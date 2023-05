Schongau: Strumpffabrik meldet Insolvenz an - 100 Mitarbeiter betroffen

Von: Elke Robert

Teilen

Für die Schongauer Strumpffabrik wurde gestern ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt, der Betriebsrat spricht aber von vollen Auftragsbüchern. © Hans-Helmut Herold

„Wir sind schockiert und fassungslos, wie man einen gut gehenden Betrieb in die Insolvenz treiben kann“: So reagierte gestern der Betriebsrat der Schongauer Strumpffabrik. Das Traditionsunternehmen, zuletzt Hanes, war vor einem Jahr an einen amerikanischen Investor verkauft worden.

Schongau – Ein ungutes Gefühl hatten die Mitarbeiter der einstigen Strumpffabrik Bellinda und Vatter schon länger, wussten nicht so recht, in welche Richtung es mit dem Strumpfhersteller DBI Global Supply Chain Germany gehen sollte. Am Mittwoch sei der Betriebsrat über eine kurzfristig angesetzte Mitarbeiterversammlung am selben Nachmittag informiert worden. Dort sei den Mitarbeitern mitgeteilt worden, dass in Weilheim beim Amtsgericht Insolvenz beantragt worden war. 97 Beschäftigte sind betroffen.

Den Lohn zahlt die kommenden drei Monate das Arbeitsamt

Erst vor zwei Monaten waren die Mitarbeiter des Strumpfherstellers DBI Global Supply Chain Germany noch für höhere Löhne auf die Straße gegangen, die Entlohnung übernimmt nun in den kommenden drei Monaten erst einmal die Agentur für Arbeit. Die europäische Hanes-Konzerngruppe mit rund 2500 Beschäftigten und geschätzten 500 Millionen Euro Umsatz sei im April 2022 an den amerikanischen Investor Regent L.P verkauft worden – „für einen Dollar“, wie Betriebsratsvorsitzender Thomas Schweiger erklärt.

„Seitdem war bei allen Beschäftigten die Verunsicherung groß, weil Regent L.P bekannt dafür ist, in Unternehmen kurz nach der Übernahme eine Insolvenz herbeizuführen.“ So sei es auch bei der gekauften Mode-Exklusivgruppe Escada gewesen, aktuell sei beim Online-Shopping-Club Brands4Friends eine Schließung verkündet worden. Man sei schockiert und fassungslos über das Vorgehen des neuen Eigentümers. „Wir sind nicht die Ersten und werden auch vermutlich nicht die Letzten sein, die von diesem armseligen Investor in die Insolvenz geschickt werden“, so Schweiger.

Der Betriebsrat kann die Insolvenz nicht nachvollziehen - „die Auftragsbücher sind voll“

Rund eine Stunde lang sei den Beschäftigten die Lage erläutert worden, nachvollziehen kann der Betriebsrat die Insolvenz nicht. Es gehe auch nicht um Zahlungsunfähigkeit, angeblich solle das Geschäftsfeld binnen der kommenden 24 Monaten wegfallen. „Das Deprimierende ist: Wir haben volle Auftragsbücher für dieses Jahr“, weiß Schweiger, und auch für das kommende Jahr schätzt er die Auftragslage als gut ein. „Wir sind ausgelastet.“ Für die Marke „Nur die“ würden 90 Prozent der Strumpfschläuche im Feinbereich gefertigt, das seien 30 Millionen Teile jährlich, die nach seinen Informationen eigentlich nicht wegfallen würden. Künftig solle die in Schongau produzierte Ware wohl anderweitig beschafft werden.

Handlungsmöglichkeiten hat der Betriebsrat derzeit kaum, für die Mitarbeiter sei eine mögliche Insolvenz bitter. „Viele Beschäftigte von uns sind über 30 Jahre im Betrieb und haben aufgrund des höheren Alters schlechtere Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt“, fasst es der Betriebsratsvorsitzende zusammen. „Durch die Insolvenz haben wir eine maximale Kündigungsfrist von drei Monaten, und von einer Abfindung können wir nur träumen.“ Statt einer Optimierung werde seitens des Investors wohl versucht, nun auch noch den letzten Tropfen aus der Firma herauszusaugen – „auf Kosten der Mitarbeiter und letztlich auch der Steuerzahler“, so der Betriebsrat.

Das Weilheimer Amtsgericht hat Michael Verken zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt

Das Amtsgericht Weilheim bestellte Michael Verken mit Beschluss vom Donnerstag zum vorläufigen Insolvenzverwalter. „Mein Team und ich sammeln aktuell noch die benötigten Informationen, um uns ein erstes Bild über die wirtschaftliche Lage machen zu können“, so Verken. Ziel sei es, den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren und die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes in die Wege zu leiten, damit die Mitarbeiter pünktlich bezahlt werden könnten. Zudem arbeite man an der zumindest einstweiligen Fortführung des Unternehmens. „Gemeinsam mit den Beschäftigten wollen wir zudem nach geeigneten Investoren suchen.“

Die Strumpffabrik ist eine mehr als 140 Jahre alte Firma - wohin die Reise geht, kann niemand sagen

Wohin die Reise der mehr als 140 Jahre alten Strumpffabrik gehen werde, könne Verken noch nicht abschätzen. „Es sind zahlreiche Varianten denkbar, vom Verkauf an einen Investor bis hin zu einer Betriebsschließung.“ Zunächst einmal gelte es, den Betrieb im vorläufigen Verfahren fortzuführen und dadurch eine Perspektive für das Unternehmen, vor allem für seine langjährigen und treuen Mitarbeiter, zu schaffen. „Insoweit hoffen wir auf die Unterstützung der ganzen Mannschaft der Strumpffabrik Schongau.“

Auch bei Hoerbiger Schongau drohen drastische Sparmaßnahmen

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.