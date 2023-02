Taubenhaus mit Spezialkran über die Schongauer Stadtmauer gehoben

Von: Elena Siegl

Am 50 Meter langen Kranarm hängt das Taubenhaus über der Schongauer Altstadt und schwebt zu seinem betonierten Fundament außerhalb der Stadtmauer. © Hans-Helmut Herold

Mit einem Kran wurde das neue Taubenhaus am Mittwoch über die Schongauer Stadtmauer gehoben. Nun soll die Taubenpopulation schrittweise reduziert werden.

Schongau – Zentimeter für Zentimeter schiebt sich der Kranausleger weiter gen Himmel, ragt hoch über die Dächer der Schongauer Altstadt. Eine Schar Tauben flattert aufgeregt durch die Lüfte, lässt sich auf der Stadtmauer nieder, als wüssten die Vögel, dass das Spektakel, das sie von dort beobachten können, ihnen gilt. Der Bauhof hat zusammen mit der Firma H.R.W. aus Peiting das Taubenhaus fertiggestellt, das am Mittwochmittag seinen Platz westlich der Stadtmauer finden soll.

Die Stelle ist außerhalb der Stadtmauer für einen Kran, der das zwei Tonnen schwere Haus aufs zuvor gegossene Fundament wuchten soll, nicht erreichbar, weshalb das Taubenhaus nun aus der Altstadt über die Stadtmauer hinweg an seinen Platz gebracht wird. Parallel zum Gürtnerhaus, auf dem Grund des Geschäfts, haben Mitarbeiter des Bauhofs und der Firma Reßle aus Peiting das Kranfahrzeug fixiert.

Spektakuläre Aktion: Taubenhaus schwebt über Altstadt-Dächern

Dass der Kran nicht näher am Zielort steht – schließlich grenzt direkt an der Stadtmauer ein großer und leerer asphaltierter Platz – hat einen guten Grund: Darunter liegt der Eiskeller des ehemaligen Sonnenbräus. Zu groß ist die Gefahr, dass man mit dem schweren Kran durchbricht, erklärt Markus Wörnzhofer vom Bauhof. Es sei schon einiges an Planung notwendig gewesen – doch nun läuft alles wie am Schnürchen.

Vorsichtig wird das liegende Taubenhaus zunächst vom Anhänger des Bauhof-Fahrzeugs in die Höhe gezogen bis über die Dächer. Im Führerhaus des Spezialkrans sitzt Markus Reßle, der das Haus auf dem Asphaltplatz zunächst noch einmal kurz abstellt, um es dort in aufrechte Position zu bringen.

Markus Reßle sitzt im Führerhaus des Krans. © Hans-Helmut Herold

Bauhofmitarbeiter hängen die Haken entsprechend um, dann geht die Reise des Taubenhauses weiter über die Stadtmauer. Darauf stehen zwei Männer, die beide Seiten im Blick haben und Reßle dirigieren. Am Fundament achten zwei weitere darauf, dass das Haus passgenau landet.

Unter Applaus einer Anwohnerin setzt das Taubenhaus schließlich sanft auf dem zuvor gegossenen Fundament westlich der Stadtmauer auf. Einige Anwohner und Passanten sowie Mitarbeiter der Stadt hatten die Aktion beobachtet.

Taubenhaus in Schongau aufgestellt: Weitere Arbeiten stehen am „Bed and Fly“ an

Ganz fertig ist das „Bed and Fly“ (angelehnt ans „Bed and Breakfast“ nun also „Übernachten und Fliegen“), wie Stadtmitarbeiter den Turm scherzhaft nennen, noch nicht. Ein witterungsbeständiger Lerchenmantel soll noch angebracht werden. Außerdem müssen Einlegeböden für die Nistplätze montiert und kleine Fensterglasscheiben eingebaut werden, erzählt Bauhofmitarbeiter Marco Traxel. Auch ein Holzschindeldach, abgestimmt mit dem Denkmalschutz, fehlt noch.

Tatsächlich wurde der gesamte Bau des Taubenhauses, das einem Stadtturm nachempfunden ist, mit der Denkmalschutzbehörde abgesprochen, erzählt Markus Wörnzhofer. Beim Gießen des Fundaments etwa war ein Archäologe dabei. Hätte man auf dem Areal Historisches gefunden, wären die Arbeiten gestoppt worden.

Mitarbeiter des Bauhofs schauen, dass das Taubenhaus richtig platziert wird. © Hans-Helmut Herold

Gebaut wurde das Taubenhaus in einer Halle von H.R.W. in Peiting – im Bauhof wäre gar nicht genug Platz gewesen, so Wörnzhofer. Die Zusammenarbeit habe einwandfrei funktioniert. Für den Transport habe man sich schließlich unkompliziert an den Bruder des H.R.W.-Chefs gewandt.

56 Nistplätze für Tauben - Eier sollen ausgetauscht werden

56 Nistplätze, die wie Regale an den Wänden des Taubenhauses und in madersicherer Höhe angebracht sind, gibt es in dem Taubenhaus, erzählt Stadt-Geschäftsleiterin Bettina Schade. Es habe bereits gut geklappt, dass die Tauben mit Futter aus der Stadt gelockt wurden, nun hoffe man, dass sie auch das Haus wie geplant annehmen werden.

Zwar würden die Tauben dort dann einen gewissen Bruterfolg brauchen – „sonst gehen sie nicht mehr rein“, nach und nach soll die Taubenpopulation aber reduziert werden, indem man die Eier austauscht. Nistplätze innerhalb der Stadt sollen verschlossen werden – auf stadteigenen Liegenschaften sei das problemlos möglich, bei privaten Grundstücken müssten die Bürger freilich mithelfen.

Um das Füttern, das Austauschen der Eier und Reinigen des Taubenhauses sollen sich laut Schade Ehrenamtliche kümmern, die sich bereits jetzt für die Tauben engagieren. Wie der Platz ums Taubenhaus herum weiter gestaltet wird, müsse noch geklärt werden, so Schade. Ein in die Jahre gekommenes Insektenhotel, dass dort bislang stand, wurde ebenfalls mit dem Kran abtransportiert. Möglicherweise wird ein Neues gebaut.

