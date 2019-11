Von super-süß bis tödlich-scharf

Eine Kombination aus Einkauf und nicht-alltäglichen Gaumenfreuden erwartete den Besucher der Altstadt am vergangenen Wochenende. Hatte der Street Food Markt schon ab Freitagnachmittag seine Zelte am Marienplatz aufgeschlagen, gesellte sich am Sonntag noch der verkaufsoffene Sonntag dazu.

Schongau – Fast überall in Schongau konnte am vergangenen Sonntag auf Teufel komm raus eingekauft werden. In der Altstadt war natürlich der Street Food Markt ein zusätzlicher Magnet: Die 16 Foodtrucks waren originell gestaltet, das Angebot der Spezialitäten vielfältig. Mild, würzig, scharf oder tödlich-scharf die Palette, süß nicht zu vergessen.

Ein Gang an den Theken vorbei reizte die Sinne. Dina & Markus zum Beispiel hatten an der „Balkan Box“ „Cevapcici homemade“ ausgewählt. Dazu das locker-gebackene Fladenbrot. Kompliment von Dina: „Schmeckt wie zuhause.“ Sie muss es wissen, kommt sie doch gebürtig aus Bosnien.

Der Ruhrpott Kitchen-Truck trägt ein SOG-Kennzeichen

Daneben am „Road Shack“ ließen sich Elke & Tom süße Kartoffeln schmecken. Die „Kult Currywurst“ aus dem Revier bot daneben Tom aus dem Ruhrpott an. In 14 Schärfegraden, von „Normalo“ über „Atemblocker“ bis hin zu „Game over“. Bemerkenswert: Tom’s „Ruhrpott Kitchen“-Truck trägt ein SOG-Kennzeichen.

Daneben wurde es süß, zuckersüß sogar. „Mr. Crepes“ war der Freund der Schleckermäulchen. Zerrupftes zartes Fleisch aus dem Smoker bot dagegen Jörg an. „Pulled Pork Beef“ lautete die genaue Bezeichnung. Schmeckte auch Klasse und schrie nach einer zweiten Portion.

Die Bullensemmel gibt es bei Peter

Wie auch die Bullensemmel bei Peter. In Scheiben oder gerupft, der Kunde hatte die Wahl. Auf dem Leuchtlaufband des „Langos-Standes“ von Ildiko war eine herzliche Einladung zu lesen. Dort fanden Camilla & Dominika ihr kulinarisches Glück. Flüssig abgerundet daneben mit allerlei „Hot-Getränken“: Hot Caipi, Hot Baileys oder Bratapfelpunsch, je nach Stimmungslage, durfte am „Monoloco-Truck“ zugegriffen werden. Und bei Lukas am „Jack’s Tasty Burger“ gab es Burger in zwölf Variationen – inklusive vegan.

Ferenc vom Plattensee schwörte dagegen auf seine „Kürtöskalàcs“, also seine Baumstriezel. In Spiralenform, aber einige Stufen herzhafter, waren die Spiralkartoffeln von Anna & Jessi. Am „Patata Loca“ wurden die von ihnen serviert, auch mit würziger Wurst größer portioniert.

Auch Raclette wird angeboten

Und wer auf Raclette stand, war beim „Almprinz“ richtig. Classic, Pute oder Hawaii, die Vielfalt war auch dort groß. „Dein erstes Mal vergisst Du nie“, so der Slogan vom „Old Rochers Kitchen“. Wobei natürlich das „Pulled Beef“ gemeint war, versteht sich.

Kichererbsen, Erdnusstomaten oder Süßkartoffeln mit Hühnchen empfahl der Stand von „Hipster Food“. Und das „Honey Chicken“ – süß-sauer und lecker. Und die geschmacklich-süße Abrundung kam von „Mister Poffertjies“, serviert von Steffi. Damit die Rundungen erhalten bleiben. Erdbeeren, Banane oder Marshmallow gingen am besten.

Hans-Helmut Herold





