Starkbieranstich im Schongauer Brauhaus: Fastenprediger liest Bürgermeistern die Leviten

Von: Rafael Sala

Stand im Mittelpunkt des Abends: Cengiz Öztunc alias „Bruder Cengiz“. © Rafael Sala

Beim Starkbieranstich im Schongauer Brauhaus hat Fastenprediger „Bruder Cengiz“ die Lokalpolitik genau unter die Lupe genommen. Und hatte einige Ratschläge parat.

Schongau – Das Schongauer Publikum kennt ihn als Spaßmacher mit derbem und intelligentem Witz: Unvergesslich ist der Abend, als er im Dezember vergangenen Jahres bei der „Comedy Lounge“ in der hiesigen Brauerei sein Debüt gab. Doch der „Lausbua aus Bad Reichenhall“– oder „österreichische Türke oder „türkischer Österreicher“ –, wie sich Cengiz Öztünc selbst nennt, kann auch anders: als „Bruder Cengiz“ in Mönchskutte das Ortsgeschehen rauf und runter deklinieren und der hiesigen Prominenz gehörig die Leviten lesen.

So geschehen beim Starkbieranstich im Brauhaus, wo er nach dem Anzapfen des Fasses mit dem „Faszinator 2023“ eine gute Stunde lang alles unter die Lupe nahm, was in Sachen Kommunalpolitik seiner Ansicht nach dringend der Korrektur bedarf. Die Qual der Wahl hatte der 45-Jährige im proppevollen Brauhaus jedenfalls – saßen im Publikum doch allerlei erlauchte Herrschaften aus der Region, als da wären Falk Sluyterman, seines Zeichens Bürgermeister von Schongau, sein Amtskollege aus Peiting, Peter Ostenrieder, und zahlreiche andere Würdenträger, an deren Schreibtischen sich die Geschicke ihrer Gemeinde entscheiden.

„Ja, wann schlaft denn der Herr eigentlich?“

Zum Beispiel besagter Ostenrieder. „Wo is er denn? I kenn eahm ja bisher nur von seinem schneidigen Buildl mit königlichem Schnauzer“, fragte er in die Runde und riet ihm, nachdem selbiger etwas gschamig seinen Finger gehoben hatte, doch mal an seiner Homepage zu arbeiten. Seitenweise Lebenslauf, Funktionen, Aufsichtsarbeit, persönliche Vereinsmitgliedschaften und, und, und: Muss man das alles wissen? Und: „Ja, wann schlaft denn der Herr eigentlich?“, fragte er unter Gelächter.

An die Nummer eins der Stadt Schongau, Sluyterman, wandte er sich unter anderem mit dem Rat, es sich in Sachen Krankenhaus doch noch einmal gründlich anders zu überlegen. Das gehöre „in die Mittelschule platziert, schön zentral, Busbahnhof drum, Kreisverkehr, passt scho’. Zum Bahnhof ist es auch näher, wenn grad mal a Zug fährt. Falk, Falk, Falk!“

Überhaupt, eine neue, generalsanierte Mittelschule: Was soll das? Der Bürgermeister möge sich ein Beispiel am Brauhaus nehmen. Das nämlich ist inzwischen 160 Jahre alt und wurde erst „rundabout vor 20 Jahren“ aufgepäppelt. Das Ergebnis sei „was Gscheit’s und net scho wieder a Schul“. Punkt, Aus, Ende, Amen.

Anstich des Faszinators

So ging’s weiter quer durchs Gemüsebeet. Burggens Bürgermeisterin Sandra Brendl-Wolf etwa ließ Bruder Cengiz lobend wissen, dass sie „ein seltenes Exemplar“ sei und es mit den männlichen Kollegen, von denen es ja hier zu Lande nur so wimmelt, durchaus aufnehmen könne: „a Frau aufm Bürgermeisterposten, Reschpekt. Eine, die sich auch ned verbiegen lässt.“

Gut auch, dass es die Anna Bader gibt. Bierkönigin sei sie zwar leider nicht geworden vor zwei Jahren mitten in der Corona-Zeit, sie erfreue sich aber zu Recht einer solchen Beliebtheit, dass sie sogar am Tag vorm Brauhaus-Starkbieranstich noch drei Karten kriegt. „Reschpekt!“ Gute Beziehungen zum Braumeister nennt man das wohl. „Prost!“

Genau drei Schläge brauchte Falk Sluyterman (l.), hier mit Braumeister Stephan Albrecht, bis das Bier in Strömen floss. © Rafael Sala

Doch nicht nur Bruder Cengiz sorgte für Spaß und Unterhaltung – im Mittelpunkt des mehrstündigen Abends mit reichlich Kulinarischem und musikalischen Einlagen stand natürlich das, worum sich alles in einem Brauhaus naturgemäß dreht: der königliche Gerstensaft, der heuer das Gütesiegel „Fastinator 2023“ trägt. Den Doppelbock mit einer Stammwürze von 18 und einem Alkoholgehalt von 7,5 Prozent hat in bewährter Weise Braumeister Stephan Albrecht kreiert. Genau drei Schläge waren nötig, bis Bürgermeister Falk Sluyterman unter großem Applaus verkünden konnte: „O’zapft is!“

