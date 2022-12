Heiligabend im Kinderheim - „Bin zum Entschluss gekommen, dass Weihnachten doch sehr schön sein kann“

Leiterin Cecilia Mingazzini findet die Weihnachtszeit im Tabalugahaus Schongau unbeschreiblich schön. © Hans-Helmut Herold

Das Schönste am Weihnachtsfest ist es, mit seinen Liebsten beisammen zu sein. Aber was ist mit denen, die Weihnachten nicht im Kreis ihrer Familie feiern können?

Schongau – Auf dem Tisch liegen Tannenzweige, ein Teller mit Spekulatius und Plätzchen ist angerichtet. Noch ist es relativ ruhig im Tabaluga-Kinderhaus Schongau, da die Kinder noch in der Schule sind. Doch als ruhig und besinnlich kann man die Adventszeit im Haus nicht beschreiben, sagt Kinderhaus-Leiterin Cecilia Mingazzini und lacht. Das sei aber keineswegs negativ gemeint. Die Vorweihnachtszeit sei für die Kinder die schönste, aber auch aufregendste Zeit im Jahr.

Das Fest und die Vorbereitung sollen für die Kinder möglichst ähnlich sein wie in den Familien. Es gehören typische Traditionen wie Plätzchenbacken oder ein Adventskranz dazu. Ein weiterer Pflichttermin in der Vorweihnachtszeit ist das gemeinsame Christbaumschlagen mit einem der Pädagogen. „Das ist immer ein Abenteuer, auf das sich die Kinder immer ganz besonders freuen“, sagt Mingazzini.

Am Sonntag in der Woche vor Weihnachten kommt jedes Jahr die Familie Holzhey zum Adventstee – sie stellen der Tabaluga Kinderstiftung ihr ehemaliges Elternhaus zur Verfügung. Die Kinder bereiten meist ein Weihnachtslied oder ein Gedicht vor, dabei kann die Aufregung schon mal groß sein. Jedes Jahr bekommt die ganze Gruppe dann auch etwas geschenkt. Sehr oft sind es schöne Ausflüge wie beispielsweise ein Tag in der Therme oder in der Augsburger Puppenkiste.

Sehnsucht nach der Familie wächst in dieser Zeit ganz besonders

Eine ehemalige Bewohnerin erzählt von ihren Erfahrungen an Weihnachten im Heim. Sie verknüpft mit den Festen nur Gutes. „Die Stimmung ist sehr fröhlich und harmonisch“, sagt Martina B. (Name geändert). Mingazzini sieht das genau so, weiß aber auch, wie schwer diese Zeit für die Kinder ist. Die Sehnsucht nach der Familie wächst in dieser Zeit ganz besonders, deshalb versuchen die Pädagogen alles, um die Weihnachtszeit so familiär wie möglich zu gestalten.

Den 24. Dezember verbringen fast alle Kinder im Haus. Sie sind das ganze Jahr zusammen, also wollen sie auch diesen Tag zusammen feiern. Erst am ersten Weihnachtsfeiertag fahren dann manche zu ihren Familien.

So wird Heiligabend im Kinderheim gefeiert

Der Heilige Abend beginnt bei den Kindern schon Früh. Morgens wird der selbst gefällte Christbaum mit Kugeln und Sternen geschmückt. Im Anschluss geht die Gruppe gemeinsam einkaufen für das Raclette-Essen am Abend. Jeder sucht sich die Zutaten heraus, die er beim Essen am liebsten in seinem Pfännchen zubereiten möchte. Anschließend werden Spiele gespielt.

Die Anspannung und Vorfreude wächst bei den Kindern, je näher die Bescherung rückt. Alle machen sich für diesen besonderen Tag extra schick, sogar schon die ganz Kleinen. Nachmittags geht es in die Kindermette. „Bei uns sind immer alle mitgekommen“, sagt Martina B.

Natürlich gibt es auch ein Alternativprogramm für die Kinder, die nicht mit in die Kirche möchten. Sie können sich in der Zeit weiter mit Spielen vergnügen oder sie stimmen sich mit den Pädagogen auf andere Weise auf den besinnlichen Abend ein.

