Schongauer Feuerwehr: Das ist am Tag der offenen Tür geboten

Von: Elke Robert

Erstmals können Bürger am Tag der offenen Tür das sanierte Feuerwehrhaus und die Halle besichtigen. © Hans-Helmut Herold

Erstmals haben die Bürger die Gelegenheit, sich das sanierte Feuerwehrhaus in Schongau anzusehen. Beim Tag der offenen Tür am Sonntag, 25. September, kann man außerdem das neue Feuerwehrfahrzeug bewundern. Auch sonst sind diverse Vorführungen geplant. Erwartet werden 1500 Besucher.

Schongau – Darauf hat die Schongauer Feuerwehr lange gewartet: Beim Tag der offenen Türe kann man nun endlich auch die neu gestalteten Räumlichkeiten im frisch sanierten Feuerwehrhaus präsentieren. Interessierte Bürger können an einer Führung teilnehmen. Den Auftrag für die Planung der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Feuerwehrhaus hatte der Schongauer Stadtrat Mitte 2018 vergeben. Die letzten Handwerker hätten vor ein paar Monaten das Haus verlassen, berichtet Schongaus Feuerwehr-Kommandant Werner Berchtold, „es fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten.“

Letztlich sei man mit den Baumaßnahmen gut durch Corona gekommen. Der Kostenrahmen von rund 2,5 Millionen Euro konnte eingehalten werden. „Wir haben Glück gehabt und noch ein gutes Zeitfenster erwischt, auch was die Materiallieferungen anbelangt“, spielt Berchtold auf die großen Probleme im Bausektor an, die viele Vorhaben belasten. Die Feuerwehrkollegen in Peißenberg etwa treffe es nun ganz massiv, dort steht ein größerer Umbau bevor. „Das ist gerade nicht lustig.“

Auch das neue Feuerwehrfahrzeug wird erstmals zu sehen sein

Ebenfalls präsentiert wird am Sonntag das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF20. Für dieses war der Auftrag im Dezember 2019 rausgegangen, nach 28 Monaten Lieferzeit konnte man es im Mai entgegennehmen. „Die Auftragsbücher waren alle voll, wir wussten, dass es recht lange dauert“, so Berchtold. Aber auch beim neuen HLF habe man richtig Glück gehabt, denn in der Folge seien viele Aufbauten bei den Herstellern herumgestanden, für die wegen der Lieferschwierigkeiten keine Ausstattung oder Bauteile mehr zu bekommen waren.

Auch sonst habe man noch Glück gehabt, da die Fahrzeuge preislich nun einen ordentlichen Sprung nach oben gemacht hätten. Berchtold spricht von teilweise bis zu 100 000 Euro mehr als vor der Pandemie. 500 000 Euro hat das HLF20 für Schongau insgesamt gekostet, die Stadt konnte aber mit einem Zuschuss von 120 000 Euro rechnen. Die offizielle Fahrzeugweihe und der Ehrenabend finden am Samstag statt – mit geladenen Gästen.

Umfangreiches Programm geboten

Zum Tag der offenen Tür am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr sind alle eingeladen, Berchtold rechnet wie bei den letzten Feuerwehrtagen auch mit rund 1500 Besuchern. Die Fahrzeugflotte wird draußen präsentiert, auch, weil man in der Halle Tische und Sitzgelegenheiten aufbauen möchte, schließlich gibt es nachmittags Kaffee und eine große Auswahl an Kuchen, mittags wird gegrillt. Der Verkaufserlös von Speisen und Getränken kommt dem Feuerwehrnachwuchs zugute. Der gesamte Tag wird von der Stadtkapelle Schongau musikalisch umrahmt.

Neben den Führungen durch das Areal sind diverse Vorführungen geboten wie eine Fettexplosion oder auch feuerwehrtechnische Übungen, um das neue HLF zu präsentieren. Ein Verkehrsunfall soll nachgestellt werden, eventuell ein Werkstattbrand. Nicht zuletzt wird ein Notstromaggregat aufgestellt, da immer wieder Fragen kommen würden, wie die Versorgung funktioniert, falls die Stromversorgung in Schongau zusammenbrechen sollte. Und nicht zuletzt gibt es ein großes Kinderprogramm. Fraglich ist nur noch, ob die Hüpfburg aufgebaut werden kann. „Das geht nur bei gutem Wetter“, so Berchtold.

