ein Großteil der Stadträte ist berufstätig“, so ihr Hinweis. Die Ausschüsse beginnen bisher um 15.30 Uhr an Doppelsitzungstagen bzw. um 17 Uhr, wenn keine weitere Sitzung geplant ist.

Bürgermeister Falk Sluyterman gab zu bedenken, dass die Ausschüsse auch mit Kollegen der Verwaltung besetzt seien, die irgendwann Feierabend hätten und sonst Überstunden ansammeln würden. Auch bei den Kreistagssitzungen gebe es kein Problem. Sluyterman: „Ich bin der Meinung, wir sollten bei den Zeiten bleiben.“ Martin Schwarz (SPD) pflichtete dem bei. Auch bei einem Selbständigen sei es möglich, ein Mal im Monat die Nachmittagstermine einzurichten.

Eberle fordert: „Unsere technikfeindliche Einstellung sollten wir aufgeben.“

Michael Eberle (CSU) sah dies dagegen als schwierig an: „Wir haben viele neue Leute, die müssen sich gut vorbereiten.“ Er wünschte sich zeitlich einen Kompromiss und „zwingend keine Doppelsitzungen“. Auch regte er an, für die Sitzung etwas modernere Zeiten anbrechen zu lassen: Ladungen und Unterlagen via E-Mail zustellen, Ratsinformationssystem nutzen, Laptops und Internet für Recherchemöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Eberle: „Unsere technikfeindliche Einstellung sollten wir aufgeben.“ Dies solle bei der Neuaufstellung der Geschäftsordnung beachtet werden.

Friedrich Zeller (SPD) sah bei den Sitzungen keine Probleme und verwahrte sich gegen weitere Diskussionen. „Wir sind davon ausgegangen, den Punkt Geschäftsordnung durchzuwinken, es ist mehr als müßig, nun einen kleinen Punkt herauszugreifen.“ Er bat darum, die ganze Debatte zu vertagen.

Nina Konstantin (ALS) war der Meinung, ein späterer Sitzungstermin für die Ausschüsse sei durchaus günstiger und wünschte sich eine zeitnahe Entscheidung dazu. Bürgermeister Falk Sluyterman nahm die Anregungen auf und kündigte an, „mit großer Wahrscheinlichkeit“ das Thema Geschäftsordnung noch vor der Sommerpause beraten und darüber abstimmen zu lassen.

