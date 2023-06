Strumpffabrik in Schongau insolvent: Mitarbeiter gehen in die Offensive und suchen Investoren

Von: Elke Robert

Viel zu tun: Sinan Beyuzgül, Azubi zum Produktionsmechaniker, bringt die Maschine wieder zum Laufen. © Hans-Helmut Herold

Die Mitarbeiter der insolventen Schongauer Strumpffabrik gehen in die Offensive: Rund 250 potenzielle Investoren aller Branchen wurden angeschrieben.

Schongau – Die Nachricht, dass der amerikanische Investor „Regent L.P“ für den Strumpfhersteller „DBI Global Supply Chain Germany“ beim Amtsgericht Weilheim Insolvenz angemeldet hatte, war für die knapp 100 Beschäftigten Anfang Mai ein Schock. Von Anfang an hatte der vorläufige Insolvenzverwalter Michael Verken aber die Losung ausgegeben: Suchen nach einer Perspektive für die Zukunft, am besten in Form eines oder mehrerer Investoren, die die Schongauer Strumpffabrik samt der Mitarbeiter übernehmen.

Die Zeit drängt, denn findet sich keine Lösung, muss mit Eröffnung des endgültigen Insolvenzverfahrens am 1. Juli die Betriebsstilllegung eingeleitet werden. „Das ist ein knapper Zeitraum, aber nicht unmöglich“, so Verken.

Belegschaft kämpft mit Herzblut um das Traditionsunternehmen

Um die drohende Betriebsschließung zu vermeiden, rührt die Belegschaft, angeführt von Betriebsrat Thomas Schweiger, kräftig die Werbetrommel, alle kämpfen mit Herzblut um das 140 Jahre alte Traditionsunternehmen.

Die Mitarbeiter der insolventen Strumpffabrik gehen in die Offensive. © Hans-Helmut Herold

Der Empfang vor Ort ist herzlich, geradezu familiär. „Wir suchen auf mehreren Kanälen und wollen den besten Investor gewinnen – auch außerhalb der Textilbranche ist dies interessant“, so Schweiger. „Unser größtes Invest sind unsere Mitarbeiter“, ist er überzeugt. Vom Mechaniker über den Elektroniker, den Produktionsmitarbeiter bis zum Kaufmännischen Angestellten – man sei breit aufgestellt und bestens geschult. Interessant sein könne dies auch für einen mittelständischen Betrieb aus der Region, dem die eigenen Kapazitäten vor Ort nicht mehr ausreichten. „Bei uns könnte man sofort eine große Zahl an Fachkompetenz erreichen.“

Auch die Produktionsstätten selbst seien vielseitig nutzbar, „technische Anlagen und Gebäude sind in einem guten Zustand“, findet der Betriebsratsvorsitzende. Auf dem Gelände im Schongauer Westen steht eine Gesamtgebäudefläche von 22 000 Quadratmetern zur Verfügung, die reine Produktionsfläche beträgt 12 000 Quadratmeter, ein Teil des Lagers ist untervermietet.

Wie sich beim Firmenrundgang zeigt, stehen 600 Strickmaschinen in der großen Strickerei zur Verfügung, in der kleinen noch einmal 150 bis 200. Außerdem gibt es noch eine kleine Färberei. Die Maschinen sind teilweise älteren Baujahrs, aber bestens gewartet von den hausinternen Technikern, wie es heißt. Einmal in Gang gesetzt, könne ein einzelner Mitarbeiter bis zu 68 Maschinen gleichzeitig bedienen.

Rund 600 Strickmaschinen sind es in der großen Strickerei der Schongauer Strumpffabrik. Roland Ahrens befüllt dort die Garnwagen. © Hans-Helmut Herold

Und im Gegensatz zu anderen Strickereien könne man in Schongau noch hochwertige Teile fertigen. „Wir haben keinen Trend verschlafen, im Gegenteil, die Kundschaft wünscht Ware, die länger hält und eine Funktion hat“, so eine Mitarbeiterin. In Schongau könnten sogar Naturfasern verarbeitet werden wie Baumwolle und Bambus.

Auch Investoren außerhalb der Textilbranche sind gefragt

Jetzt startete die groß angelegte Suche nach einem strategischen Investor, wie der Insolvenzverwalter es informiert. Über 250 mögliche Interessenten in Europa bekommen Post – in den Sparten Textil, medizinische Produkte oder auch Automotive. Die Strumpffabrik produzierte 2022 noch rund 35 Millionen Stück Feinstrumpfrohlinge, und zwar mit der Qualität „Made in Germany“, worauf im „Investment-Teaser“ extra hingewiesen wird.

Schongau ist einer von zwei Produktionsbetrieben im französischen DBI-Konzern (DIM Brands International). Größter Abnehmer war bisher die Schwestergesellschaft in Cadca (Slowakei), doch ab sofort übernimmt die Herstellung der Rohlinge die konzerneigene Produktion in Frankreich. „Schongau soll geopfert werden, obwohl wir in der Qualität konkurrenzlos sind und Frankreich das nicht hinkriegt“, ist sich eine Mitarbeiterin sicher.

Schongauer Bürgermeister ist mittlerweile involviert: „Hoffe, dass bald ein Investor gefunden wird“

Bleibt es bei den Plänen, steckten in den Verpackungen von „nur die“ bald nicht mehr Schongau, sondern irgendwelche europäischen Strumpfhosen minderer Qualität. „Das wird die ,nur die’-Kundin sicherlich merken“, so Schweiger. Er befürchtet: Langfristig könnten die Marken „nur die“ und „Bellinda“ vom Markt verschwinden zugunsten der ebenfalls zum Konzern gehörenden französischen Marke „DIM“.

Auch der Schongauer Bürgermeister Falk Sluyterman ist mittlerweile involviert, Helmut Dinter, Bevollmächtigter bei der IG Metall Weilheim, hatte ihn jüngst aufgesucht. „Die Möglichkeiten der Stadt Schongau, positiv Einfluss zu nehmen, sind nur sehr gering“, bedauert Sluyterman. Wichtig sei, die Betriebsgebäude zu erhalten für eine weitere Nutzung, was man zumindest eine Zeit lang über die Bauleitplanung steuern könne. Man wolle sich diesbezüglich so bald wie möglich beraten. Weitere Stellschrauben sieht Sluyterman aber nicht. „Ich hoffe, dass bald ein Investor gefunden wird.“

