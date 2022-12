Theaterverein Treibhaus organisiert Festspiel für 2023: Hauptrollen sind vergeben, Vorverkauf startet

Von: Elke Robert

Wie das Henkerstochter-Festspiel im Sommer 2019, wird auch das neue Schauspiel „1493“ am Bürgermeister-Schaegger-Platz aufgeführt. © Hans-Helmut Herold (Archiv)

Ein Mord wird im Juli kommenden Jahres in Schongau für Aufregung sorgen – im Stück „1493“. Die Hauptrollen sind vergeben, am Sonntag startet beim Theaterverein Treibhaus der Vorverkauf.

Schongau – Schongau Anno Domini 1493 wird die Leiche eines einflussreichen Patriziers gefunden innerhalb der Stadtmauern. Noch während der Ermittlungen zu dem Mordfall gibt es weitere Tote. Offenbar geht es um ein Jahrzehnte altes Geheimnis, dem der Täter hinterherjagt. Und die Vergangenheit droht noch einige einzuholen....

Viel mehr haben Maximilian Geiger, wieder Autor und Regisseur, und Michael Boos, Vorsitzender beim Theaterverein Treibhaus, bisher noch nicht über das neue Festspiel verraten. Bis vor Kurzem hatte man sich noch voll und ganz auf die Aufführungen von „Mord im Orientexpress“ konzentriert.

Vorbereitungen für Theater „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ in vollem Gange

Doch jetzt sind die Vorbereitungen für „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ in vollem Gange. Acht Aufführungen soll es im kommenden Juli am Bürgermeister-Schaegger-Platz geben. Die Premiere ist für den 7. Juli geplant, die Schlussvorstellung soll am 22. Juli 2023 sein.

Kartenvorverkauf „1493“ Am heutigen Sonntag startet der Kartenvorverkauf. Geben soll es Online-Tickets über die Internetseite des Schongauer Vereins (www.theaterverein-treibhaus.de). Eine Vorverkaufsstelle wird ab Montag im Gebrauchtmöbelhaus in der Bahnhofstraße eingerichtet (Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr). Nach dem 6. Januar kommt dann noch der Vorverkauf in der Büchergalerie Schongau hinzu.

Auch die Besetzung der Hauptrollen steht jetzt: Bis zum heutigen Samstag wollte man den Schauspielern die finale Rollenverteilung bekannt geben. Geiger verrät, wer die Hauptrollen spielen wird in „1493“: Alexander Nierer aus Burggen wird in die große männliche Hauptrolle schlüpfen, Nele Högg aus Erbenschwang in die weibliche Hauptrolle. Auch Boos darf in der Besetzung nicht fehlen, Geiger will selbst ebenfalls auf der Bühne stehen, „aber nur in einer kleinen Rolle – ganz entspannt“.

Dominik Nierer, der zuletzt den Henker Jakob Kuisl gab, wird ebenso aufgezählt wie Frank Seelig und Amelie Zwerschke. „Und außerdem gibt es viele weitere große Sprechrollen“, so Geiger. 62 Schauspieler sind für die Besetzungsliste vorgesehen.

Noch nichts weiter organisiert hat man beim Theaterverein in Sachen Musik, aber weitere wichtige Punkte sind schon geklärt: Verantwortlich für die Kostüme der Hauptdarsteller soll wieder Katrin Lohr-Berens sein, den Fundus verwaltet erneut Karin Weiser. Bereits Ende Januar soll es losgehen mit den Proben der Sprechrollen, im Mai sollen dann die Statisten dazukommen.

Schongauer Sommer nicht mehr an Bord

Das neue Stück ist gleichzeitig auch ein Neuanfang, denn entgegen den ersten Ankündigungen ist Manfred Wodarczyk nicht mehr dabei. Bei beiden Henkerstochter-Festspielen (2019 und 2016) hatte er sich mit dem Verein Schongauer Sommer komplett um das Organisatorische gekümmert.

Nach diversen Vorwürfen Wodarczyks in Richtung Stadt, dass es an Unterstützung und Wertschätzung fehle, und zuletzt unschönen Auseinandersetzungen im Stadtrat wegen Zuschussanträgen, hat sich Wodarczyk wie angedeutet zurückgezogen.

Theaterverein Treibhaus als eigenständiger Veranstalter

Man habe viel gerechnet und lange überlegt, wie man sich neu aufstellen könnte – und sei dann auf zwei Personen zugegangen, mit denen man ohnehin schon zusammenarbeitete: Max Diegruber und Silas Schmorell, die schon bisher für Bühne und Technik verantwortlich zeichneten. Die beiden Schongauer unterstützen den Theaterverein bei der Organisation.

Als nun eigenständiger Veranstalter will der Theaterverein Treibhaus in Kürze einen neuen Zuschuss-Antrag bei der Stadt einreichen, dieser soll noch im Laufe der Woche verschickt werden. „Ich bin guter Dinge und hoffe, dass sich die Wogen glätten, und es einen positiven Neustart gibt“, sagt Geiger. „Jede Unterstützung, die uns die Stadt geben kann, hilft uns.“