Nach dem Gottesdienst strömen die Kinder zurück ins Haus, um gemeinsam am festlich gedeckten Tisch Raclette zu essen. Dann geht es in Richtung Hauptraum, um zu schauen, ob das Christkind schon da war. Doch zunächst müssen sie sich ein wenig gedulden. Die gesamte Gruppe wartet dann gespannt hinter einem Vorhang in der Küche. Wenn das Klingeln ertönt, dürfen die Kinder langsam hervorkommen. Stürmisches Geschenkeauspacken gibt es erst mal nicht. Eines der Kinder darf die Geschenke an alle anderen verteilen. Wenn die Bescherung vorbei ist, gibt es wie in allen Familien manchmal kleine Streitereien, aber eher unter den Kleineren. „Ich habe immer alles bekommen, was ich wollte“, sagt die 19-Jährige dankbar.

Geschenke für Kinder - Lokale Firmen unterstützen bei der Beschaffung

Um die Kinder so glücklich zu machen und ihnen das zu schenken, was sie sich wünschen, braucht es natürlich Unterstützung von außerhalb. Lokale Firmen informieren sich rechtzeitig über die Geschenkwünsche der Kinder und kaufen die Sachen, die letztendlich unter dem Baum im Tabalugahaus landen. „Wir sind sehr dankbar für dieses Netzwerk und die zahlreichen Spenden von außerhalb, ohne die das niemals möglich wäre“, bedankt sich die Leiterin.

Manche Kinder bekommen auch Geschenke aus ihren Familien zugesendet. In diesem Fall wird dafür gesorgt, dass alles einigermaßen ausgeglichen ist. Auch die Betreuer bekommen von den Kindern oft Kleinigkeiten wie zum Beispiel Bilder oder Basteleien geschenkt.

„Ich bin zum Entschluss gekommen, dass Weihnachten doch sehr schön sein kann“

Martina B. wurde dieses Jahr auch wieder am Heiligen Abend in das Haus eingeladen und freut sich, mit den anderen Kindern das Fest feiern zu dürfen. „Für mich bedeutet Tabaluga Familie“, sagt sie. Besonders gerne erinnert sie sich an ihr erstes Weihnachtsfest im Kinderhaus zurück. Sie hatte zuvor schlechte Erfahrungen mit Weihnachten gemacht und eigentlich keine Lust auf den ganzen Trubel. Trotzdem kam sie mit in die Kindermette und war begeistert. „Ich bin zum Entschluss gekommen, dass Weihnachten doch sehr schön sein kann. Mir wurde das Gefühl gegeben, dass ich angenommen werde.“

Eine Sache wünschen sich die beiden Frauen für die Zukunft des Tabalugahauses: Die Klassifizierung der Kinder, die im Heim aufwachsen, müsse endlich aufhören. Man habe immer noch die gruseligen Vorstellungen von Kinderheimen aus den 50er und 60er Jahren. Aber sei schon lange nicht mehr die Realität, sagt Mingazzini: „Die Kinder können überhaupt nichts dafür, im Heim aufzuwachsen, und sind deshalb auch keine Menschen zweiter Klasse, sondern ganz normale Kinder.“

„Es wäre gar nicht so schlimm, im Heim zu wohnen, wenn da nicht die anderen Leute draußen wären.“

Ein Satz, den ein kleiner Bub zu Mingazzini an Weihnachten sagte, ist ihr bis heute im Gedächtnis geblieben: „Es wäre gar nicht so schlimm, im Heim zu wohnen, wenn da nicht die anderen Leute draußen wären.“ Sie wünscht sich, dass Klischees und Vorurteile gegenüber Kindern, die in Kinderheimen leben, aus den Köpfen der Menschen verschwinden und die Leute verstehen, dass die Kinder auch dort wohlbehütet aufwachsen wie in den Familien.

Martina B. wünscht sich für die Kinder zusätzlich ein fröhliches, gesundes und spannendes Weihnachtsfest. „Genauso, wie ich es jahrelang dort erleben durfte“, sagt sie dankbar.

