Sturm zerstört Kulisse für Festspiel „1493“ - Wiederaufbau und Spendenaktion für Verein gestartet

Von: Elke Robert

Von der Häuserreihe auf der Bühne ist nicht viel geblieben. Bilanz am Morgen nach dem Sturm. © Max Diegruber

„Die Bühne fürs Festspiel ist zerstört.“ Diese Hiobsbotschaft kam heute von Regisseur Maximilian Geiger. Der Sturm in der Nacht auf Mittwoch hat auch in Schongau ganze Arbeit geleistet, Kulisse und Aufbauten von „1493“ zerlegt. Bis Freitag soll alles wieder stehen. Ein Damoklesschwert gibt es aber.

Schongau – Hintergrund des Stücks „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ ist ein Feuer, das die Stadt zerstörte, nun waren es Wind und Wasser. Maximilian Geiger, Regisseur und Autor des Festspiels, zieht gestern sofort diese Parallele, kann es noch gar nicht fassen. „Es ist alles kaputt, es hat uns den kompletten Bühnenaufbau zerlegt.“ Max Diegruber, der mit seinem Team für Technik und Bühne beim Festspiel verantwortlich ist, war selbst vor Ort, als der Sturm am Dienstag ab etwa 23.30 Uhr an der Kulisse, den Zelten, der Tribüne, der Technik zerrte.

Aus der Entfernung musste man zusehen, wie eine Böe die Kulisse umriss

Aus der Entfernung musste man tatenlos mit ansehen, wie eine starke Windböe die gesamte Bühnen-Häuserreihe aus Holz am Bürgermeister-Schaegger-Platz mitriss. Die beiden hohen Beleuchtungstürme rechts und links der Zuschauerplätze stürzten um, ein Zeltdach hinter der Bühne wurde vom Wind zerrissen, einzelne Sitzflächen flogen durch die Luft. Auch die historische Stadtmauer ist in Mitleidenschaft gezogen worden: Der Sturm deckte das Dach stellenweise ab.

Was ist noch brauchbar? Die Bühnenaufbauten werden nach dem Sturm zerlegt. © Hans-Helmut Herold

„Das ist dramatisch, eine echte Katastrophe – das hätten wir jetzt nicht gebraucht“, so der Kommentar von Michael Boos, Vorsitzender des Schongauer Theatervereins Treibhaus. „Man steht davor und denkt, das kann doch nicht sein.“ Erst am vergangenen Freitag war die Premiere, zwei Spielwochenenden sollen folgen mit noch insgesamt fünf Aufführungen. Wird das klappen? Die anfängliche Schockstarre währte nur kurz, im Gegenteil. Die Losung der Theaterer steht wortwörtlich im Stück, wie Geiger verweist. Denn Alexander Nierer als Hauptmann der Stadtwache sagt auf der Bühne folgenden Satz: „Wir werden die Stadt wieder aufbauen. Haus für Haus, Stein für Stein. Koste es, was es wolle.“

Alle packen mit an - der Bühnenaufbau soll so rasch wie möglich wieder stehen

Als Geiger heute zum Ortstermin eintrifft, ist der zerstörte Bühnenaufbau bereits demontiert. „Schongau packt an, wir schaffen das.“ Diese ermutigenden Worte stammen von Rosemarie Wölfle, die zu den ersten Helfern gehörte, alle krempeln die Ärmel hoch. „Wir helfen alle zusammen“, so auch Peter Kwiatkowski, der mit Ehefrau Tanja und Sohn Raphael am Bürgermeister-Schaegger-Platz alle Hebel in Bewegung setzt. Und benötigt wird jede Hand, macht er deutlich: „Was wir vorher in drei Wochen aufgebaut haben, dafür haben wir jetzt gerade mal drei Tage“. Die nächste Vorstellung am Freitag, die haben alle im Blick. „Ich weiß nicht, ob wir es so perfekt hinbekommen, wie es vorher war, aber die Zuschauer sollen nichts merken“, wünscht sich Boos.

Was ist mit der Technik? Auch die Beleuchtung riss der Wind mit © Hans-Helmut Herold

Die Tribüne ist wohl nicht betroffen, aber die Technik

Bereits mittags steht das Gerüst des ersten Bühnenhauses schon wieder. Die Tribüne selbst scheint nicht betroffen zu sein, „die steht bombenfest“, so Diegruber. Wie es allerdings mit der Technik aussieht, kann er bisher nicht sagen: „Das hängt wie ein Damoklesschwert über uns.“ Klar ist leider schon jetzt: Auf dem Schaden wird der Verein sitzen bleiben, der ist nicht mitversichert. „Ich werde überall sammeln gehen“, kündigte Günther Högg gestern spontan an.

Info:

Wer dem Theaterverein finanziell unter die Arme greifen möchte für den Wiederaufbau: Nähere Infos soll es in Kürze auf der Homepage geben.