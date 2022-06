Stadtrat Schongau: Regina Haugg und Tobias Fuhrmann vereidigt

Von: Elena Siegl

Bürgermeister Falk Sluyterman (Mitte) nahm den neuen Stadträten Regina Haugg und Tobias Fuhrmann (beide SPD) den Amtseid ab. Zum ersten Mal kandidiert © HANS-HELMUT HEROLD

Zwei neue SPD-Stadträte wurden vereidigt: Regina Haugg und Tobias Fuhrmann. Ihre Vorgänger mussten aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten.

Schongau – Ob es jemals so häufige Wechsel im Stadtrat gegeben hat wie in dieser Legislaturperiode? Die SPD-Fraktionsvorsitzende Ilona Böse bezweifelte es in der jüngsten Stadtratssitzung. Bekanntlich hatten Theresa und Janaina Subiabre Haseitl (Grüne) ihre Mandate bereits niedergelegt – Esra Böse und Markus Keller waren nachgerückt. Thomas Schleich war von der CSU zur UWV gewechselt. Nun stand der nächste Umbruch im Gremium an.

„Leider müssen wir zwei sehr langjährige und erfahrene Kollegen verabschieden“, so Böse. Friedrich Zeller und Barabara Karg (beide SPD) hatten beantragt, ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen niederzulegen. Dem musste der Stadtrat nun noch zustimmen – auch wenn es ihm sehr schwer falle, den Tagesordnungspunkt aufzurufen, so Bürgermeister Falk Sluyterman. Der Beschluss fiel einstimmig.

SPD-Fraktionsvorsitzende erinnert an außergewöhnliches Engagement von Stadträten

Ilona Böse verlas eine Nachricht von Barabara Karg, die bedauerte, nicht persönlich anwesend sein zu können. „Es tut mir sehr Leid, nach über 25 Jahren im Stadtrat so auszuscheiden“, ließ Karg ausrichten. Es werde ihr schon etwas fehlen, schließlich war die Stadtratsarbeit lange ein Teil ihres Lebens. Eine interessante, oft anstrengende Zeit, die sie nicht missen möchte. Man werde sich sicherlich mal wieder über den Weg laufen, schließlich bleibe sie Schongauerin. Den Nachfolgern, Regina Haugg und Tobias Fuhrmann, wünsche sie viel Spaß bei der Arbeit für die Stadt Schongau und ihre Bürger.

Zeller und Karg hatten beide 1996 begonnen, erinnerte Böse. Karg als Stadträtin, Zeller als Bürgermeister. Dass er nach seiner Zeit als Bürgermeister (12 Jahre) und Landrat (6 Jahre), als Stadtrat weitermachte, „war für mich richtig toll“, so Böse. Er habe immer Visionen gehabt. Auch wenn diese für manche zu schnell gingen, seien sie immer eine Bereicherung gewesen. Von seinem Fachwissen hätten alle profitiert.

Auch Barbara Karg war durch ihre einfühlsame Art eine Bereicherung, so Böse. „Sie hatte ihr Ohr immer am Bürger und war bestens als Seniorenreferentin geeignet. Das hat sie klasse gemacht“, so Böse. „Für mich gilt es, ,Danke’ zu sagen, für außerordentliches Engagement“ von Karg und Zeller. „Wir verlieren nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde“, sagte Böse sichtlich bewegt.

Regina Haugg wird Seniorenreferentin in Schongau

So schwer der Abschied falle, freue sie sich trotzdem auf die, die nachrücken. Von einem schweren Erbe könne keine Rede sein. „Es ist ein tolles Erbe.“ Es sei schön, dass Regina Haugg und Tobias Fuhrmann das Amt antreten. „Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.

Nach der Vereidigung von Haugg und Fuhrmann bekamen die beiden vom Bürgermeister ihre Amtsketten übergeben. Die Ausschüsse wurden neu besetzt. Fuhrmann wird Mitglied von Werkausschuss und Versammlung des Mittelschulverbands. Haugg übernimmt die Mitgliedschaft im Heiliggeist-Spital-Stiftungsausschuss. Außerdem ist sie nun Seniorenreferentin.

Stadtrat-Nachrücker sind stellvertretende Ortsvorsitzende der SPD

Tobias Fuhrmann (37) und Regina Haugg, (61) laut Böse „zwei Schongauer Urgesteine“ – sind beide stellvertretende Ortsvorsitzende der SPD Schongau. Im Wahlkampf 2020 haben beide zum ersten Mal für den Stadtrat kandidiert – und es hat gleich geklappt, ins Gremium einzuziehen. Wenn auch mit etwas Verspätung, freuen sie sich und lachen. Klar hatten sie etwas Bedenkzeit, ob sie die Aufgabe annehmen und nachrücken wollen. Für Fuhrmann war das aber gleich klar. „Es gab keine Zweifel“, sagt Haugg.

Als Krankenschwester begleitet das Thema Gesundheit sie schon ein Leben lang, erzählt Haugg. Es liege ihr daher besonders am Herzen. Sie engagiert sich bereits im Aktionsbündnis Krankenhaus. „Wir werden sehen, welche Aufgaben uns gestellt werden und versuchen, sie im Sinne der Schongauer hinzukriegen.“ Tobias Fuhrmann, der als Fotograf arbeitet, will dazu beitragen, dass die Stadt aufblüht. „An kleinen Rädchen drehen und dadurch große Veränderungen erreichen.“ Und die Stadtratsarbeit im Sinne seines Vorgängers weiterzuführen. Das will auch Haugg.

Zu einem späteren Zeitpunkt sollen Karg und Zeller noch in einem würdigen Rahmen verabschiedet werden, kündigte Sluyterman an.

