Kein Adventskonzert in der Schongauer Stadtpfarrkirche - Streit zwischen Pfarrer und Musikschulleiter

Musikschul-Chef Marcus Graf (l.) und Stadtpfarrer Norbert Marxer (r.) sind sich nicht einig. © Christine Wölfle

Es wird kein Adventskonzert der Stadtkapelle Schongau in der Stadtpfarrkirche geben – weil Pfarrer Norbert Marxer das nicht möchte. Die Gründe reichen weit zurück.

Schongau – Um zu verstehen, warum ein Adventskonzert der Stadtkapelle Schongau überhaupt zur Diskussion stand, denn dieses findet ja nicht jedes Jahr statt, muss man ein paar Jahre zurückgehen. Damals wurde zwischen Pfarrer Norbert Marxer, dem Bergsteigerchor, dem „Festlichen Sommer in der Wies“ und der Stadtkapelle die Vereinbarung getroffen, dass die beiden Erstgenannten am zweiten und dritten Adventssonntag ein Konzert geben dürfen, die Stadtkapelle dann am vierten. Sofern eine lange Adventszeit ansteht.

In diesem Jahr sind es fünf Wochen, die längste mögliche Zeit. Deshalb ging Stadtkapellen-Dirigent Andreas Immler davon aus, dass heuer ein Konzert stattfindet. Doch dann kam das „Nein“: Es gab kein weiteres klärendes Gespräch, sondern lediglich einen Mail-Verkehr, der der Redaktion vorliegt, zwischen Immler, Marxer und Musikschul-Chef Marcus Graf, der immer mehr an Schärfe zunahm.

Andreas Immler ist Stadtkapellen-Dirigent in Schongau. © Christine Wölfle

In diesem steht der Vorwurf einer persönlichen Abneigung des Pfarrers gegen die Stadtkapelle genauso im Raum wie ein „bedrängt und angegangen“ werden des Pfarrers seitens der Musiker. Keine gute Basis für zielführende Gespräche oder ein friedliches Miteinander.

Marxer und Graf sind in den vergangenen Jahren mehrmals aneinandergeraten

Aber die Vorwürfe sind auch nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Wobei sich die persönliche Abneigung des Pfarrers nicht gegen die Stadtkapelle und deren Dirigenten richtet, sie sind in diesem Fall die Leidtragenden, sondern gegen Musikschulleiter Marcus Graf. Marxer und Graf sind in den vergangenen Jahren mehrmals aneinandergeraten, bis jetzt die Situation eskalierte.

Marcus Graf ist Musikschulleiter in Schongau. © Christine Wölfle

Der Musikschulleiter fühlt sich in der Kirche „nicht mehr willkommen“ und stellt deshalb „als Privatperson meine musikalischen Dienste der Pfarreiengemeinschaft nicht mehr zur Verfügung“ – wie beim Benefizkonzert am vergangenen Sonntag. Als Musiker der Stadtkapelle und in seinem Amt als Musikschulleiter jedoch schon.

Marxer kontert, seine Entscheidungen würden nicht respektiert, und Graf müsse immer noch eins „mit seiner Art“ draufsetzen. Vielleicht hat auch diese Missstimmung zwischen den beiden zu der Entscheidung beigetragen, dass der Pfarrer das Adventskonzert nicht möchte.

Pfarrer will nicht jeden Sonntag im Advent ein Konzert

Offiziell begründet Marxer die Entscheidung damit, dass er nicht jeden Sonntag im Advent ein Konzert möchte, sondern höchstens zwei, weil so mehr „Platz für kircheneigene geistliche Feier- und Gebetsformen“ als Vorbereitung auf Hochfeste sein sollte. „Muss denn immer alles so geballt im Advent sein? Es gibt doch andere Gelegenheiten für Konzerte!“, so Marxer. Die Vereinbarung von damals habe er als „Kann, aber nicht muss“ verstanden.

Nobert Marxer ist Stadtpfarrer in Schongau. © Christine Wölfle

Grundsätzlich habe er nichts gegen Konzerte, wenn „die Veranstalter die Kirche respektieren und mit Höflichkeit auftreten“. In der jüngsten Vergangenheit habe es aber Fälle gegeben, dass Musiker die Kirche unordentlich verlassen hätten und der Mesner stundenlang mit Aufräumen beschäftigt gewesen sei. „Damit meine ich ausdrücklich nicht die Stadtkapelle“, stellt der Pfarrer klar. Denn gegen diese hege er keine persönliche Abneigung.

Im Gegenteil. Deshalb möchte er auch die Hand zur Versöhnung reichen: „Nach der Weihnachtszeit werde ich alle verantwortlichen musikalischen Leiter der Chöre sowie der Stadtkapelle einladen zu einem Runden Tisch. Dann können wir überlegen, wie wir die Konzerte übers Jahr aufteilen. Denn auch die Adventskonzerte des Bergsteigerchors und des Festlichen Sommers sehe ich mit dieser Kann-Vereinbarung nicht in Stein gemeißelt. Man könnte ja abwechseln.“

Diakon erkrankt

Ob bei dem Treffen auch Diakon Hans Steinhilber dabei sein wird, steht noch in den Sternen. Dieser hat sein Büro in Verklärung Christi räumen müssen und ist seitdem krankgeschrieben. Doch warum soll der beliebte Diakon wieder ins Zentralbüro in der Kirchenstraße ziehen? „Weil ich gerne wieder enger mit ihm zusammenarbeiten würde“, erklärt Marxer. Und er hoffe sehr, dass Steinhilber bald zurückkommt.

